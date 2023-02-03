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Вручение повестки на работе: можно ли отказаться и какой штраф для работодателя

3 февраля 2023 11:26
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Вручение повестки на работе — что должен знать работодатель и работник
Каждый работодатель обязан помогать военкоматам вести учет военнообязанных
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

По закону Украины военнообязанным могут вручать повестки по месту их работы. При этом работодатель имеет четкие обязательства не только известить, но и проконтролировать явку работника в военкомат.

Порядок действий руководителя предприятия и взаимодействия с государственными органами предусмотрен законодательством, в частности, правительственным постановлением №921 от 7 декабря 2016 года "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных".

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Вручение повестки на работе — какие обязательства имеют работодатели

Работодатели не могут брать на работу тех, кто не состоит на учете в военкомате, за исключением исключенных из него.

Также работодатели обязаны:

  • проверять военно-учетные документы при принятии на работу;
  • под подпись информировать о правилах ведения военного учета;
  • брать военнообязанных на персональный военный учет в течение пяти дней после трудоустройства;
  • вносить в 5-дневный срок в личные карточки работников изменения, касающиеся семейного положения, места жительства, образования, места работы и должности военнообязанных и призывников;
  • в течение семи дней уведомлять ТЦК и СП о принятии на работу или увольнении военнообязанного, а также подавать по требованию сведения о нем;
  • сверять учетные данные, в частности под подпись, собирать военно-учетные документы и передавать в ТЦК и СП;
  • ежегодно до 1 декабря подавать списки граждан, подлежащих приписке к призывным участкам, в ТЦК и СП;
  • на видном месте в помещениях предприятий вывешивать распечатанные правила военного учета;
  • сообщать работникам о вызовах в ТЦК и СП, а также обеспечивать своевременное прибытие;
  • извещать ТЦК и СП о нарушителях военного учета и т.д.

Таким образом, каждый работодатель обязан помогать военкоматам вести учет военнообязанных и в случае необходимости передавать от военкомата сообщения — повестки. Для соблюдения таких обязательств на предприятия могут даже приходить проверки и в случае нарушений налагаться штрафы.

Вручение повестки на работе - какие обязательства имеют работодатели

Какие штрафы угрожают работодателям в случае нарушений обязательств

В случае нарушения работодатели несут административную ответственность, предусмотренную статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Если работодатель не вручит повестку работнику, предусмотрен штраф в размере 3400 – 5100 грн.

Если военкомат повторно направит повестку и работодатель снова не вручит ее, штраф составит 5100 – 8500 грн.

Если нарушение произошло во время особого периода, в частности, военного положения, предусмотрен штраф 5 100 – 8 500 грн.

Важно отметить, что решение о штрафе принимает руководитель военкомата.

Как происходит вручение повестки работодателем и может ли работник от нее отказаться

Как происходит вручение повестки работодателем и может ли работник от нее отказаться

Повестка от военкомата для конкретного работника приходит в адрес работодателя, реже его приносят. Далее руководитель должен вручить документ работнику.

По словам адвоката Кирилла Козака, со стороны работодателя правильные действия следующие:

  • выдать приказ об уведомлении призывников и военнообязанных об их вызове в ТЦК и СП;
  • донести приказ к сведению призывников в части, касающейся обеспечения их прибытия по вызову в ТЦК и СП;
  • в трехдневный срок отправить копию приказа в ТЦК и СП;
  • проконтролировать результаты оповещения и прибытия призывников и военнообязанных в ТЦК и СП.

Работник обычно может отказаться подписывать приказ. В таком случае работодатель составляет соответствующий акт в присутствии трех человек. Документ после отправляют в ТЦК. При таких условиях работник будет считаться уведомленным, но опять же будет обязан явиться в военкомат.

Если представитель компании/предприятия не хочет вручать повестку работнику, у него появляются два варианта действий:

  • работник отсутствует по уважительной причине, например, находится на больничном;
  • невручение повестки в связи с увольнением работника (работодатель должен обратиться в военкомат и объяснить, что не может вручить документ по этой причине).

Напомним, мы рассказывали о новых правилах бронирования работников от мобилизации. При общей мобилизации руководители предприятий могут обеспечить работников отсрочкой от призыва, если забронируют их на время для выполнения мобилизационного задания.

Также мы писали, как мобилизуют безработных по новым правилам учета военнообязанных. Лицо, имеющее статус безработного, во время мобилизации снимается с регистрации в центре занятости.

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