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Мобилизация в Украине 2023 года: какие болезни освобождают от службы в ВСУ

30 января 2023 13:35
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
С какими болезнями не берут в армию - полный список
Некоторые граждане не подлежат призыву в армию из-за состояния здоровья
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, которой подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Однако даже в этот период не могут призвать к Вооруженным Силам Украины лиц, имеющих определенные болезни.

О перечне заболеваний, с которыми призывника могут временно или пожизненно освободить от военной службы в мирное время и/или во время действия военного положения, читайте дальше в материале.

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Отметим, что перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Не подпадают под мобилизацию те военнообязанные, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из военного учета в соответствии с выводом военно-врачебной комиссии (ВВК).

Речь идет о лицах с инвалидностью и признанных временно непригодными сроком до 6 месяцев. В будущем последние должны пройти военно-врачебную комиссию, которая делает выводы о полной непригодности с исключением из военного учета.

Призывники должны пройти осмотр у врачей:

  • терапевт;
  • хирург;
  • дерматолог;
  • офтальмолог;
  • стоматолог;
  • невропатолог;
  • психиатр;
  • оториноларинголог.

Если есть другие медицинские показания, то по закону нужно проходить дополнительные проверки.

Также в приказе Минобороны Украины "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" перечислены болезни, из-за которых военнообязанные освобождаются от службы в армии в мирное и военное время.

Освобождение от призыва в связи с болезнью – о чем говорят законы

Болезни, с которыми не берут в армию — полный список

От мобилизации и военной службы освобождаются лица, имеющие тяжелые патологии:

  • шизофрения;
  • умственная отсталость;
  • отсутствие конечности;
  • слепота;
  • глухота.

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин могут служить основанием для исключения из военного учета в случае, если вызывают значительные нарушения функций.

Также существует перечень заболеваний, которые могут временно или пожизненно освободить от военной службы не только в мирное время, но и военное.

Болезни органов зрения

Условно непригодными в военное время считаются те, у кого есть дефекты глаз и век, орбит, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах.

Если патология не сопровождается снижением зрения или нарушением двигательной функции зрительного аппарата, то лицо считается пригодным для службы в армии не только в военное, но и мирное время.

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются:

  • прогрессирующее понижение зрения;
  • болезни стекловидного тела и глазного яблока;
  • отслоение или разрыв сетчатки;
  • все формы глаукомы обоих глаз;
  • стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
  • неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;
  • резко выраженные, с прогрессивным снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;
  • близорукость (дальнозоркость) одного глаза, если один из меридианов превышает 12,0 диоптрий или стигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;
  • острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;
  • полностью отсутствует глазное яблоко;
  • отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Болезни, с которыми не принимают в армию — болезни органов зрения

Болезни органов слуха

Не подлежат мобилизации лица, которые:

  • страдают стойкой, полной глухотой (оба уха);
  • глухонемые;
  • имеют выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера.

Расстройства психики и нарушения поведения

Непригодными для мобилизации являются:

  • страдают стойкими расстройствами психики (шизофрения, шизотипические, бредовые или аффективные расстройства с часто повторяющимися обострениями);
  • имеют нарушения психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами;
  • имеют тяжелую форму умственной отсталости.

Остальные могут быть призваны по решению ВВК.

Заболевание нервной системы

Призову в армию не подлежат граждане, имеющие острую форму:

  • менингита;
  • энцефалита;
  • миелита;
  • энцефаломиелита;
  • внутричерепный или внутрипозвоночный абсцесс;
  • системную атрофию;
  • дегенеративные патологии;
  • церебральную форму паралича;
  • паралитический синдром;
  • болезнь Паркинсона;
  • миастения;
  • рассеянный склероз;
  • заболевание нервно-мышечного аппарата;
  • миопатию;
  • дорсалгию;
  • радикулопатию;
  • цервикалгию;
  • ишиас;
  • люмбаго.

Лишаются необходимости прохождения службы лица, имеющие следующие болезни при систематических обострениях:

  • эпилепсию;
  • эпилептический синдром;
  • эпилептический статус;
  • мигрень;
  • расстройства сна.

При прогрессировании заболевания таких призывников относят к категории ограниченно пригодных для прохождения службы в мирное время.

Болезни, с которыми не берут в армию

Туберкулез

Мужчины, у которых был обнаружен туберкулез в мирное время, не призываются.

Туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный делает его ограниченно пригодным в военное время. Если человек прошел лечение, то может быть призван в военное время по решению ВВК.

Болезни дыхательной системы

От службы в армии освобождаются лица, страдающие хронической формой:

  • бронхита;
  • пневмонии;
  • ХОБЛ;
  • эмфиземой и бронхоэктатической болезнью;
  • пневмокониоз;
  • хроническими пневмонитами;
  • идиопатической фиброзной формой альвеолита;
  • легочным альвеолярным протеинозом;
  • гемосидероз;
  • любыми гнойными и некротическими болезнями плевры, легких и средостения;
  • бронхиальной астмы (тяжелое течение болезни).

Онкологические заболевания

Лица с онкологическими заболеваниями, которые имеют установленный неизлечимый диагноз, не могут быть призваны на службу в армию.

Все, кто проходил хирургическое лечение или лучевую терапию, считаются временно непригодными во время войны для службы в армии.

Лица, у которых заболевание находится в стадии устойчивой ремиссии, а также при медленно прогрессирующей патологии, считаются ограниченно пригодными в военное время.

