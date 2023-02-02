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Новые правила бронирования работников от мобилизации: как будут работать

2 февраля 2023 19:25
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Бронирование работников от мобилизации 2023 — что изменилось
Принятые изменения расширяют список военнообязанных, подлежащих бронированию
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Кабинет Министров Украины изменил правила бронирования от мобилизации работников предприятий. При общей мобилизации руководители предприятий могут обеспечить работников отсрочкой от призыва, если забронируют их на время для выполнения мобилизационного задания.

Об этом говорится в постановлении №76 от 27 января. Как будут работать новые правила, дальше подробнее.

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Правила бронирования работников — изменение квоты

Согласно документу была увеличена квота для бронирования работников предприятий от мобилизации. Если раньше предприятие могло забронировать всего 40% мужчин, то теперь эта доля выросла до 50%.

Кроме того, постановление предусматривает, что в случае обоснованной необходимости количество военнослужащих, подлежащих бронированию, может превышать 50%.

При этом вообще не будут применяться ограничения к предприятиям, учреждениям и организациям топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Их список утверждается Минэнерго.

Правила бронирования работников — изменение квоты

Действующие сроки бронирования работников

Правительством были установлены четкие сроки бронирования работников предприятий от мобилизации, согласно которым забронированным военнообязанным может предоставляться отсрочка от мобилизации, но не более чем на 6 месяцев.

Также предполагается, что работники, которых забронировали по старой процедуре, не потеряют отсрочку в течение всего срока.

Напомним, что отменить бронирование можно при:

  • истечении срока его действия;
  • завершении выполнения мобилизационного задания; ликвидации предприятия;
  • увольнении с работы военнообязанного.

Кто сейчас подлежит бронированию

Право на бронирование сотрудников имеют:

  • органы государственной власти и местного самоуправления (если должностные лица обеспечивают функционирование органа во время войны);
  • предприятия с мобилизационными задачами (если лица выполняют эти заказы и их нельзя заменить другими рабочими);
  • учреждения, производящие товары или предоставляющие услуги оборонного назначения для нужд ВСУ;
  • организации, относящиеся к критически важным в особый период.

Такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве. Подтверждать статус критически важного предприятия нужно не реже одного раза в год.

Также постановление предусматривает, что топ-руководители госструктур или предприятий подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Новые правила бронирования работников от мобилизации

Кому разрешено бронировать

Бронировать разрешено только тем предприятиям, организациям и учреждениям, которые критически важны для функционирования экономики и соответствуют трем из семи критериев, указанных в постановлении Кабмина:

  • общая сумма уплаченных налогов и других сборов, превышающая 1,5 млн. евро;
  • сумма поступлений в иностранной валюте (эквивалент 32 млн. евро);
  • стратегическое значение для экономики и безопасности страны (определяет постановление КМУ от 4 марта 2015 г. № 83);
  • удовлетворение потребностей территориального общества, в котором находится предприятие;
  • отсутствие задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ);
  • размер заработной платы, не пересекающий минимальный предел среднего оклада по региону;
  • резидентство Дія.Сіті (юридическое лицо, являющееся налогоплательщиком и предоставляющее одну или несколько ИТ-услуг).

Бронирование работников от мобилизации 2023 — что изменилось

В то же время, коммунальные предприятия, информационные телеканалы, учреждения в сферах культуры, здоровья, образования и науки и социальной сфере могут соответствовать только двум из вышеуказанных критериев.

Отдельное исключительное право бронирования работников установлено для органов власти, предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ.

Напомним, мы писали, как мобилизуют безработных по новым правилам учета военнообязанных. Лицо, имеющее статус безработного, во время мобилизации снимается с регистрации в центре занятости.

Также мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия и можно ли ее обжаловать. Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить.

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