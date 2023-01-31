Выезд за границу исключенных из воинского учета — имеют ли право покинуть Украину

Мужчины призывного возраста сейчас не могут покидать пределы Украины

С 24 февраля прошлого года из-за полномасштабной войны в Украине было введено военное положение и начата всеобщая мобилизация. Соответственно, начали действовать определенные запреты на выезд украинцев за границу. В частности, запрещен выезд из страны военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

В то же время, законодательством были определены категории лиц, которые могут пересекать границу даже во время действия военного положения. Могут ли выехать за границу мужчины, исключенные из воинского учета, рассказываем дальше в материале.

Снят и исключен из воинского учета — в чем разница

В действующем законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" есть два понятия:

снят с воинского учета;

исключен из воинского учета.

Эти понятия имеют немаловажную разницу. К примеру, снять с учета военнообязанного могут из-за выбывания в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины в новое место жительства. Однако на новом месте жительства лицо должно стать на военный учет (в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 части 5 статьи 37 вышеуказанного закона).

В то же время часть 6 статьи 37 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" устанавливает, что исключению из военного учета в ТЦК и СП подлежат граждане Украины:

призванные или принятые на военную службу;

проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

признанные военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета;

достигли предельного возраста пребывания в запасе;

прекратили гражданство Украины;

были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

направленные для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими.

Таким образом, исключение означает, что человек полностью непригоден к службе и не подлежит мобилизации, а снятие — изменение места (т.е. ТКЦ и СП) или изменение учетного списка.

Исключен из воинского учета — может ли выезжать за границу

Управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Боярчуков в комментарии "Факты ICTV" отметил, поскольку исключенное лицо не может быть повторно взято на военный учет и не является военнообязанным, поэтому может выезжать из страны.

"Можно утверждать, что исключение лица из военного учета на указанных основаниях освобождает его от воинского долга. Соответственно, это нивелирует ограничения по выезду за границу, которые установлены для военнообязанных", — уверяет эксперт.

Также, если лицо было исключено из военного учета по состоянию здоровья по приказу Минобороны о ВВК №402, то оно не подлежит постановке на учет, а следовательно, не считается военнообязанным и имеет право пересекать границу.

Какие документы подтверждают исключение из учета

Чтобы пересечь границу в 2023 году, мужчина должен подтвердить свой статус исключенного из военного учета. В этом помогут:

военно-учетные документы с отметкой "Исключен из воинского учета".

решение ВВК о непригодности военной службы с исключением из военного учета.

В свою очередь адвокат Марина Бекало отметила, что если справка военно-врачебной комиссии отсутствует, это все равно не должно помешать выезду из страны.

К примеру, можно выехать только на основании записи во временном удостоверении о непригодности к военной службе с исключением. Ведь временное удостоверение это также военно-учетный документ, по юридической силе равный с военным билетом.

Военный билет или временное удостоверение является военно-учетным документом, ведь согласно п. 16 Положения о ведении военного учета военный учет ведется на основании паспорта гражданина Украины и таких военно-учетных документов:

для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных — военного билета или временного удостоверения военнообязанного.

При этом получить справку ВВК тоже не является проблемой. Достаточно обратиться в ТЦК СП (военкома, где находится личное дело). Там должны выдать эту справку ВВК, где будет указан соответствующий пункт статьи расписания болезней, по которой лицо было исключено из учета. Эта справка должна быть без проблем предоставлена без повторного прохождения ВВК, ведь нет оснований направить исключенного из учета на ВВК.

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