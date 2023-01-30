С какими болезнями не берут в армию - полный список

Мобилизация в Украине 2023 года: какие болезни освобождают от службы в ВСУ
В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, которой подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Однако даже в этот период не могут призвать к Вооруженным Силам Украины лиц, имеющих определенные болезни.
О перечне заболеваний, с которыми призывника могут временно или пожизненно освободить от военной службы в мирное время и/или во время действия военного положения, читайте дальше в материале.
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Освобождение от призыва в связи с болезнью — о чем говорят законы
Отметим, что перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Не подпадают под мобилизацию те военнообязанные, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из военного учета в соответствии с выводом военно-врачебной комиссии (ВВК).
Речь идет о лицах с инвалидностью и признанных временно непригодными сроком до 6 месяцев. В будущем последние должны пройти военно-врачебную комиссию, которая делает выводы о полной непригодности с исключением из военного учета.
Призывники должны пройти осмотр у врачей:
- терапевт;
- хирург;
- дерматолог;
- офтальмолог;
- стоматолог;
- невропатолог;
- психиатр;
- оториноларинголог.
Если есть другие медицинские показания, то по закону нужно проходить дополнительные проверки.
Также в приказе Минобороны Украины "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" перечислены болезни, из-за которых военнообязанные освобождаются от службы в армии в мирное и военное время.
Болезни, с которыми не берут в армию — полный список
От мобилизации и военной службы освобождаются лица, имеющие тяжелые патологии:
- шизофрения;
- умственная отсталость;
- отсутствие конечности;
- слепота;
- глухота.
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин могут служить основанием для исключения из военного учета в случае, если вызывают значительные нарушения функций.
Также существует перечень заболеваний, которые могут временно или пожизненно освободить от военной службы не только в мирное время, но и военное.
Болезни органов зрения
Условно непригодными в военное время считаются те, у кого есть дефекты глаз и век, орбит, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах.
Если патология не сопровождается снижением зрения или нарушением двигательной функции зрительного аппарата, то лицо считается пригодным для службы в армии не только в военное, но и мирное время.
Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются:
- прогрессирующее понижение зрения;
- болезни стекловидного тела и глазного яблока;
- отслоение или разрыв сетчатки;
- все формы глаукомы обоих глаз;
- стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
- неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;
- резко выраженные, с прогрессивным снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;
- близорукость (дальнозоркость) одного глаза, если один из меридианов превышает 12,0 диоптрий или стигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;
- острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;
- полностью отсутствует глазное яблоко;
- отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.
Болезни органов слуха
Не подлежат мобилизации лица, которые:
- страдают стойкой, полной глухотой (оба уха);
- глухонемые;
- имеют выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера.
Расстройства психики и нарушения поведения
Непригодными для мобилизации являются:
- страдают стойкими расстройствами психики (шизофрения, шизотипические, бредовые или аффективные расстройства с часто повторяющимися обострениями);
- имеют нарушения психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами;
- имеют тяжелую форму умственной отсталости.
Остальные могут быть призваны по решению ВВК.
Заболевание нервной системы
Призову в армию не подлежат граждане, имеющие острую форму:
- менингита;
- энцефалита;
- миелита;
- энцефаломиелита;
- внутричерепный или внутрипозвоночный абсцесс;
- системную атрофию;
- дегенеративные патологии;
- церебральную форму паралича;
- паралитический синдром;
- болезнь Паркинсона;
- миастения;
- рассеянный склероз;
- заболевание нервно-мышечного аппарата;
- миопатию;
- дорсалгию;
- радикулопатию;
- цервикалгию;
- ишиас;
- люмбаго.
Лишаются необходимости прохождения службы лица, имеющие следующие болезни при систематических обострениях:
- эпилепсию;
- эпилептический синдром;
- эпилептический статус;
- мигрень;
- расстройства сна.
При прогрессировании заболевания таких призывников относят к категории ограниченно пригодных для прохождения службы в мирное время.
Туберкулез
Мужчины, у которых был обнаружен туберкулез в мирное время, не призываются.
Туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный делает его ограниченно пригодным в военное время. Если человек прошел лечение, то может быть призван в военное время по решению ВВК.
Болезни дыхательной системы
От службы в армии освобождаются лица, страдающие хронической формой:
- бронхита;
- пневмонии;
- ХОБЛ;
- эмфиземой и бронхоэктатической болезнью;
- пневмокониоз;
- хроническими пневмонитами;
- идиопатической фиброзной формой альвеолита;
- легочным альвеолярным протеинозом;
- гемосидероз;
- любыми гнойными и некротическими болезнями плевры, легких и средостения;
- бронхиальной астмы (тяжелое течение болезни).
Онкологические заболевания
Лица с онкологическими заболеваниями, которые имеют установленный неизлечимый диагноз, не могут быть призваны на службу в армию.
Все, кто проходил хирургическое лечение или лучевую терапию, считаются временно непригодными во время войны для службы в армии.
Лица, у которых заболевание находится в стадии устойчивой ремиссии, а также при медленно прогрессирующей патологии, считаются ограниченно пригодными в военное время.
Не могут быть мобилизованы в ВСУ и мужчины, у которых обнаружены доброкачественные новообразования, сопровождающиеся тяжелыми нарушениями в работе организма.
