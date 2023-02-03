Вручение повестки на работе — что должен знать работодатель и работник

Каждый работодатель обязан помогать военкоматам вести учет военнообязанных

По закону Украины военнообязанным могут вручать повестки по месту их работы. При этом работодатель имеет четкие обязательства не только известить, но и проконтролировать явку работника в военкомат.

Порядок действий руководителя предприятия и взаимодействия с государственными органами предусмотрен законодательством, в частности, правительственным постановлением №921 от 7 декабря 2016 года "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных".

Вручение повестки на работе — какие обязательства имеют работодатели

Работодатели не могут брать на работу тех, кто не состоит на учете в военкомате, за исключением исключенных из него.

Также работодатели обязаны:

проверять военно-учетные документы при принятии на работу;

под подпись информировать о правилах ведения военного учета;

брать военнообязанных на персональный военный учет в течение пяти дней после трудоустройства;

вносить в 5-дневный срок в личные карточки работников изменения, касающиеся семейного положения, места жительства, образования, места работы и должности военнообязанных и призывников;

в течение семи дней уведомлять ТЦК и СП о принятии на работу или увольнении военнообязанного, а также подавать по требованию сведения о нем;

сверять учетные данные, в частности под подпись, собирать военно-учетные документы и передавать в ТЦК и СП;

ежегодно до 1 декабря подавать списки граждан, подлежащих приписке к призывным участкам, в ТЦК и СП;

на видном месте в помещениях предприятий вывешивать распечатанные правила военного учета;

сообщать работникам о вызовах в ТЦК и СП, а также обеспечивать своевременное прибытие;

извещать ТЦК и СП о нарушителях военного учета и т.д.

Таким образом, каждый работодатель обязан помогать военкоматам вести учет военнообязанных и в случае необходимости передавать от военкомата сообщения — повестки. Для соблюдения таких обязательств на предприятия могут даже приходить проверки и в случае нарушений налагаться штрафы.

Какие штрафы угрожают работодателям в случае нарушений обязательств

В случае нарушения работодатели несут административную ответственность, предусмотренную статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Если работодатель не вручит повестку работнику, предусмотрен штраф в размере 3400 – 5100 грн.

Если военкомат повторно направит повестку и работодатель снова не вручит ее, штраф составит 5100 – 8500 грн.

Если нарушение произошло во время особого периода, в частности, военного положения, предусмотрен штраф 5 100 – 8 500 грн.

Важно отметить, что решение о штрафе принимает руководитель военкомата.

Как происходит вручение повестки работодателем и может ли работник от нее отказаться

Повестка от военкомата для конкретного работника приходит в адрес работодателя, реже его приносят. Далее руководитель должен вручить документ работнику.

По словам адвоката Кирилла Козака, со стороны работодателя правильные действия следующие:

выдать приказ об уведомлении призывников и военнообязанных об их вызове в ТЦК и СП;

донести приказ к сведению призывников в части, касающейся обеспечения их прибытия по вызову в ТЦК и СП;

в трехдневный срок отправить копию приказа в ТЦК и СП;

проконтролировать результаты оповещения и прибытия призывников и военнообязанных в ТЦК и СП.

Работник обычно может отказаться подписывать приказ. В таком случае работодатель составляет соответствующий акт в присутствии трех человек. Документ после отправляют в ТЦК. При таких условиях работник будет считаться уведомленным, но опять же будет обязан явиться в военкомат.

Если представитель компании/предприятия не хочет вручать повестку работнику, у него появляются два варианта действий:

работник отсутствует по уважительной причине, например, находится на больничном;

невручение повестки в связи с увольнением работника (работодатель должен обратиться в военкомат и объяснить, что не может вручить документ по этой причине).

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