Хто з педагогів може отримати відстрочку від мобілізації — перелік критеріїв

Для відстрочки працівників у сфері освіти є певні умови

В Україні вчителі не підпадають під визначення категорії працівників, яких можна "бронювати". Проте низка педагогів все ж таки мають право на відстрочку від мобілізації. Зокрема, йдеться про педагогів та науково-педагогічних працівників.

Про це розповіла юристка Марія Звягінцева в коментарі "Освіторія".

Хто з педагогів має право на відстрочку та які умови

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", під час воєнного стану призову не підлягають:

наукові та науково-педагогічні працівники вишів, коледжів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагоги училищ, шкіл, які працюють у своїх закладах освіти не менш як на 0,75 ставки.

При цьому відстрочка від мобілізації можлива лише за двох умов:

якщо зайнятість педагога не менше, ніж 0,75 ставки;

якщо робота в закладі є основною.

Якщо педагог працює на 0,5 ставки, то відстрочку саме через педагогічну діяльність він не отримає. Права на відстрочку також не мають технічні працівники закладів освіти.

Юристка також зазначила, що навчальний заклад не може бронювати педагогів, адже вони не підпадають під визначення категорії працівників, яких можна бронювати.

"Крім того, школа не може подати бронь на педпрацівника — учителі не підпадають під визначення категорії працівників, яких можна "бронювати", до того ж це нелогічно, оскільки відстрочка діє безтерміново, а підтвердити її наявність можна документами від роботодавця", — каже Звягінцева.

Які документи потрібні для відстрочення призову

Адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська пояснила, якщо педагог чи науковець, який працює в університеті, отримає повістку, йому потрібно взяти довідку з місця роботи (за основним місцем роботи не менше 0,75 ставки) та з'явитися з нею до територіального центру комплектування.

"Після перевірки всіх даних у ТЦК буде видно, що ви дійсно маєте право на відстрочку. Наполягати чи змушувати до призову педагога, чи наукового працівника за наявності всіх відповідних (підтверджувальних) документів у ТЦК не мають права згідно зі законом", — говорить Монастирська.

Також можна використовувати дані з трудової книжки, які можуть утримуватися в електронному кабінеті Пенсійного Фонду України у розділі "електронна трудова книжка".

Якщо співробітники ТЦК наполягають на мобілізації викладача чи наукового співробітника, попри надані дані, юрист радить звернутися до вищого військового керівництва чи суду.

Чи зберігається за вчителем, який пішов у ЗСУ, місце роботи

За словами юристки, відповідно до статті 119 КЗпП за такою особою зберігаються місце роботи та посада. Проте вже не середній заробіток — з липня 2022 року цей обов’язок роботодавців було скасовано.

Нагадаємо, ми розповідали про нові правила бронювання працівників від мобілізації. Під час загальної мобілізації керівники підприємств можуть забезпечити працівників відстрочкою від призову, якщо забронюють їх на певний час для виконання мобілізаційного завдання.

Також, ми писали, чи можна відмовитися від повістки, яку видають на робочому місці та яку відповідальність несуть роботодавці.

Рекомендуємо дізнатися, як мобілізують безробітних за новими правилами обліку військовозобов'язаних. Особа, яка мала статус безробітного, під час мобілізації знімається з реєстрації у центрі зайнятості.