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Нові правила бронювання працівників від мобілізації: як працюватимуть

2 лютого 2023 19:25
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Бронювання працівників від мобілізації 2023 — що змінилося
Прийняті зміни розширюють перелік військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Кабінет міністрів України змінив правила бронювання від мобілізації працівників підприємств. Під час загальної мобілізації керівники підприємств можуть забезпечити працівників відстрочкою від призову, якщо забронюють їх на певний час для виконання мобілізаційного завдання. 

Про це йдеться в постанові № 76 від 27 січня. Як працюватимуть нові правила — далі докладніше. 

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Правила бронювання працівників — зміна квоти 

Згідно з документом, була збільшена квота для бронювання працівників підприємств від мобілізації. Якщо раніше підприємство могло забронювати лише 40% чоловіків, то тепер ця частка зросла до 50%.

Крім того, постанова передбачає, що у разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовослужбовців, що підлягають бронюванню, може перевищувати 50%.

При цьому взагалі не застосовуватимуться обмеження до підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу (ПЕК). Їх перелік затверджується Міненерго. 

Правила бронювання працівників — зміна квоти

Які діють терміни бронювання працівників 

Урядом було встановлено чіткі терміни бронювання працівників підприємств від мобілізації, згідно з якими заброньованим військовозобов’язаним може надаватися відстрочка від мобілізації, але не більше, ніж на 6 місяців.

Також передбачається, що ті працівники, яких забронювали за старою процедурою, не втратять відстрочку протягом всього строку.

Нагадаємо, що скасувати бронювання можливо за умови:

  • закінчення строку його дії;
  • завершення виконання мобілізаційного завдання; ліквідації підприємства;
  • звільнення з роботи військовозобов’язаного.

Хто наразі підлягає бронюванню

Право на бронювання співробітників мають:

  • органи державної влади та місцевого самоврядування (якщо посадовці забезпечують функціонування органу під час війни);
  • підприємства з мобілізаційними завданнями (якщо особи виконують ці замовлення та їх не можна замінити іншими робітниками);
  • установи, які виробляють товари чи надають послуги оборонного призначення для потреб ЗСУ;
  • організації, що належать до критично важливих в особливий період.

Такі військовозобов'язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві. Підтверджувати статус критично важливого підприємства треба не рідше разу на рік.

Також постанова передбачає, що топкерівники держструктур чи підприємств підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Нові правила бронювання працівників від мобілізації

Кому дозволено бронювати 

Бронювати дозволено лише тим підприємствам, організаціям та установам, які є критично-важливими для функціонування економіки та відповідають трьом з семи критеріїв, вказаних у постанові Кабміну:

  • загальна сума сплачених податків та інших зборів, що перевищує 1,5 млн євро;
  • сума надходжень в іноземній валюті (еквівалент 32 млн євро);
  • стратегічне значення для економіки та безпеки країни (визначає постанова КМУ від 4 березня 2015 р. № 83);
  • задоволення потреб територіальної громади, в якій знаходиться підприємство;
  • відсутність заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску (ЄСВ);
  • розмір заробітної плати, що не перетинає мінімальну межу середнього окладу по регіону;
  • резидентство Дія.Сіті (юридична особа, яка є платником податку та надає одну або декілька ІТ-послуг).

Бронювання працівників від мобілізації 2023 — що змінилося

Водночас комунальні підприємства, інформаційні телеканали, заклади у сферах культури, здоров’я, освіти та науки й соціальній сфері можуть відповідати тільки двом із вище зазначених критеріїв.

Окреме виключне право бронювання працівників встановлено для органів влади, підприємств, організацій та установ, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.

Нагадаємо, ми писали, як мобілізують безробітних за новими правилами обліку військовозобов'язаних. Особа, яка мала статус безробітного, під час мобілізації знімається з реєстрації у центрі зайнятості.

Також ми розповідали, як має проходити військова медкомісія та чи можна її оскаржити. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити.

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