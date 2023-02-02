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Военный учет 2023: как мобилизуют безработных по новым правилам

2 февраля 2023 08:35
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как проходит мобилизация безработных в 2023 году
ТЦК стало гораздо проще ставить на военный учет безработных призывников и проводить среди них мобилизацию
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

С 2023 года в Украине начал действовать новый порядок учета военнообязанных, согласно которому значительно упрощена процедура учета и мобилизации безработных, а также внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом говорится в постановлении №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".

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Военный учет безработных — что изменилось

Согласно нововведениям, для территориальных центров комплектования (ТЦК) упрощена процедура постановки на военный учет безработных призывников и проведение мобилизации.

Если раньше центры занятости никак не взаимодействовали с ТЦК, то сейчас они должны предоставлять военным полный список лиц мужского пола, зарегистрированных у них безработными.

После получения запроса соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки городские, районные, горрайонные центры занятости и филиалы региональных центров занятости в течение семи дней должны предоставить информацию о регистрации безработных.

Военный учет безработных — что изменилось

Военный учет ВПЛ — как происходит

Военный учет ВПЛ также был упрощен. После принятия соответствующего постановления местные власти обязаны контролировать всех внутренне перемещенных лиц, которые становятся на военный учет. Если ВПЛ не стали на учет по новому месту жительства, то они не будут получать финансовую помощь от государства.

Мобилизация безработного — что нужно знать

Лицо, имеющее статус безработного, во время мобилизации снимается с регистрации в центре занятости. Ведь согласно действующему законодательству украинцы, проходящие военную службу, принадлежат к занятому населению.

Поэтому после предоставления зарегистрированным безработным мобилизационных распоряжений, повесток или распоряжений военных комиссаров, специалист центра занятости принимает решение о прекращении регистрации безработного, прекращении выплаты пособия по безработице.

В то же время, стоит отметить, что украинцам, которые проходят военную службу, выплачивается денежное обеспечение. Они являются налогоплательщиками, а значит, являются застрахованными лицами в системе общеобязательного государственного соцстрахования, в частности, на случай безработицы.

Мобилизация безработного – что нужно знать

Что делать после увольнения из армии

По окончании военной службы гражданин в случае необходимости может снова обратиться в центр занятости и получить статус безработного. Решение о назначении выплаты пособия по безработице и ее размер будет приниматься в соответствии с законодательством.

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Также мы писали о перечне заболеваний, с которыми призывника могут временно или пожизненно освободить от военной службы в мирное время и во время военного положения.

Начальник Львовского областного центра комплектования (ранее — военкомата) полковник Александр Тищенко рассказал, какая ответственность ожидает мужчин-ВПЛ, которые не стали на учет в ТЦК.

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