Вручення повістки на роботі — що має знати роботодавець та працівник

Кожен роботодавець зобов’язаний допомагати військкоматам вести облік військовозобов’язаних

За законом України військовозобов'язаним можуть вручати повістки за місцем їхньої роботи. При цьому роботодавець має чіткі зобов'язання не лише сповістити, а й проконтролювати явку працівника до військкомату.

Порядок дій керівника підприємства та взаємодії з державними органами передбачений законодавством, зокрема урядовою постановою №921 від 7 грудня 2016 року "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних".

Вручення повістки на роботі — які зобов'язання мають роботодавці

Працедавці не можуть брати на роботу тих, хто не стоїть на обліку у військкоматі, за винятком виключених з нього.

Також роботодавці зобов'язані:

перевіряти військово-облікові документи під час прийняття на роботу;

під підпис інформувати про правила ведення військового обліку;

брати військовозобов’язаних на персональний військовий облік упродовж п’яти днів після працевлаштування;

вносити у 5-денний термін до особових карток працівників зміни, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи та посади військовозобов'язаних та призовників;

упродовж семи днів повідомляти ТЦК та СП про прийняття на роботу чи звільнення військовозобов’язаного, а також подавати на вимогу відомості про нього;

звіряти облікові дані, зокрема під підпис збирати військово-облікові документи та передавати до ТЦК та СП;

щороку до 1 грудня подавати списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, до ТЦК та СП;

на видному місці в приміщеннях підприємств вивішувати роздруковані правила військового обліку;

повідомляти працівників про виклики до ТЦК та СП, а також забезпечувати своєчасне прибуття;

сповіщати ТЦК та СП про порушників військового обліку тощо.

Таким чином кожен роботодавець зобов’язаний допомагати військкоматам вести облік військовозобов’язаних і у разі необхідності передавати від військкомату повідомлення — повістки. Для дотримання таких зобов’язань на підприємства навіть можуть приходити перевірки та у разі порушень накладатись штрафи.

Які штрафи загрожують роботодавцям у разі порушень зобов'язань

У разі порушення роботодавці несуть адміністративну відповідальність, передбачену статтею 210-1 Кодексу України про адмінправопорушення.

Якщо роботодавець не вручить повістку працівнику, передбачено штраф у розмірі 3 400 – 5 100 грн.

Якщо військкомат повторно направить повістку і роботодавець знову не вручить її, штраф складе 5 100 – 8 500 грн.

Якщо порушення сталося під час особливого періоду, зокрема воєнного стану, передбачений штраф 5 100 – 8 500 грн.

Важливо зазначити, що рішення про штраф ухвалює керівник військкомату.

Як відбувається вручення повістки роботодавцем та чи може працівник від неї відмовитись

Повістка від військкомату для конкретного працівника приходить на адресу роботодавця, рідше її приносять. Далі, керівник має вручити документ працівнику.

За словами адвоката Кирила Козака, зі сторони роботодавця правильні дії наступні:

видати наказ про повідомлення призовників та військовозобов'язаних про їх виклик до ТЦК та СП;

довести наказ до відома призовників в частині, що стосується забезпечення їх прибуття за викликом в ТЦК і СП;

у триденний строк надіслати копію наказу до ТЦК та СП;

проконтролювати результати оповіщення та прибуття призовників і військовозобов'язаних в ТЦК і СП.

Працівник звичайно може відмовитись підписувати наказ. У такому разі роботодавець складає відповідний акт у присутності трьох осіб. Документ після відправляють в ТЦК. За таких умов працівник буде вважатись повідомленим, але знову ж таки матиме обов’язок з’явитись до військкомату.

Якщо ж представник компанії/підприємства не хоче вручати повістку працівникові, у нього з'являються два варіанти дій:

працівник відсутній з поважної причини, наприклад, перебуває на лікарняному;

невручення повістки у зв'язку зі звільненням працівника (роботодавець повинен звернутися до військкомату і пояснити, що не може вручити документ з цієї причини).

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