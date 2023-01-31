Как должна проходить военная медкомиссия — эксперты дали советы военнообязанным

Военнообязанным советуют честно говорить о проблемах со здоровьем во время прохождения комиссии и предоставлять соответствующие документы при необходимости

В Украине все военнообязанные перед началом военной службы должны пройти медицинское освидетельствование. Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить.

Об этом говорится в приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Адвокат Кристина Руда рассказала о порядке прохождения ВВК.

По словам эксперта, получив повестку, военнообязанный должен прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), предоставить все необходимые данные и документы.

Таким образом, ТЦК заранее перед осмотром ВВК должен получить медицинские данные о военнообязанном (из психоневрологического, противотуберкулезного, кожно-венерического диспансеров, наркологического учреждения). Далее эти данные представляются на изучение ВВК.

На людей, состоящих на учете в этих заведениях, получают выписку из истории болезни, на людей с инвалидностью — данные из органов социальной защиты и медкарту из поликлиник и медико-санитарных частей по месту жительства, работы или учебы.

Какие медицинские исследования должно пройти военнообязанное

Перед осмотром военнообязанный должен пройти:

рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

общий анализ крови;

определение группы крови и резус-принадлежности (людям, у которых нет соответствующей отметки в военном билете);

ЭКГ (электрокардиография);

исследование мочи.

Тем, кто старше 40 лет, должны также замерить давление, измерить внутриглазное давление и взять кровь на сахар.

Каких врачей должны пройти военнообязанные

Военнообязанного должны осмотреть:

терапевт;

хирург;

невропатолог;

психиатр;

глазной врач;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Врачи других специальностей должны осмотреть только в случае необходимости.

Адвокат посоветовала честно говорить о проблемах со здоровьем во время прохождения комиссии и предоставлять все соответствующие документы.

Какие выводы ВВК могут получить военнообязанные

По результату осмотра военнообязанного определяют:

пригодным к военной службе (полностью или частично);

временно непригодным к военной службе (предоставляется отсрочка сроком до 2 месяцев и указывается дата повторного осмотра). Отсрочка может предоставляться еще 2 раза в срок не более 2 месяцев (итого не более 6 месяцев). После этого принимается окончательное решение;

непригодным к военной службе с исключением из военного учета. Если человек непригоден к военной службе, повторный осмотр происходит через 6-12 месяцев.

Что означает частично или ограниченно пригодный к военной службе

Ограниченная пригодность означает, что должны быть определены виды службы и работы, противопоказанные этому лицу.

Он не сможет проходить службу в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях.

В свою очередь, может служить в (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Что делать, если сочли годным без надлежащего осмотра

Правовой аналитик благотворительного фонда "Право на защиту" Руслан Романов в интервью "Украинской правде" рассказал, что военнообязанный имеет право обжаловать заключение медкомиссии в досудебном или судебном порядке.

"Если человек не соглашается с выводами медицинского осмотра, изложенными в постановлении соответствующего ВЛК, единственным выходом из этой ситуации является обжалование такого постановления", — отмечает Романов.

Обжалование в досудебном порядке:

необходимо подать заявление о пересмотре решения комиссии в ВВК высшего уровня;

к заявлению следует добавить все документы, предоставленные ВВК, решение которого обжалуется;

вы должны указать причину пересмотра решения;

Вы также можете предоставить результаты предыдущих медицинских исследований.

Обжалование в судебном порядке:

обращение с исковым заявлением в окружной административный суд за выбором (это может быть суд по месту жительства или по месту нахождения ВВК, решение которого обжалуется);

судебный порядок можно использовать сразу, не обращаясь в досудебный порядок.

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