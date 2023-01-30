С какими болезнями не берут в армию - полный список

Некоторые граждане не подлежат призыву в армию из-за состояния здоровья

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, которой подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Однако даже в этот период не могут призвать к Вооруженным Силам Украины лиц, имеющих определенные болезни.

О перечне заболеваний, с которыми призывника могут временно или пожизненно освободить от военной службы в мирное время и/или во время действия военного положения, читайте дальше в материале.

Освобождение от призыва в связи с болезнью — о чем говорят законы

Отметим, что перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Не подпадают под мобилизацию те военнообязанные, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из военного учета в соответствии с выводом военно-врачебной комиссии (ВВК).

Речь идет о лицах с инвалидностью и признанных временно непригодными сроком до 6 месяцев. В будущем последние должны пройти военно-врачебную комиссию, которая делает выводы о полной непригодности с исключением из военного учета.

Призывники должны пройти осмотр у врачей:

терапевт;

хирург;

дерматолог;

офтальмолог;

стоматолог;

невропатолог;

психиатр;

оториноларинголог.

Если есть другие медицинские показания, то по закону нужно проходить дополнительные проверки.

Также в приказе Минобороны Украины "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" перечислены болезни, из-за которых военнообязанные освобождаются от службы в армии в мирное и военное время.

Болезни, с которыми не берут в армию — полный список

От мобилизации и военной службы освобождаются лица, имеющие тяжелые патологии:

шизофрения;

умственная отсталость;

отсутствие конечности;

слепота;

глухота.

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин могут служить основанием для исключения из военного учета в случае, если вызывают значительные нарушения функций.

Также существует перечень заболеваний, которые могут временно или пожизненно освободить от военной службы не только в мирное время, но и военное.

Болезни органов зрения

Условно непригодными в военное время считаются те, у кого есть дефекты глаз и век, орбит, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах.

Если патология не сопровождается снижением зрения или нарушением двигательной функции зрительного аппарата, то лицо считается пригодным для службы в армии не только в военное, но и мирное время.

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются:

прогрессирующее понижение зрения;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

отслоение или разрыв сетчатки;

все формы глаукомы обоих глаз;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

резко выраженные, с прогрессивным снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;

близорукость (дальнозоркость) одного глаза, если один из меридианов превышает 12,0 диоптрий или стигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;

острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;

полностью отсутствует глазное яблоко;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Болезни органов слуха

Не подлежат мобилизации лица, которые:

страдают стойкой, полной глухотой (оба уха);

глухонемые;

имеют выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера.

Расстройства психики и нарушения поведения

Непригодными для мобилизации являются:

страдают стойкими расстройствами психики (шизофрения, шизотипические, бредовые или аффективные расстройства с часто повторяющимися обострениями);

имеют нарушения психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами;

имеют тяжелую форму умственной отсталости.

Остальные могут быть призваны по решению ВВК.

Заболевание нервной системы

Призову в армию не подлежат граждане, имеющие острую форму:

менингита;

энцефалита;

миелита;

энцефаломиелита;

внутричерепный или внутрипозвоночный абсцесс;

системную атрофию;

дегенеративные патологии;

церебральную форму паралича;

паралитический синдром;

болезнь Паркинсона;

миастения;

рассеянный склероз;

заболевание нервно-мышечного аппарата;

миопатию;

дорсалгию;

радикулопатию;

цервикалгию;

ишиас;

люмбаго.

Лишаются необходимости прохождения службы лица, имеющие следующие болезни при систематических обострениях:

эпилепсию;

эпилептический синдром;

эпилептический статус;

мигрень;

расстройства сна.

При прогрессировании заболевания таких призывников относят к категории ограниченно пригодных для прохождения службы в мирное время.

Туберкулез

Мужчины, у которых был обнаружен туберкулез в мирное время, не призываются.

Туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный делает его ограниченно пригодным в военное время. Если человек прошел лечение, то может быть призван в военное время по решению ВВК.

Болезни дыхательной системы

От службы в армии освобождаются лица, страдающие хронической формой:

бронхита;

пневмонии;

ХОБЛ;

эмфиземой и бронхоэктатической болезнью;

пневмокониоз;

хроническими пневмонитами;

идиопатической фиброзной формой альвеолита;

легочным альвеолярным протеинозом;

гемосидероз;

любыми гнойными и некротическими болезнями плевры, легких и средостения;

бронхиальной астмы (тяжелое течение болезни).

Онкологические заболевания

Лица с онкологическими заболеваниями, которые имеют установленный неизлечимый диагноз, не могут быть призваны на службу в армию.

Все, кто проходил хирургическое лечение или лучевую терапию, считаются временно непригодными во время войны для службы в армии.

Лица, у которых заболевание находится в стадии устойчивой ремиссии, а также при медленно прогрессирующей патологии, считаются ограниченно пригодными в военное время.

Не могут быть мобилизованы в ВСУ и мужчины, у которых обнаружены доброкачественные новообразования, сопровождающиеся тяжелыми нарушениями в работе организма.

