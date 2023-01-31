Виїзд за кордон виключених з військового обліку — чи мають право покинути Україну

Чоловіки призовного віку нині не можуть покидати межі України

З 24 лютого минулого року через повномасштабну війну в Україні був введений воєнний стан та розпочата загальна мобілізація. Відповідно, почали діяти певні заборони щодо виїзду українців за кордон. Зокрема заборонений виїзд з країни військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років.

Водночас законодавством було визначено категорії осіб, які можуть перетинати кордон навіть під час дії воєнного стану. Чи можуть виїхати за кордон чоловіки, які були виключені з військового обліку, розповідаємо далі в матеріалі.

Знятий та виключений з військового обліку — у чому різниця

В чинному законі України "Про військовий обов’язок та військову службу" є два поняття:

знятий з військового обліку;

виключений з військового обліку.

Ці поняття мають важливу різницю. До прикладу, зняти з обліку військовозобов'язаного можуть через вибування в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання. Однак, на новому місці проживання особа повинна стати на військовий облік (відповідно до підпункту 1 пункту 2 частини 5 статті 37 вищевказаного закону).

Водночас частина 6 статті 37 закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" встановлює, що виключенню з військового обліку у ТЦК та СП підлягають громадяни України, які:

призвані чи прийняті на військову службу;

проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

досягли граничного віку перебування в запасі;

припинили громадянство України;

були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими.

Таким чином виключення означає, що людина повністю непридатна до служби та не підлягає мобілізації, а зняття — суто зміна місця (тобто ТКЦ та СП) або зміна облікового списку.

Виключений з військового обліку — чи може виїжджати за кордон

Керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Максим Боярчуков в коментарі "Факти ICTV" відзначив, оскільки виключена особа не може бути повторно взята на військовий облік вона не є військовозобов'язаною, тож може виїжджати з країни.

"Можна стверджувати, що виключення особи з військового обліку на зазначених підставах звільняє її від військового обов’язку. Відповідно, це нівелює обмеження щодо виїзду за кордон, які встановлені для військовозобов’язаних", — запевняє експерт.

Також, якщо особа була виключена з військового обліку за станом здоров’я за наказом Міноборони про ВЛК №402, то вона, не підлягає постановці на облік, а отже не вважається військовозобов’язаною та маєте право перетинати кордон.

Які документи підтверджують виключення з обліку

Аби перетнути кордон у 2023 році, чоловік має підтвердити свій статус виключеного з військового обліку. У цьому допоможуть:

військово-облікові документи з відміткою "Виключений з військового обліку".

рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.

У свою чергу адвокат Марина Бекало зазначила, якщо довідка військово-лікарської комісії відсутня, це все одно не повинно завадити виїзду з країни.

Наприклад, можна виїхати лише на підставі запису в тимчасовому посвідченні про непридатність до військової служби із виключенням. Адже тимчасове посвідчення це є також військово-обліковий документ, за юридичною силою рівним з військовим квитком.

Військовий квиток або тимчасове посвідчення є військово-обліковим документом, адже згідно з п. 16 Положення про ведення військового обліку, військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів:

для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного.

При цьому, отримати довідку ВЛК теж не є проблемою. Достатньо звернутися до ТЦК СП (військкомату де перебуває особова справа). Там мають видати цю довідку ВЛК, в якій буде вказаний відповідний пункт статті розкладу хвороб, за якою особу було виключено з обліку. Цю довідку мають без проблем надати без повторного проходження ВЛК, адже немає підстав направити виключеного з обліку на ВЛК.

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