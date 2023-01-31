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Общая мобилизация 2023: как должна проходить медкомиссия и можно ли ее обжаловать

31 января 2023 18:35
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как должна проходить военная медкомиссия — эксперты дали советы военнообязанным
Военнообязанным советуют честно говорить о проблемах со здоровьем во время прохождения комиссии и предоставлять соответствующие документы при необходимости
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В Украине все военнообязанные перед началом военной службы должны пройти медицинское освидетельствование. Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить.

Об этом говорится в приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Адвокат Кристина Руда рассказала о порядке прохождения ВВК.

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По словам эксперта, получив повестку, военнообязанный должен прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), предоставить все необходимые данные и документы.

Таким образом, ТЦК заранее перед осмотром ВВК должен получить медицинские данные о военнообязанном (из психоневрологического, противотуберкулезного, кожно-венерического диспансеров, наркологического учреждения). Далее эти данные представляются на изучение ВВК.

На людей, состоящих на учете в этих заведениях, получают выписку из истории болезни, на людей с инвалидностью — данные из органов социальной защиты и медкарту из поликлиник и медико-санитарных частей по месту жительства, работы или учебы.

Какие медицинские исследования должно пройти военнообязанное

Какие медицинские исследования должно пройти военнообязанное

Перед осмотром военнообязанный должен пройти:

  • рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;
  • общий анализ крови;
  • определение группы крови и резус-принадлежности (людям, у которых нет соответствующей отметки в военном билете);
  • ЭКГ (электрокардиография);
  • исследование мочи.

Тем, кто старше 40 лет, должны также замерить давление, измерить внутриглазное давление и взять кровь на сахар.

Каких врачей должны пройти военнообязанные

Военнообязанного должны осмотреть:

  • терапевт;
  • хирург;
  • невропатолог;
  • психиатр;
  • глазной врач;
  • оториноларинголог;
  • стоматолог;
  • дерматолог.

Врачи других специальностей должны осмотреть только в случае необходимости.

Адвокат посоветовала честно говорить о проблемах со здоровьем во время прохождения комиссии и предоставлять все соответствующие документы.

Каких врачей должен пройти военнообязанный

Какие выводы ВВК могут получить военнообязанные

По результату осмотра военнообязанного определяют:

  • пригодным к военной службе (полностью или частично);
  • временно непригодным к военной службе (предоставляется отсрочка сроком до 2 месяцев и указывается дата повторного осмотра). Отсрочка может предоставляться еще 2 раза в срок не более 2 месяцев (итого не более 6 месяцев). После этого принимается окончательное решение;
  • непригодным к военной службе с исключением из военного учета. Если человек непригоден к военной службе, повторный осмотр происходит через 6-12 месяцев.

Что означает частично или ограниченно пригодный к военной службе

Ограниченная пригодность означает, что должны быть определены виды службы и работы, противопоказанные этому лицу.

Он не сможет проходить службу в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях.

В свою очередь, может служить в (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Что означает частично или ограниченно пригодный к военной службе

Что делать, если сочли годным без надлежащего осмотра

Правовой аналитик благотворительного фонда "Право на защиту" Руслан Романов в интервью "Украинской правде" рассказал, что военнообязанный имеет право обжаловать заключение медкомиссии в досудебном или судебном порядке.

"Если человек не соглашается с выводами медицинского осмотра, изложенными в постановлении соответствующего ВЛК, единственным выходом из этой ситуации является обжалование такого постановления", — отмечает Романов.

Обжалование в досудебном порядке:

  • необходимо подать заявление о пересмотре решения комиссии в ВВК высшего уровня;
  • к заявлению следует добавить все документы, предоставленные ВВК, решение которого обжалуется;
  • вы должны указать причину пересмотра решения;
  • Вы также можете предоставить результаты предыдущих медицинских исследований.

Обжалование в судебном порядке:

  • обращение с исковым заявлением в окружной административный суд за выбором (это может быть суд по месту жительства или по месту нахождения ВВК, решение которого обжалуется);
  • судебный порядок можно использовать сразу, не обращаясь в досудебный порядок.

Напомним, мы писали о перечне заболеваний, с которыми призывника могут временно или пожизненно освободить от военной службы в мирное время и во время военного положения.

Также мы рассказывали, кто из военнообязанных может выехать за границу в 2023 году и какие документы нужны для пересечения границы.

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