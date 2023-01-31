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Загальна мобілізація 2023: як має проходити медкомісія та чи можна її оскаржити

31 січня 2023 18:35
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як має проходити військова медкомісія — експерти дали поради військовозобов'язаним
Військовозобов'язаним радять чесно говорити про проблеми зі здоров’ям під час проходження комісії та надавати відповідні документи за потреби
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

В Україні всі військовозобов'язані перед початком військової служби повинні пройти медичний огляд. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити.

Про це йдеться у наказі "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Адвокатка Христина Руда розповіла про порядок проходження ВЛК.

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За словами експертки, отримавши повістку, військовозобов’язаний має прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), надати всі необхідні дані та документи. 

Таким чином ТЦК заздалегідь перед оглядом ВЛК має отримати медичні дані про військовозобов’язаного (з психоневрологічного, протитуберкульозного, шкірно-венеричного диспансерів, наркологічного закладу). Далі ці дані подаються на вивчення ВЛК.

На людей, які перебувають на обліку у цих закладах — отримують витяг з історії хвороби, на людей з інвалідністю — дані з органів соціального захисту і медкартку з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання.

Які медичні дослідження має пройти військовозобов'язаний

Які медичні дослідження має пройти військовозобов'язаний 

Перед оглядом військовозобов'язаний має пройти: 

  • рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;
  • загальний аналіз крові;
  • визначення групи крові та резус-належності (людям, у яких немає відповідної відмітки у військовому квитку);
  • ЕКГ (електрокардіографія);
  • дослідження сечі.

Тим, хто старше 40 років, мають також замірити тиск, виміряти внутрішньоочний тиск та взяти кров на цукор. 

Яких лікарів має пройти військовозобов'язаний

Військовозобов’язаного мають оглянути:

  • терапевт;
  • хірург;
  • невропатолог;
  • психіатр;
  • окуліст;
  • оториноларинголог;
  • стоматолог;
  • дерматолог.

Лікарі інших спеціальностей мають оглянути лише якщо є така необхідність. 

Адвокат порадила чесно говорити про проблеми зі здоров’ям під час проходження комісії та надавати всі відповідні документи.

Яких лікарів має пройти військовозобов'язаний

Які висновки ВЛК можуть отримати військовозобов'язані

За результатом огляду військовозобов’язаного визначають:

  • придатним до військової служби (повністю чи частково);
  • тимчасово непридатним до військової служби (надається відстрочка на термін до 2 місяців і вказується дата повторного огляду). Відстрочка може надаватися ще 2 рази на термін не більше 2 місяці (разом не більше 6 місяців). Після цього приймається остаточне рішення;
  • непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Якщо людина непридатна до військової служби, повторний огляд відбувається за 6-12 місяців.

Що означає частково або обмежено придатний до військової служби

Обмежена придатність означає, що мають бути визначені види служби та роботи, які протипоказані цій особі.

Вона не зможе проходити службу у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах.

Натомість може служити у (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.

Що означає частково або обмежено придатний до військової служби

Що робити, якщо визнали придатним без належного огляду

Правовий аналітик благодійного фонду "Право на захист" Руслан Романів в інтерв'ю "Українській правді" розповів, що військовозобов'язаний має право оскаржити висновок медкомісії в досудовому або судовому порядку.

"Якщо людина не погоджується з висновками медичного огляду, викладеними в постанові відповідної ВЛК, єдиним виходом із цієї ситуації є оскарження такої постанови", — наголошує Романів.

Оскарження в досудовому порядку:

  • необхідно подати заяву про перегляд рішення комісії до ВЛК вищого рівня; 
  • до заяви потрібно додати всі документи, надані ВЛК, рішення якої оскаржується; 
  • ви повинні зазначити причину перегляду рішення; 
  • ви також можете надати результати попередніх медичних досліджень.

Оскарження в судовому порядку:

  • звернення з позовною заявою до окружного адміністративного суду за вибором (це може бути суд за місцем проживання або за місцем розташування ВЛК, рішення якої оскаржується);
  • судовий порядок можна використати відразу, не звертаючись до досудового порядку.

Нагадаємо, ми писали про перелік захворювань, із якими призовника можуть тимчасово чи довічно звільнити від військової служби у мирний час та під час дії воєнного стану.

Також ми розповідали, хто з військовозобов'язаних може виїхати за кордон у 2023 році та які документи потрібні для перетину кордону. 

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