Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Українські педагоги мають право на відстрочку від мобілізації: кого саме стосується arrow

Українські педагоги мають право на відстрочку від мобілізації: кого саме стосується

10 лютого 2023 06:15
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Хто з педагогів може отримати відстрочку від мобілізації — перелік критеріїв
Для відстрочки працівників у сфері освіти є певні умови
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

В Україні вчителі не підпадають під визначення категорії працівників, яких можна "бронювати". Проте низка педагогів  все ж таки мають право на відстрочку від мобілізації. Зокрема, йдеться про педагогів та науково-педагогічних працівників.

Про це розповіла юристка Марія Звягінцева в коментарі "Освіторія".

Читайте також:

Хто з педагогів має право на відстрочку та які умови 

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", під час воєнного стану призову не підлягають:

  • наукові та науково-педагогічні працівники вишів, коледжів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;
  • педагоги училищ, шкіл, які працюють у своїх закладах освіти не менш як на 0,75 ставки.

При цьому відстрочка від мобілізації можлива лише за двох умов:

  • якщо зайнятість педагога не менше, ніж 0,75 ставки;
  • якщо робота в закладі є основною.

Якщо педагог працює на 0,5 ставки, то відстрочку саме через педагогічну діяльність він не отримає. Права на відстрочку також не мають технічні працівники закладів освіти.

Хто з педагогів має право на відстрочку та які умови

Юристка також зазначила, що навчальний заклад не може бронювати педагогів, адже вони не підпадають під визначення категорії працівників, яких можна бронювати.

"Крім того, школа не може подати бронь на педпрацівника — учителі не підпадають під визначення категорії працівників, яких можна "бронювати", до того ж це нелогічно, оскільки відстрочка діє безтерміново, а підтвердити її наявність можна документами від роботодавця", — каже Звягінцева.

Які документи потрібні для відстрочення призову

Адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська пояснила, якщо педагог чи науковець, який працює в університеті, отримає повістку, йому потрібно взяти довідку з місця роботи (за основним місцем роботи не менше 0,75 ставки) та з'явитися з нею до територіального центру комплектування.

"Після перевірки всіх даних у ТЦК буде видно, що ви дійсно маєте право на відстрочку. Наполягати чи змушувати до призову педагога, чи наукового працівника за наявності всіх відповідних (підтверджувальних) документів у ТЦК не мають права згідно зі законом", — говорить Монастирська.

Також можна використовувати дані з трудової книжки, які можуть утримуватися в електронному кабінеті Пенсійного Фонду України у розділі "електронна трудова книжка".

Якщо співробітники ТЦК наполягають на мобілізації викладача чи наукового співробітника, попри надані дані, юрист радить звернутися до вищого військового керівництва чи суду.

Які документи потрібні для відстрочення призову

Чи зберігається за вчителем, який пішов у ЗСУ, місце роботи

За словами юристки, відповідно до статті 119 КЗпП за такою особою зберігаються місце роботи та посада. Проте вже не середній заробіток — з липня 2022 року цей обов’язок роботодавців було скасовано.

Нагадаємо, ми розповідали про нові правила бронювання працівників від мобілізації. Під час загальної мобілізації керівники підприємств можуть забезпечити працівників відстрочкою від призову, якщо забронюють їх на певний час для виконання мобілізаційного завдання. 

Також, ми писали, чи можна відмовитися від повістки, яку видають на робочому місці та яку відповідальність несуть роботодавці. 

Рекомендуємо дізнатися, як мобілізують безробітних за новими правилами обліку військовозобов'язаних. Особа, яка мала статус безробітного, під час мобілізації знімається з реєстрації у центрі зайнятості.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Ексклюзив

14:00 Стало відомо, що впливає на частоту російських ракетних атак

13:50 "Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії

13:48 Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова

13:45 "Визнають свою безпорадність": Осадча про зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві

13:41 В Україні через ракетну атаку рф затримуються 11 потягів: перелік сполучень та зміни графіку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:41 Посла росії у Кишиневі викликали до МЗС через проліт ракети рф над Молдовою

13:40 Український боксер отримав нового суперника: вийде на ринг не з тим, з ким планував

Ексклюзив

13:35 Експерт спрогнозував, як повторюватимуться ракетні атаки росіян

13:26 На Харківщині протягом дня не курсуватимуть 14 приміських поїздів

13:20 "Ваша картка заблокована": поліцейські Одещини розповідають, як не стати жертвою шахраїв

Новина з відео

12:48 HIMARS від LEGO: компанія презентувала унікальну модель з українським солдатом біля РСЗВ

Новина з відео

12:45 Наступ на Одесу: Чорне море стане для росіян мертвим, — Братчук

Новина з відео

08:47 В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо про запуск ракет

Новина з відео

06:15 Аліна Байкова оригінально принизила путіна на відкритті Тижня моди в Нью-Йорку

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:46 Оборонні потреби, формула миру та членство в ЄС: Зеленський розповів деталі візиту до Брюсселя

Новина з відео

19:31 "За правильну справу": пропагандистка Симоньян закликала росіян помирати на фронті

Новина з відео

18:33 У КМВА показали наслідки вибуху на території колишнього заводу

Новина з відео

18:05 "Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 лютого: Тельцям — абстрагуватися від проблем, Стрільцям — час спілкування

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Актуальне по темі

None 10 Лютий 13:46

Стало відомо, що впливає на частоту російських ракетних атак

None 10 Лютий 13:41

"Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії

None 10 Лютий 13:51

Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова

None 10 Лютий 13:44

"Визнають свою безпорадність": Осадча про зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB