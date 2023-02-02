Як проходить мобілізація безробітних у 2023 році

ТЦК стало значно простіше ставити на військовий облік безробітних призовників та проводити серед них мобілізацію

З 2023 року в Україні почав діяти новий порядок обліку військовозобов'язаних, згідно з яким значно спрощено процедуру обліку та мобілізації безробітних, а також внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це йдеться у постанові №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

Військовий облік безробітних — що змінилося

Згідно з нововведеннями, для територіальних центрів комплектування (ТЦК) спрощена процедура постановки на військовий облік безробітних призовників та проведення серед них мобілізації.

Якщо раніше центри зайнятості ніяк не взаємодіяли з ТЦК, то зараз вони повинні надавати військовим повний список осіб чоловічої статі, які зареєстровані у них як безробітні.

Після отримання запиту відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості та філії регіональних центрів зайнятості протягом семи днів мають надати інформацію про реєстрацію безробітних.

Військовий облік ВПО — як відбувається

Військовий облік ВПО також було спрощено. Після ухвалення відповідної постанови місцева влада зобов'язана контролювати усіх внутрішньо переміщених осіб, які стають на військовий облік. Якщо ВПО не стали на облік за новим місцем проживання, то вони не отримуватимуть фінансову допомогу від держави.

Мобілізація безробітного — що потрібно знати

Особа, яка мала статус безробітного, під час мобілізації знімається з реєстрації у центрі зайнятості. Адже, згідно з чинним законодавством, українці, які проходять військову службу, належать до зайнятого населення.

Тож після надання зареєстрованим безробітним мобілізаційних розпоряджень, повісток або розпоряджень військових комісарів, фахівець центру зайнятості приймає рішення про припинення реєстрації безробітного, припинення виплати допомоги у зв’язку з безробіттям.

Водночас варто зазначити, що українцям, які проходять військову службу, виплачується грошове забезпечення. Вони є платниками податків, а отже, є застрахованими особами в системі загальнообов’язкового державного соцстрахування, зокрема на випадок безробіття.

Що робити після звільнення з армії

Після закінчення військової служби громадянин у разі потреби може знову звернутися до центру зайнятості та отримати статус безробітного. Рішення про призначення виплати допомоги у зв’язку з безробіттям та її розмір прийматиметься відповідно до законодавства.

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