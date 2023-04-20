35 книжкових інтернет-магазинів отримали попередження: порушують Закон

Дівчина з книгою. Фото: Depositphotos.com

У 35 книжкових інтернет-магазинах виявили порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це повідомляє Держкомтелерадіо у Facebook.

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"Відповідно до чинного законодавства книгорозповсюджувачі мають забезпечити, щоб в асортименті товару, який реалізується ними, не менше ніж 50 відсотків назв книжкових видань було державною мовою. Також вебсайти інтернет-магазинів повинні бути виконані державною мовою, а за умови наявності двох чи більше мовних версій завантаження української версії має бути за замовчуванням, з обсягом і змістом інформації не меншим, ніж в іншомовних версіях", — зазначають у повідомленні.

За результатами моніторингу немає відхилень від норм мовного законодавства в діяльності таких книгарень, як "Книгарня Є", "Наш формат", "Фоліо", Yakaboo, Book24, КМ-Букс, Zlatka й "СЕНС".

Однак виявлено, що серед наступного переліку інтернет-магазинів частка книжкових видань державною мовою в загальній кількості назв книжкових видань, наявних у продажу, становить менше ніж 50%: Grenka, LiderBooks, "Лавка Бабуин", Bookovka, "Книжкова Лавка", GoodBooks, Bizlit, "Книгосклад", "Книжковий дім". Особливо наголошується на інтернет-магазині Grenka, де частка книг українською мовою становить 5-18%.

Якщо основні версії сайтів російською

Зазначається, що версії вебсайтів книгарень "Книгосклад", "Booklya", "Лавка Бабуин", "Balka-Book", "MyBook" для користувачів в Україні завантажуються за замовчуванням російською мовою, що також є порушенням.

Україномовні версії вебсайтів інтернет-магазинів "Книгоград", "Кращі книги", "Лавка Бабуин", "Одіссей", "Книжечка", LiderBooks, Grenka, GoodBooks, Balka-Book містять менше інформації за іншомовні версії та представлені не в повному обсязі.

Покарання в разі порушень Закону про мову

Держкомтелерадіо порадив власникам усіх інтернет-представництв книгорозповсюдження якнайшвидше впорядкувати їх діяльність відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Також повідомляється, що в разі повторного виявлення порушень мовного законодавства комітет вживатиме відповідних заходів із захисту державної мови.

Нагадаємо, що у вищих навчальних закладах України планується зміна механізмів відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення студентів, а також надання їм академічних відпусток. Відповідний проєкт був поданий для громадського обговорення Міністерством освіти та науки України.