Кто из педагогов может получить отсрочку от мобилизации — список критериев

Для отсрочки работников в сфере образования есть определенные условия

В Украине учителя не подпадают под определение категории работников, которых можно "бронировать". Тем не менее ряд педагогов все же имеют право на отсрочку от мобилизации. В частности, речь идет о педагогах и научно-педагогических работниках.

Об этом рассказала юрист Мария Звягинцева в комментарии "Освіторія".

Кто из педагогов имеет право на отсрочку и какие условия

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", во время военного положения призыву не подлежат:

научные и научно-педагогические работники вузов, колледжей, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;

педагоги училищ, школ, работающих в своих учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки.

При этом отсрочка от мобилизации возможна только при двух условиях:

если занятость педагога не менее 0,75 ставки;

если работа в заведении является основной.

Если педагог работает на 0,5 ставки, то отсрочку именно по педагогической деятельности он не получит. Права на отсрочку также не имеют технические работники учебных заведений.

Юрист также отметила, что учебное заведение не может бронировать педагогов, ведь они не подпадают под определение категории работников, которых можно бронировать.

"Кроме того, школа не может подать бронь на педработника — учителя не подпадают под определение категории работников, которых можно "бронировать", к тому же это нелогично, поскольку отсрочка действует бессрочно, а подтвердить ее наличие можно документами от работодателя", — говорит Звягинцева.

Какие документы нужны для отсрочки призыва

Адвокат АО Legal Strategy Виолетта Монастырская объяснила, если педагог или ученый, работающий в университете, получит повестку, ему нужно взять справку с места работы (по основному месту работы не менее 0,75 ставки) и явиться с ней в территориальный центр комплектования.

"После проверки всех данных в ТЦК будет видно, что вы действительно имеете право на отсрочку. Настаивать или принуждать к призыву педагога или научного работника при наличии всех соответствующих (подтверждающих) документов в ТЦК не имеют права по закону", — говорит Монастырская.

Также можно использовать данные трудовой книжки, которые могут содержаться в электронном кабинете Пенсионного Фонда Украины в разделе "электронная трудовая книжка".

Если сотрудники ТЦК настаивают на мобилизации преподавателя или научного сотрудника, несмотря на предоставленные данные, юрист советует обратиться в высшее военное руководство или суд.

Сохраняется ли за учителем, ушедшим в ВСУ, место работы

По словам юристки, согласно статье 119 КЗоТ за таким лицом сохраняются место работы и должность. Однако уже не средний заработок — с июля 2022 года эта обязанность работодателей была отменена.

Напомним, мы рассказывали о новых правилах бронирования работников от мобилизации. При общей мобилизации руководители предприятий могут обеспечить работников отсрочкой от призыва, если забронируют их на время для выполнения мобилизационного задания.

Также мы писали, можно ли отказаться от повестки, которую выдают на рабочем месте и какую ответственность несут работодатели.

Рекомендуем узнать, как мобилизуют безработных по новым правилам учета военнообязанных. Лицо, имеющее статус безработного, во время мобилизации снимается с регистрации в центре занятости.