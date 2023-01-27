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Повестки нового образца: что нужно знать украинским военнообязанным

27 января 2023 20:15
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Новые повестки в Украине — как выглядят и что нужно знать военнообязанным
Военнообязанный не вправе отказаться от врученной повестки, но специалисты советуют внимательно ее изучить перед тем, как подписывать
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В конце 2022 года Кабинет Министров Украины утвердил новые правила призыва на срочную военную службу. При этом вступили в силу повестки нового образца, которые начали выдавать военнообязанным гражданам с первого января 2023 года.

Что известно о повестках нового образца, как они выглядят и можно ли отказаться от получения повестки старого образца — далее в материале.

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Что известно о последнем образце повестки

Следует отметить, что изменения были внесены только в повестку первичного оповещения. Это тот документ, который впервые вручается военнообязанным, чтобы они появились для уточнения данных. В повестках на отправление в военные центры изменений нет.

Обновленный документ утвердил Кабинет министров своим постановлением от 30 декабря 2022 ( №1487 ).

Поэтому в Украине действует только последний образец повестки (ТЦК и СП). Он имеет сходство с предыдущим образцом, но есть важные отличия.

Так первое отличие состоит в названии. Теперь вместо военных комиссариатов – территориальные центры.

Вторая — увеличен список документов, которые человек должен принести в центр комплектования для уточнения своих данных. К паспорту, военному билету и приписному добавили еще идентификационный номер.

Также в повестке нового образца отметили законодательную ответственность военнообязанного, если без уважительных причин он не явится в пункт.

Утвержден образец повестки, новым постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года

Имеют ли право военнообязанные отказаться от повестки старого образца

Адвокат Роман Симутин в интервью " Телеграф " рассказал, можно ли отказаться гражданам, если им выдают бланки старого образца.

По его словам, если военнообязанное лицо получает повестку в руки от уполномоченных лиц, отказаться от нее она не имеет права, даже если это старый образец.

"Неважна ни форма, ни содержание, а важно, ты получишь повестку, или нет. Если тебе ее вручили, а ты не пришел, то уполномоченные лица потом докажут, что ты не прибыл и что у тебя есть умысел на неприбытие. Плюс к всего — вы саму повестку никак не обжалуете, ведь есть решение Верховного суда на этот счет. То есть повестка сама по себе вообще не обжалуется» , — пояснил адвокат.

При этом Симутин отметил, что вручение пустого бланка считается нарушением.

"Если вам вручают повестку (пустой бланк) и сразу при вас ее начинают заполнять - это уже нарушение. Потому что есть определенный порядок вручения повестки. Она вручается конкретному лицу, а не так, что вас где-то на улице остановили и сказали "Давай свои персональные данные! Поэтому именно при таком случайном способе вручения вы можете отказываться – они не могут вам вручить повестку без предварительного персонифицированного заполнения. Сначала вам должны дать выписанную повестку именно с вашей фамилией и отчеством. И уже после этого, если вы отказываетесь ее принимать, тогда уже будет уклонение", - говорит специалист.

Имеют ли право военнообязанные отказаться от повестки старого образца

Какие бывают повестки

Следует различать разные виды повесток:

  • Повестка для уточнения данных

Вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т.д.

  • Повестка для прохождения военно-врачебной комиссии

Документ с подписью начальника РТЦК и СП обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного.

  • Повестка-призыв на срочную службу

Предусматривает призыв на срочную военную службу. В настоящее время такие повестки не разглашают, ведь в настоящее время призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится.

  • Мобилизационное распоряжение

Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Повестка должна быть правильно заполнена и подписана начальником территориального центра комплектования
В любой повестке должны быть указаны:

  • фамилия, имя и отчество;
  • год рождения военнообязанного;
  • адрес проживания военнообязанного;
  • вид повестки;
  • дата, время и адрес, куда нужно явиться;
  • уточнение по необходимым документам;
  • название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя ТЦК и СП.

Какая ответственность за неявку на вызов в ТЦК

Какая ответственность за неявку по вызову в ТЦК

Неявка по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки наказывается административным штрафом или уголовной ответственностью.

В случае неприбытия по вызову по первому или второму виду повестки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки лицу грозит административный штраф в размере:

  • за первое нарушение от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-3400 грн);
  • за повторное нарушение в течение года от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 — 8500 грн).

За игнорирование повесток третьего или четвертого вида – уголовная ответственность от ограничения свободы до 3 лет до лишения свободы от 3 до 5 лет.

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Напомним, мы писали, кто и где вправе вручать повестки военнообязанным, а какие действия можно считать неправомерными и обжаловать их.

Начальник Львовского областного центра комплектования (ранее — военкомата) полковник Александр Тищенко рассказал, какая ответственность ожидает мужчин-ВПЛ, которые не стали на учет в ТЦК.

Также мы рассказывали, какие обстоятельства не дают права отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

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