Инфекционные поражения пищеварительной системы и кожи

Непригодными в мирное время и ограниченно пригодными в военное время до прохождения службы считаются:

кишечные инфекционные поражения;

бактериальные зоонозы;

вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы;

вирусные инфекционные поражения кожных покровов и слизистых;

гельминтозы;

педикулез.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Единственным основанием для исключения из военного учета может быть диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, герпетиформный дерматит.

Остальные кожные заболевания делают лицо непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным.

Заболевания, передающиеся половым путем

Лица, у которых обнаружена врожденная или приобретенная форма сифилиса в мирное время, считаются непригодными к прохождению службы в армии. Однако в военное время возможность прохождения службы такими призывниками определяется индивидуально.

В службу в рядах ВСУ не допускаются те, у кого обнаружены инфекции, а также другие ЗППП, но только до того момента, пока человек не пройдет лечение.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

В случае, если ВИЧ сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов, другими уточненными заболеваниями, то призывник освобождается от службы в мирное и военное время.

Те, кто является носителем вируса иммунодефицита с бессимптомным течением, считаются ограниченно пригодными к прохождению военной службы.

Гепатиты

Не пригодны к службе в армии только те, кто страдает тяжелой формой вирусных гепатитов, которая плохо поддается лечению и сопровождается выраженным нарушением в работе органов и систем.

Если лицо имеет стойкие или умеренные нарушения, его пригодность к прохождению службы в военное время определяет комиссия.

Заболевание системы кровообращения

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета признаются пациенты:

с сердечной недостаточностью II-Б — III стадии в случае некоронарногенных заболеваний сердца;

с сердечной недостаточностью II-Б — III стадии в случае ишемических болезней сердца;

с гипертонической болезнью III стадии;

с цереброваскулярными болезнями (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций;

с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Также непригодными считаются призывники, имеющие тяжелые последствия:

флебита;

тромбофлебита;

тромбозов;

эмболии.

А также если выявлено варикозное расширение вен на нижних конечностях, варикозное расширение вен в области пищевода, яички, мошонки, органов малого таза, неспецифическая форма лимфаденита и последствия хирургического вмешательства.

Заболевания пищеварительной системы

Непригодны к службе в мирное и военное время лица, имеющие челюстно-лицевые аномалии (за исключением врожденных), в том числе и аномалий прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции.

Пожизненно освобождают от военной службы призывников, страдающих:

язвенную болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки;

эзофагит;

гастрит;

гастродуоденит;

гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь;

болезнь Крона;

язвенный колит;

кишечную непроходимость;

паралитический илеус;

инвагинацию;

дивертикулез толстой кишки;

синдром раздраженного кишечника;

спаечную болезнь;

заболевания печени, сопровождающиеся серьезным нарушением в работе этого органа.

Патологии мочеполовой системы

Не могут призвать в армию лиц, имеющих:

тяжелый нефротический синдром;

хронический интерстициальный нефрит;

острый пиелит;

пиелонефрит;

тубулоинтерстициальный нефрит;

хронический первичный пиелонефрит;

нефропатии;

почечную недостаточность;

гидронефроз;

пионефир.

Следует отметить, что в этой категории болезней гораздо больше, но ВЛК всегда смотрит на тяжесть болезни.

Если заболевание не вызывает серьезных нарушений в работе системы, такое лицо может считаться ограниченно пригодным для прохождения службы в военное время.

Заболевания эндокринной системы

Граждане, у которых были обнаружены патологии эндокринной системы, сопровождающиеся расстройством питания или нарушением обмена веществ, считаются ограниченно пригодными. В этом случае все зависит от того, как само заболевание влияет на общее состояние здоровья.

Заболевание костей

Причиной непригодности к военной службе является тяжелая форма:

артрита;

артроз;

ревматоидного васкулита;

болезни Стилла;

синдрома Фелти;

псориатическая или энтеропатическая артропатия;

ревматоидного бурсита;

подагры;

узелкового полиартрита;

болезни Бехчета;

кристаллической артропатии и другие патологии, сопровождающиеся выраженным нарушением функции поврежденного органа.

Не подлежат мобилизации лица, страдающие:

выраженную деформацию или дефекты пальцев кисти, стоп;

тяжелую форму плоскостопия;

фибробластические патологии с нарушением двигательной активности

Также не будут призывать в армию граждан, у которых тяжелая форма приобретенных деформаций и дефектов пальцев, стопы, конечностей, тяжелое плоскостопие, фибробластические нарушения, вызывающие тяжелые нарушения двигательных функций.

Кроме этого, не мобилизуют лиц после ампутации конечности, а также имеющих тяжелые заболевания позвоночника.

К болезням позвоночника, с которыми человека не могут мобилизовать, относятся:

болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;

кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;

спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;

травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;

переломы позвоночника на любом уровне;

перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска;

разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;

прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;

активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитическим, каудальным, сосудистым, болевым, после трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;

фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

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