Не могут быть мобилизованы в ВСУ и мужчины, у которых обнаружены доброкачественные новообразования, сопровождающиеся тяжелыми нарушениями в работе организма.

Инфекционные поражения пищеварительной системы и кожи

Непригодными в мирное время и ограниченно пригодными в военное время до прохождения службы считаются:

  • кишечные инфекционные поражения;
  • бактериальные зоонозы;
  • вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы;
  • вирусные инфекционные поражения кожных покровов и слизистых;
  • гельминтозы;
  • педикулез.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Единственным основанием для исключения из военного учета может быть диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, герпетиформный дерматит.

Остальные кожные заболевания делают лицо непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным.

Заболевания, передающиеся половым путем

Лица, у которых обнаружена врожденная или приобретенная форма сифилиса в мирное время, считаются непригодными к прохождению службы в армии. Однако в военное время возможность прохождения службы такими призывниками определяется индивидуально.

В службу в рядах ВСУ не допускаются те, у кого обнаружены инфекции, а также другие ЗППП, но только до того момента, пока человек не пройдет лечение.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

В случае, если ВИЧ сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов, другими уточненными заболеваниями, то призывник освобождается от службы в мирное и военное время.

Те, кто является носителем вируса иммунодефицита с бессимптомным течением, считаются ограниченно пригодными к прохождению военной службы.

Гепатиты

Не пригодны к службе в армии только те, кто страдает тяжелой формой вирусных гепатитов, которая плохо поддается лечению и сопровождается выраженным нарушением в работе органов и систем.

Если лицо имеет стойкие или умеренные нарушения, его пригодность к прохождению службы в военное время определяет комиссия.

Заболевание системы кровообращения

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета признаются пациенты:

  • с сердечной недостаточностью II-Б — III стадии в случае некоронарногенных заболеваний сердца;
  • с сердечной недостаточностью II-Б — III стадии в случае ишемических болезней сердца;
  • с гипертонической болезнью III стадии;
  • с цереброваскулярными болезнями (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций;
  • с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Также непригодными считаются призывники, имеющие тяжелые последствия:

  • флебита;
  • тромбофлебита;
  • тромбозов;
  • эмболии.

А также если выявлено варикозное расширение вен на нижних конечностях, варикозное расширение вен в области пищевода, яички, мошонки, органов малого таза, неспецифическая форма лимфаденита и последствия хирургического вмешательства.

С какими болезнями не берут в ВСУ

Заболевания пищеварительной системы

Непригодны к службе в мирное и военное время лица, имеющие челюстно-лицевые аномалии (за исключением врожденных), в том числе и аномалий прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции.

Пожизненно освобождают от военной службы призывников, страдающих:

  • язвенную болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки;
  • эзофагит;
  • гастрит;
  • гастродуоденит;
  • гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь;
  • болезнь Крона;
  • язвенный колит;
  • кишечную непроходимость;
  • паралитический илеус;
  • инвагинацию;
  • дивертикулез толстой кишки;
  • синдром раздраженного кишечника;
  • спаечную болезнь;
  • заболевания печени, сопровождающиеся серьезным нарушением в работе этого органа.

Патологии мочеполовой системы

Не могут призвать в армию лиц, имеющих:

  • тяжелый нефротический синдром;
  • хронический интерстициальный нефрит;
  • острый пиелит;
  • пиелонефрит;
  • тубулоинтерстициальный нефрит;
  • хронический первичный пиелонефрит;
  • нефропатии;
  • почечную недостаточность;
  • гидронефроз;
  • пионефир.

Следует отметить, что в этой категории болезней гораздо больше, но ВЛК всегда смотрит на тяжесть болезни.

Если заболевание не вызывает серьезных нарушений в работе системы, такое лицо может считаться ограниченно пригодным для прохождения службы в военное время.

Заболевания эндокринной системы

Граждане, у которых были обнаружены патологии эндокринной системы, сопровождающиеся расстройством питания или нарушением обмена веществ, считаются ограниченно пригодными. В этом случае все зависит от того, как само заболевание влияет на общее состояние здоровья.

Заболевание костей

Причиной непригодности к военной службе является тяжелая форма:

  • артрита;
  • артроз;
  • ревматоидного васкулита;
  • болезни Стилла;
  • синдрома Фелти;
  • псориатическая или энтеропатическая артропатия;
  • ревматоидного бурсита;
  • подагры;
  • узелкового полиартрита;
  • болезни Бехчета;
  • кристаллической артропатии и другие патологии, сопровождающиеся выраженным нарушением функции поврежденного органа.

Не подлежат мобилизации лица, страдающие:

  • выраженную деформацию или дефекты пальцев кисти, стоп;
  • тяжелую форму плоскостопия;
  • фибробластические патологии с нарушением двигательной активности

Также не будут призывать в армию граждан, у которых тяжелая форма приобретенных деформаций и дефектов пальцев, стопы, конечностей, тяжелое плоскостопие, фибробластические нарушения, вызывающие тяжелые нарушения двигательных функций.

Кроме этого, не мобилизуют лиц после ампутации конечности, а также имеющих тяжелые заболевания позвоночника.

К болезням позвоночника, с которыми человека не могут мобилизовать, относятся:

  • болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;
  • кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;
  • спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;
  • травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;
  • переломы позвоночника на любом уровне;
  • перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска;
  • разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
  • прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;
  • активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;
  • деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;
  • деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитическим, каудальным, сосудистым, болевым, после трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;
  • фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

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