Як отримати відстрочку від мобілізації батьку-одинаку — інструкція

Для отримання права на відстрочку від мобілізації батько-одинак повинен мати відповідний пакет документів

В Україні є певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації, серед них чоловіки, що самостійно виховують неповнолітню дитину.

Про це повідомив адвокат Андрій Карпенко.

За його словами, жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років мають право на відстрочку від мобілізації за абзацом 5 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Які документи необхідно мати батьку-одинаку, щоб отримати відстрочку від мобілізації

Як зазначив адвокат, щоб отримати відстрочку від мобілізації, батько-одинак повинен мати у наявності один з наступних документів:

свідоцтво про смерть матері дитини;

рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

рішення суду про оголошення матері померлою.

Право на відстрочку від мобілізації для багатодітного батька

Варто також зазначити, що право на відстрочку від мобілізації на законних підставах має й багатодітний батько.

Як повідомив начальник Печерського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) міста Києва полковник Сергій Калугін в коментарі Укрінформу, це стосується тих громадян, які мають трьох і більше дітей до 18 років.

"Громадяни, які мають трьох та більше неповнолітніх дітей, мають право на відстрочку від призову. Водночас вони можуть бути призвані на службу за власним бажанням та рішенням військово-лікарської комісії", — пояснив Калугін.

Щоб отримати відстрочку, багатодітному батькові необхідно мати свідоцтво про народження дітей із зазначенням батьківства або рішення суду про встановлення батьківства.

Як отримати відстрочку від мобілізації

Щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації, необхідно подати заяву про відстрочку та додати до неї документи, які підтверджують, що ви дійсно не підлягаєте призову. У випадку з батьком-одинаком це буде один з вищезгаданих документів.

Заяву потрібно подати до ТЦК та СП за місцем військового обліку або призову. Ви можете подати заяву про відстрочку при отриманні повістки або ж коли потрібно отримати відмітку у військово-облікових документах для виїзду за кордон.

Важливо: отримати відстрочку від призову на підставі статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" можна лише до моменту набуття статусу військовослужбовця. Після зарахування до особового складу військової частини ви не зможете подати заяву про відстрочку, навіть якщо у вас є для цього підстави.

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