Міносвіти готує нові правила відрахування студентів у вишах: подробиці

В Україні зміняться правила відрахування студентів у вишах. Фото: pixabay.com

У вищих навчальних закладах України планується зміна механізмів відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення студентів, а також надання їм академічних відпусток. Відповідний проєкт був поданий для громадського обговорення Міністерством освіти та науки України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міносвіти.

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Чому вирішили запровадити зміни

Зазначається, що оновлена редакція Положення відкрита для ознайомлення від 19 квітня.

У МОН нагадали, що наразі діє Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вишів, затверджене у 1996 році (стаття 46 закону України "Про вищу освіту").

У відомстві звертають увагу, що цей документ уже застарів, і відповідно потребує внесення коректив та оновлення, щоб відповідати чинному освітньому законодавству.

Що пропонують змінити

У проєкті серед іншого пропонується дозволити виганяти студентів із вузів через плагіат. Так, факт порушення академічної доброчесності хочуть включити до переліку підстав для відрахування.

Для цього потрібно, щоб такий випадок плагіату з боку претендента на вищу освіту було виявлено та встановлено належним чином, а процедура відрахування здійснювалася з дотриманням прав студента, передбаченим законом.

Також студентів відраховуватимуть на підставі порушення вимог статуту або правил внутрішнього розпорядку вишу, вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, встановлених відповідними правилами та інструкціями.

Підставою для відрахування аспірантів буде їхнє невиконання індивідуального навчального плану або порушення строків його виконання без поважних причин, передбачених законодавством, зокрема щодо виконання дисертації чи творчого художнього проєкту.

Куди можна звернутися з пропозиціями

У МОН приймають зауваження та пропозиції до ініціативи у вигляді порівняльної таблиці до проєкту — їх надсилати можуть усі охочі до 10 травня.

Надсилати пропозиції потрібно на e-mail [email protected]

Контакти надання консультацій: телефон (044) 481-32-67.

У міністерстві додали, що результати громадських обговорень будуть представлені на офіційному сайті МОН максимум за два тижні після ухвалення рішень за підсумками обговорення.

Нагадаємо, 21 березня Оксен Лісовий був призначений новим міністром освіти України після того, як Верховна Рада ухвалила рішення замінити попереднього міністра Сергія Шкарлета.

До слова, 3 квітня розпочалася реєстрація вступників для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) у 2023 році. Вона триватиме до 3 травня.