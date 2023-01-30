З якими хворобами не беруть до армії — повний список

Деякі громадяни не підлягають призову до армії через стан здоров’я

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, якій підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Проте навіть у цей період не можуть призвати до Збройних Сил України осіб, які мають певні хвороби.

Про перелік захворювань, із якими призовника можуть тимчасово чи довічно звільнити від військової служби у мирний час та/або під час дії воєнного стану — читайте далі в матеріалі.

Звільнення від призову у зв'язку з хворобою — про що кажуть закони

Зазначимо, що перелік громадян, що не підлягають призову, визначений в ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Не підпадають під мобілізацію ті військовозобов’язані, які визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я або ж повністю непридатними з виключенням із військового обліку відповідно до висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).

Йдеться про осіб з інвалідністю та визнаних тимчасово непридатними на строк до 6 місяців. У майбутньому останні мають пройти військово-лікарську комісію, яка робить висновки про повну непридатність із виключенням з військового обліку.

Призовники мають пройти огляд у лікарів:

терапевт;

хірург;

дерматолог;

офтальмолог;

стоматолог;

невропатолог;

психіатр;

оториноларинголог.

Якщо є інші медичні показання, то, згідно із законом, потрібно проходити додаткові перевірки.

Також у наказі Міноборони України "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" перераховано хвороби, через які військовозобов'язані звільняються від служби в армії в мирний і воєнний час.

Хвороби, з якими не беруть до армії — повний список

Від мобілізації та військової служби звільняються особи, які мають важкі патології:

шизофренія;

розумова відсталість;

відсутність кінцівки;

сліпота;

глухота.

Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення, травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин можуть бути підставою для виключення з військового обліку у разі, якщо спричиняють значні порушення функцій.

Також існує перелік захворювань, які можуть тимчасово чи довічно звільнити особу від військової служби не лише у мирний час, але й воєнний.

Хвороби органів зору

Умовно не придатними у воєнний час вважаються ті, хто має дефекти очей та повік, орбіт, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах.

Якщо патологія не супроводжується зниженням зору або порушенням рухової функції зорового апарату, то особа вважається придатною до служби в армії не тільки у військовий, але й мирний час.

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються особи, що мають:

прогресуюче зниження зору;

хвороби скловидного тіла та очного яблука;

відшарування або розрив сітківки;

усі форми глаукоми обох очей;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів тощо;

різко виражені, з прогресивним зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (усі види катаракти), судинної оболонки;

короткозорість (далекозорість) одного ока, якщо один з меридіанів перевищує 12,0 діоптрій або стигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;

гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпота;

повністю відсутнє очне яблуко;

відсутність очного яблука за гостроти зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Хвороби органів слуху

Не підлягають мобілізації особи, які:

страждають на стійку, повну глухоту на обидва вуха;

глухонімоту;

мають виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра.

Розлади психіки та розлади поведінки

Непридатними для мобілізації є особи, які:

страждають на стійкі розлади психіки (шизофренія, шизотипові, маячні або афективні розлади з загостреннями, що часто повторюються);

мають розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю чи наркотиків) при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами;

мають важку форму розумової відсталості.

Решта можуть бути покликані за рішенням ВЛК.

Захворювання нервової системи

Призову до армії не підлягають громадяни, які:

мають гостру форму менінгіту;

енцефаліту;

мієліту;

енцефаломієліту;

внутрішньочерепний або внутрішньохребетний абсцес;

системну атрофію;

дегенеративні патології;

церебральну форму паралічу;

паралітичний синдром;

хворобу Паркінсона;

міастенію;

розсіяний склероз;

захворювання нервово-м’язового апарату;

міопатію;

дорсалгію;

радикулопатію;

цервікалгію;

ішіас;

люмбаго.

Позбавляються необхідності проходження служби особи, які мають наступні хвороби при систематичних загостреннях:

епілепсію;

епілептичний синдром;

епілептичний статус;

мігрень;

розлади сну.

У разі прогресування захворювання таких призовників відносять до категорії обмежено придатних для проходження служби у мирний час.

Туберкульоз

Чоловіки у яких було виявлено туберкульоз у мирний час не призиваються.

Туберкульоз легень без виділення мікобактерій та розпаду легеневої тканини чи клінічно вилікуваний робить особу обмежено придатною у воєнний час. Якщо людина пройшла лікування, то може бути призвана у воєнний час за рішенням ВЛК.

Хвороби дихальної системи

Від служби в армії звільняються особи, які страждають хронічною формою:

бронхіту;

пневмонії;

ХОЗЛ;

емфіземою та бронхоектатичною хворобою;

пневмоконіозом;

хронічними пневмонітами;

ідіопатичною фіброзною формою альвеоліту;

легеневим альвеолярним протеїнозом;

гемосидерозом;

будь-якими гнійними та некротичними хворобами плеври, легенів та середостіння;

бронхіальної астми (важкий перебіг хвороби).

Онкологічні захворювання

Особи з онкологічними захворюваннями, які мають встановлений невиліковний діагноз не можуть бути призвані на службу до армії.

Також усі, хто проходив хірургічне лікування або променеву терапію, вважаються тимчасово не придатними під час війни для служби в армії.

Особи, в яких захворювання перебуває в стадії стійкої ремісії, а також при повільно прогресуючій патології вважаються обмежено придатними у воєнний час.

Не можуть бути мобілізовані до ЗСУ й чоловіки, у яких виявлено доброякісні новоутворення, що супроводжуються тяжкими порушеннями в роботі організму.