Инфекционные поражения пищеварительной системы и кожи
Непригодными в мирное время и ограниченно пригодными в военное время до прохождения службы считаются:
- кишечные инфекционные поражения;
- бактериальные зоонозы;
- вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы;
- вирусные инфекционные поражения кожных покровов и слизистых;
- гельминтозы;
- педикулез.
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Единственным основанием для исключения из военного учета может быть диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, герпетиформный дерматит.
Остальные кожные заболевания делают лицо непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным.
Заболевания, передающиеся половым путем
Лица, у которых обнаружена врожденная или приобретенная форма сифилиса в мирное время, считаются непригодными к прохождению службы в армии. Однако в военное время возможность прохождения службы такими призывниками определяется индивидуально.
В службу в рядах ВСУ не допускаются те, у кого обнаружены инфекции, а также другие ЗППП, но только до того момента, пока человек не пройдет лечение.
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)
В случае, если ВИЧ сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов, другими уточненными заболеваниями, то призывник освобождается от службы в мирное и военное время.
Те, кто является носителем вируса иммунодефицита с бессимптомным течением, считаются ограниченно пригодными к прохождению военной службы.
Гепатиты
Не пригодны к службе в армии только те, кто страдает тяжелой формой вирусных гепатитов, которая плохо поддается лечению и сопровождается выраженным нарушением в работе органов и систем.
Если лицо имеет стойкие или умеренные нарушения, его пригодность к прохождению службы в военное время определяет комиссия.
Заболевание системы кровообращения
Непригодными к военной службе с исключением из военного учета признаются пациенты:
- с сердечной недостаточностью II-Б — III стадии в случае некоронарногенных заболеваний сердца;
- с сердечной недостаточностью II-Б — III стадии в случае ишемических болезней сердца;
- с гипертонической болезнью III стадии;
- с цереброваскулярными болезнями (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций;
- с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.
Также непригодными считаются призывники, имеющие тяжелые последствия:
- флебита;
- тромбофлебита;
- тромбозов;
- эмболии.
А также если выявлено варикозное расширение вен на нижних конечностях, варикозное расширение вен в области пищевода, яички, мошонки, органов малого таза, неспецифическая форма лимфаденита и последствия хирургического вмешательства.
Заболевания пищеварительной системы
Непригодны к службе в мирное и военное время лица, имеющие челюстно-лицевые аномалии (за исключением врожденных), в том числе и аномалий прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции.
Пожизненно освобождают от военной службы призывников, страдающих:
- язвенную болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки;
- эзофагит;
- гастрит;
- гастродуоденит;
- гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь;
- болезнь Крона;
- язвенный колит;
- кишечную непроходимость;
- паралитический илеус;
- инвагинацию;
- дивертикулез толстой кишки;
- синдром раздраженного кишечника;
- спаечную болезнь;
- заболевания печени, сопровождающиеся серьезным нарушением в работе этого органа.
Патологии мочеполовой системы
Не могут призвать в армию лиц, имеющих:
- тяжелый нефротический синдром;
- хронический интерстициальный нефрит;
- острый пиелит;
- пиелонефрит;
- тубулоинтерстициальный нефрит;
- хронический первичный пиелонефрит;
- нефропатии;
- почечную недостаточность;
- гидронефроз;
- пионефир.
Следует отметить, что в этой категории болезней гораздо больше, но ВЛК всегда смотрит на тяжесть болезни.
Если заболевание не вызывает серьезных нарушений в работе системы, такое лицо может считаться ограниченно пригодным для прохождения службы в военное время.
Заболевания эндокринной системы
Граждане, у которых были обнаружены патологии эндокринной системы, сопровождающиеся расстройством питания или нарушением обмена веществ, считаются ограниченно пригодными. В этом случае все зависит от того, как само заболевание влияет на общее состояние здоровья.
Заболевание костей
Причиной непригодности к военной службе является тяжелая форма:
- артрита;
- артроз;
- ревматоидного васкулита;
- болезни Стилла;
- синдрома Фелти;
- псориатическая или энтеропатическая артропатия;
- ревматоидного бурсита;
- подагры;
- узелкового полиартрита;
- болезни Бехчета;
- кристаллической артропатии и другие патологии, сопровождающиеся выраженным нарушением функции поврежденного органа.
Не подлежат мобилизации лица, страдающие:
- выраженную деформацию или дефекты пальцев кисти, стоп;
- тяжелую форму плоскостопия;
- фибробластические патологии с нарушением двигательной активности
Также не будут призывать в армию граждан, у которых тяжелая форма приобретенных деформаций и дефектов пальцев, стопы, конечностей, тяжелое плоскостопие, фибробластические нарушения, вызывающие тяжелые нарушения двигательных функций.
Кроме этого, не мобилизуют лиц после ампутации конечности, а также имеющих тяжелые заболевания позвоночника.
К болезням позвоночника, с которыми человека не могут мобилизовать, относятся:
- болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;
- кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;
- спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;
- травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;
- переломы позвоночника на любом уровне;
- перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска;
- разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
- прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;
- активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;
- деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;
- деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитическим, каудальным, сосудистым, болевым, после трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;
- фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.
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