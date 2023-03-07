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Мобілізація студентів в Україні: коли відстрочка не діє

7 березня 2023 19:45
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Коли студентам можуть анулювати відстрочку від мобілізації — перелік умов
Є умови, за яких відстрочення не діє для всіх студентів, навіть якщо у них денна форма навчання
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні під час дії загальної мобілізації студенти, аспіранти та докторанти на час навчання мають відстрочку від мобілізації. Проте є умови, за яких їх можуть призвати до армії. 

У яких випадках студенти можуть втратити право на відстрочку від військової служби, пише ТСН.  

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Кого не мобілізують під час навчання

Згідно зі ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", право на відстрочку мають особи, які здобувають освіту на денній формі навчання.

Тож не можуть бути мобілізовані: 

  • учні та студенти професійно-технічних училищ та коледжів;
  • студенти коледжів, університетів, інститутів, академій;
  • аспіранти та докторанти дослідницьких установ, закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів та докторантів;
  • асистенти-стажисти.

Кого не мобілізують під час навчання

Кого зі студентів можуть мобілізувати 

Відстрочення для студентів під час мобілізації 2023 року стосується лише тих, хто навчається на денній чи дуальній формі навчання.

Таким чином відстрочку від мобілізації не мають студенти, які навчаються на заочній формі. 

Але окрім цього випадку, є умови, за яких відстрочка не діє для всіх студентів, навіть якщо у них денна форма навчання.

Тож мобілізувати студентів можуть:

  • після закінчення коледжу перед вступом до університету;
  • після закінчення бакалаврату перед вступом на магістратуру;
  • після закінчення ВНЗ перед вступом на аспірантуру і відповідно перед вступом на докторантуру.

Особи, які проходять навчання на заочній формі або отримали повістки в вищезазначений період і були доставлені до ТЦК, можуть бути мобілізовані згідно із законами України.

Кого зі студентів можуть мобілізувати

Чи може студент записатися в ЗСУ добровольцем 

Варто зауважити, що наразі в Україні не мобілізують осіб від 18 до 27 років, а повістки вручають лише для уточнення даних. 

Проте навіть ті студенти, які мають відстрочку від мобілізації, можуть за власним бажанням прийти до ТЦК та укласти контракт із ЗСУ. 

Після написання заяви студентом ТЦК надсилає повідомлення до його навчального закладу, і він автоматично, без заяви студента, надає йому академічну відпустку на час служби.

Як відомо, добровольці, які обирають військову службу за контрактом, можуть самостійно обрати конкретну бригаду та військову частину, де вони хотіли б нести службу. 

Чи може студент записатися в ЗСУ добровольцем

Також ми писали, хто з педагогів має право на відстрочку та за яких умов вона можлива.  

Раніше ми розповідали, які обставини не надають права для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні є певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації, серед них чоловіки, що самостійно виховують неповнолітню дитину. 

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