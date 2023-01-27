Новые повестки в Украине — как выглядят и что нужно знать военнообязанным

Повестки нового образца: что нужно знать украинским военнообязанным
В конце 2022 года Кабинет Министров Украины утвердил новые правила призыва на срочную военную службу. При этом вступили в силу повестки нового образца, которые начали выдавать военнообязанным гражданам с первого января 2023 года.
Что известно о повестках нового образца, как они выглядят и можно ли отказаться от получения повестки старого образца — далее в материале.
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Что известно о последнем образце повестки
Следует отметить, что изменения были внесены только в повестку первичного оповещения. Это тот документ, который впервые вручается военнообязанным, чтобы они появились для уточнения данных. В повестках на отправление в военные центры изменений нет.
Обновленный документ утвердил Кабинет министров своим постановлением от 30 декабря 2022 ( №1487 ).
Поэтому в Украине действует только последний образец повестки (ТЦК и СП). Он имеет сходство с предыдущим образцом, но есть важные отличия.
Так первое отличие состоит в названии. Теперь вместо военных комиссариатов – территориальные центры.
Вторая — увеличен список документов, которые человек должен принести в центр комплектования для уточнения своих данных. К паспорту, военному билету и приписному добавили еще идентификационный номер.
Также в повестке нового образца отметили законодательную ответственность военнообязанного, если без уважительных причин он не явится в пункт.
Имеют ли право военнообязанные отказаться от повестки старого образца
Адвокат Роман Симутин в интервью " Телеграф " рассказал, можно ли отказаться гражданам, если им выдают бланки старого образца.
По его словам, если военнообязанное лицо получает повестку в руки от уполномоченных лиц, отказаться от нее она не имеет права, даже если это старый образец.
"Неважна ни форма, ни содержание, а важно, ты получишь повестку, или нет. Если тебе ее вручили, а ты не пришел, то уполномоченные лица потом докажут, что ты не прибыл и что у тебя есть умысел на неприбытие. Плюс к всего — вы саму повестку никак не обжалуете, ведь есть решение Верховного суда на этот счет. То есть повестка сама по себе вообще не обжалуется» , — пояснил адвокат.
При этом Симутин отметил, что вручение пустого бланка считается нарушением.
"Если вам вручают повестку (пустой бланк) и сразу при вас ее начинают заполнять - это уже нарушение. Потому что есть определенный порядок вручения повестки. Она вручается конкретному лицу, а не так, что вас где-то на улице остановили и сказали "Давай свои персональные данные! Поэтому именно при таком случайном способе вручения вы можете отказываться – они не могут вам вручить повестку без предварительного персонифицированного заполнения. Сначала вам должны дать выписанную повестку именно с вашей фамилией и отчеством. И уже после этого, если вы отказываетесь ее принимать, тогда уже будет уклонение", - говорит специалист.
Какие бывают повестки
Следует различать разные виды повесток:
- Повестка для уточнения данных
Вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т.д.
- Повестка для прохождения военно-врачебной комиссии
Документ с подписью начальника РТЦК и СП обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного.
- Повестка-призыв на срочную службу
Предусматривает призыв на срочную военную службу. В настоящее время такие повестки не разглашают, ведь в настоящее время призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится.
- Мобилизационное распоряжение
Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.
Повестка должна быть правильно заполнена и подписана начальником территориального центра комплектования
В любой повестке должны быть указаны:
- фамилия, имя и отчество;
- год рождения военнообязанного;
- адрес проживания военнообязанного;
- вид повестки;
- дата, время и адрес, куда нужно явиться;
- уточнение по необходимым документам;
- название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя ТЦК и СП.
Какая ответственность за неявку по вызову в ТЦК
Неявка по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки наказывается административным штрафом или уголовной ответственностью.
В случае неприбытия по вызову по первому или второму виду повестки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки лицу грозит административный штраф в размере:
- за первое нарушение от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-3400 грн);
- за повторное нарушение в течение года от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 — 8500 грн).
За игнорирование повесток третьего или четвертого вида – уголовная ответственность от ограничения свободы до 3 лет до лишения свободы от 3 до 5 лет.
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