Інфекційні ураження травної системи та шкіри

Непридатними у мирний час та обмежено придатними у воєнний час до проходження служби вважаються ті хто має:

кишкові інфекційні ураження;

бактеріальні зоонози;

вірусні інфекційні захворювання центральної нервової системи;

вірусні інфекційні ураження шкірних покривів і слизових оболонок;

гельмінтози;

педикульоз.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Єдиною підставою для виключення з військового обліку може бути дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, пухирчатка звичайна, герпетиформний дерматит.

Решта шкірних захворювань роблять особу непридатною для військової служби в мирний період або тимчасово непридатною.

Захворювання, що передаються статевим шляхом

Особи, у яких виявлено вроджену або набуту форму сифілісу у мирний час вважаються непридатними до проходження служби в армії. Проте у воєнний час можливість проходження служби такими призовниками визначається індивідуально.

До служби в лавах ЗСУ не допускаються ті, у кого виявлені інфекції, а також інші ЗПСШ, але тільки до того моменту, поки людина не пройде лікування.

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)

У разі, якщо ВІЛ супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлинних процесів, іншими уточненими захворюваннями, то призовник звільняється від служби у мирний та у воєнний часи.

Ті, хто є носіями вірусу імунодефіциту з безсимптомним перебігом, вважаються обмежено придатними до проходження військової служби.

Гепатити

Не придатні до служби в армії лише ті, хто страждає на тяжку форму вірусних гепатитів, яка погано піддається лікуванню і супроводжується вираженим порушенням у роботі органів і систем.

Якщо особа має стійкі або помірні порушення, то її придатність до проходження служби у воєнний час визначає комісія.

Захворювання системи кровообігу

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються пацієнти:

із серцевою недостатністю II-Б-III стадії у випадку некоронарногенних хворобах серця;

із серцевою недостатністю II-Б - III стадії у випадку ішемічних хвороб серця;

з гіпертонічною хворобою III стадії;

з цереброваскулярними хворобами (наприклад, інфаркт головного мозку чи інсульт) зі значними порушеннями функцій;

з хворобами артерій, артеріол та капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикози тощо) зі значними порушеннями кровообігу та функцій.

Також непридатними вважаються призовники, у яких є важкі наслідки:

флебіту;

тромбофлебіту;

тромбозів;

емболії.

А також, якщо виявлено варикозне розширення вен на нижніх кінцівках, варикозне розширення вен в області стравоходу, яєчка, мошонки, органів малого таза, неспецифічна форма лімфаденіту та наслідки хірургічного втручання.

Захворювання травної системи

Непридатними до служби у мирний та воєнний час є особи, що мають щелепно-лицьові аномалії (за винятком уроджених), у тому числі і аномалій прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції.

Довічно звільняють від військової служби призовників, які страждають на:

виразкову хворобу шлунку або дванадцятипалої кишки;

езофагіт;

гастрит;

гастродуоденіт;

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу;

хворобу Крона;

виразковий коліт;

кишкову непрохідність;

паралітичний ілеус;

інвагінацію;

дивертикульоз товстої кишки;

синдром роздратованого кишечника;

спайкову хворобу;

захворювання печінки, що супроводжуються серйозним порушенням у роботі цього органу.

Патології сечостатевої системи

Не можуть призвати до армії осіб, що мають:

тяжкий нефротичний синдром;

хронічний інтерстиціальний нефрит;

гострий пієліт;

пієлонефрит;

тубулоінтерстиціальний нефрит;

хронічний первинний пієлонефрит;

нефропатії;

ниркову недостатність;

гідронефроз;

піонефир.

Варто зазначити, що у цій категорії хвороб набагато більше, але ВЛК завжди дивиться на тяжкість хвороби.

Якщо захворювання не викликає серйозних порушень у роботі системи, така особа може вважатися обмежено придатною до проходження служби у воєнний час.

Захворювання ендокринної системи

Громадяни, у яких було виявлено патології ендокринної системи, що супроводжуються розладом харчування або порушенням обміну речовин, вважаються обмежено придатними. У цьому разі все залежить від того, як саме захворювання впливають на загальний стан здоров'я.

Захворювання кісток

Причиною для непридатності до військової служби є важка форма:

артриту;

артрозу;

ревматоїдного васкуліту;

хвороби Стілла;

синдрому Фелті;

псоріатична або ентеропатична артропатія;

ревматоїдного бурситу;

подагри;

вузликового поліартриту;

хвороби Бехчета;

кристалічної артропатії а також інші патології, що супроводжуються вираженим порушенням функції пошкодженого органу.

Не підлягають мобілізації особи, які страждають на:

виражену деформацію або дефекти пальців кисті, стоп;

важку форму плоскостопості;

фібробластичні патології з порушенням рухової активності.

Також не призиватимуть до армії громадян, у яких важка форма набутих деформацій та дефектів пальців, стопи, кінцівок, важка плоскостопість, фібробластичні порушення, що спричиняють тяжкі порушення рухових функцій.

Крім цього, не мобілізують осіб після ампутації кінцівки, а також тих, хто має тяжкі захворювання хребта.

До хвороб хребта, з якими людину не можуть мобілізувати, належать:

хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки М40-М54;

кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта;

спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії;

травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;

переломи хребта на будь-якому рівні;

перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;

розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку;

прогресуючий туберкульоз хребта, кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;

активний обмежений туберкульоз хребта, кісток та суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць;

деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців більше 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю;

деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітичним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше трьох місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту;

фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

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