Минобразования готовит новые правила отчисления студентов в вузах: подробности

В Украине изменятся правила отчисления студентов в вузах. Фото: pixabay.com

В высших учебных заведениях Украины планируется изменение механизмов отчисления, прерывания обучения, возобновления и перевода студентов, а также предоставление им академических отпусков. Соответствующий проект был представлен для общественного обсуждения Министерством образования и науки Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобразования.

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Почему решили ввести изменения

Обновленная редакция Положения открыта для ознакомления от 19 апреля.

В МОН напомнили, что в настоящее время действует Положение о порядке перевода, отчисления и возобновления студентов вузов, утвержденное в 1996 году (статья 46 Закона Украины "О высшем образовании").

В ведомстве обращают внимание, что этот документ уже устарел и, соответственно, требует внесения корректив и обновлений, чтобы соответствовать действующему образовательному законодательству.

Что предлагают изменить

В проекте среди прочего предлагается разрешить выгонять студентов из вузов из-за плагиата. Да, факт нарушения академической добродетели хотят включить в перечень оснований для отчисления.

Для этого необходимо, чтобы такой случай плагиата со стороны претендента на высшее образование был выявлен и установлен надлежащим образом, а процедура отчисления осуществлялась с соблюдением прав студента, предусмотренным законом.

Также студентов будут отчислять на основании нарушения требований устава или правил внутреннего распорядка вуза, требований по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности, установленных соответствующими правилами и инструкциями.

Основанием для отчисления аспирантов будет их невыполнение индивидуального учебного плана или нарушение сроков его выполнения без уважительных причин, предусмотренных законодательством, в частности, по выполнению диссертации или творческого художественного проекта.

Куда можно обратиться с предложениями

В МОН принимают замечания и предложения по инициативе в виде сравнительной таблицы к проекту — их отправлять могут все желающие до 10 мая.

Отправлять предложения нужно на e-mail [email protected]

Контакты предоставления консультаций: телефон (044) 481-32-67.

В министерстве добавили, что результаты общественных обсуждений будут представлены на официальном сайте МОН максимум через 2 недели после принятия решений по итогам обсуждения.

Напомним, 21 марта Оксен Лесной был назначен новым министром образования Украины после того, как Верховная Рада приняла решение заменить предыдущего министра Сергея Шкарлета.

К слову, 3 апреля началась регистрация абитуриентов для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2023 году. Она продлится до 3 мая.