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Повістки нового зразка: що потрібно знати українським військовозобов'язаним

27 січня 2023 20:15
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Нові повістки в Україні — як виглядають та що потрібно знати військовозобов'язаним
Особа немає права відмовитися від врученої повістки, але фахівці радять її уважно вивчити перед тим, як підписувати
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Наприкінці 2022 року Кабінет міністрів України затвердив нові правила призову на строкову військову службу. Разом з цим набули чинності повістки нового зразка, які почали видавати військовозобов'язаним громадянам з першого січня 2023 року. 

Що відомо про повістки нового зразка, як вони виглядають та чи можна відмовитися від отримання повістки старого зразка — далі в матеріалі. 

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Що відомо про останній зразок повістки

Варто зазначити, що зміни внесли лише у повістку первинного оповіщення. Це той документ, який вперше вручають військовозобов’язаним, щоб вони з’явилися для уточнення даних. У повістках на вирушення до військових центрів змін немає.

Оновлений документ затвердив Кабінет міністрів своєю постановою від 30 грудня 2022 року (№1487).

Тому наразі в Україні діє лише останній зразок повістки (ТЦК та СП). Він має схожості з попереднім зразком, але є важливі відмінності.

Так перша відмінність полягає у назві. Тепер замість військових комісаріатів — територіальні центри.

Друга — збільшено перелік документів, які людина має принести в центр комплектування для уточнення своїх даних. До паспорта, військового квитка і приписного додали ще ідентифікаційний номер.

Також у повістці нового зразка зазначили про законодавчу відповідальність військовозобов’язаного, якщо без поважних причин він не з’явиться у пункт.

Затверджений зразок повістки, новою постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року

Чи мають право військовозобов'язані відмовитися від повістки старого зразка 

Адвокат Роман Сімутін в інтерв'ю "Телеграф" розповів, чи можна відмовитися громадянам, якщо їм видають бланки старого зразка. 

За його словами, якщо військовозобов'язана особа отримує повістку в руки від уповноважених осіб, відмовитися від неї вона не має права, навіть якщо це старий зразок. 

"Неважлива ані форма, ані зміст, а важливо, чи ти отримаєш повістку, чи ні. Якщо тобі її вручили, а ти не прийшов, то уповноважені особи потім доведуть, що ти не прибув і що у тебе є умисел на неприбуття. Плюс до усього — ви саму повістку ніяк не оскаржите, адже є рішення Верховного суду з цього приводу. Тобто повістка сама по собі взагалі не оскаржується", — пояснив адвокат.

При цьому Сімутін зазначив, що вручення пустого бланку вважається порушенням. 

"Якщо вам вручають повістку (порожній бланк) і одразу при вас її починають заповнювати — це вже порушення. Тому що є певний порядок вручення повістки. Вона вручається конкретній особі, а не так, що вас десь на вулиці зупинили та сказали "Давай свої персональні дані! Тому саме при такому випадковому способі вручення ви можете відмовлятися — вони не можуть вам вручити повістку без її попереднього персоніфікованого заповнення. Спочатку вам повинні дати виписану повістку конкретно з вашим прізвищем та ім'ям по батькові. І вже після цього, якщо ви відмовляєтесь її приймати, тоді вже буде ухиляння", — каже фахівець. 

Чи мають право військовозобов'язані відмовитися від повістки старого зразка

Які бувають повістки 

Варто розрізняти різні види повісток:

  • Повістка для уточнення даних 

Вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо. 

  • Повістка для проходження військово-лікарської комісії 

Документ за підписом начальника РТЦК та СП зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного.

  • Повістка-призов на строкову службу

Передбачає призов на строкову військову службу. На даний час такі повістки не видають, адже наразі призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань НЕ проводиться.

  • Мобілізаційне розпорядження

Ця повістка вручається військовозобов’язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Повістка має бути правильно заповнена і підписана начальником територіального центру комплектування
У будь-якій повістці мають бути вказані:

  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • рік народження військовозобов’язаного;
  • адреса проживання військовозобов’язаного;
  • вид повістки;
  • дата, час та адреса, куди необхідно з’явитися;
  • уточнення щодо необхідних документів;
  • назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника ТЦК та СП.

Яка відповідальність за неявку на виклик до ТЦК

Яка відповідальність за неявку на виклик до ТЦК

Неявка на виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки карається адміністративним штрафом або кримінальною відповідальністю.

В разі неприбуття за викликом по першому або другому виду повістки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки особі загрожує адміністративний штраф у розмірі:

  • за перше порушення від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн);
  • за повторне порушення протягом року від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3400 — 8500 грн).

За ігнорування повісток третього або четвертого виду — кримінальна відповідальність від обмеження волі до 3 років до позбавлення волі від 3 до 5 років.

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Нагадаємо, ми писали, хто та де має право вручати повістки військовозобов'язаним, а які дії можна вважати неправомірними та оскаржувати їх.  

Начальник Львівського обласного центра комплектування (раніше — військкомату) полковник Олександр Тіщенко розповів, яка відповідальність чекає на чоловіків-ВПО, які не стали на облік у ТЦК.

Також ми розповідали, які обставити не надають права для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

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