В Україні пропонують скасувати відстрочку для однієї категорії громадян

Право на відстрочку дається за медичними показаннями, за сімейним та службовим станом

В Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої до лав ЗСУ можуть бути призвані чоловіки віком від 18 до 60 років. Певні категорії військовозобов’язаних мають право на відстрочку від мобілізації, зокрема представники влади, які посідають ключові посади. Адже їх робота важлива для держави.

Проте українці виступили з петицією, в якій пропонують скасувати відстрочку від призову можновладцям. Відповідний документ з'явився на сайті президента України.

Скасувати відстрочку та відправити на фронт депутатів — деталі петиції

Документ зареєстровано на сайті електронних петицій 2 лютого. Для того, щоб його розглянули, необхідно набрати 25 тисяч голосів.

Авторка петиції пропонує скасувати деяким народним депутатам відстрочку від призову й відправити на фронт. Для цього необхідно внести зміни у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Внести зміни в закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", зокрема в статтю 23, а саме дати зелене світло на мобілізацію народних депутатів України до Збройних сил України на період оголошення мобілізації в Україні", — йдеться в петиції.

Така пропозиція обґрунтована. Жінка вважає, що на час воєнного стану кількість депутатів надто велика у Верховній Раді й не конвертується в ефективність і якість їхньої роботи.

Оскільки навіть у скрутний для держави час депутати ухвалюють закони про збільшення матеріального забезпечення собі та водночас тримають під сукном законопроєкти, вкрай важливі для суспільства.

Авторка петиції пояснила це на прикладі законів, які приймаються під час війни в країні.

"По-перше, кількість депутатів є дуже великою, особливо в період воєнного стану в Україні. По-друге, на жаль, їх діяльність є сумнівною і не може бути віднесена до об'єктів критичної інфраструктури. З огляду на то які законопроєкти приймаються в країні — (такі як підвищення собі виплат та надбавок — 7651) і законопроєкти які не приймаються, а є критично важливими для суспільства України (такі як 8150,7438 та інші)", — аргументує свою позицію авторка.

Довідка

Згадані автором петиції законопроєкти 7651, 8150 та 7438 мають такі назви:

7651 — Про внесення змін до Закону України "Про внутрішній водний транспорт", що стосуються судноплавства під час запровадження військового чи надзвичайного стану;

8150 — Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення вимог законодавства про харчові продукти, корми, ветеринарну медицину та добробуту тварин;

7438 — Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів.

Варто зазначити, що минулого року під час одного із засідань Верховної Ради народні депутати України підняли собі виплати та надбавки до довоєнного рівня. Згідно з постановою, оклад нардепів збільшиться з 28 810 гривень до 49 620 гривень — тобто на 20 810 гривень.

Ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну нардепи збільшили собі надбавки та зарплати. Про це йдеться у законопроєкті № 7002 про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України", який схвалила Верховна Рада за основу та в цілому як закон.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка затверджує новий порядок бронювання військовозобов’язаних. Згідно з оновленими правилами за певних обставин бронювання може бути анульоване.

Раніше ми розповідали про нові правила бронювання працівників від мобілізації. Під час загальної мобілізації керівники підприємств можуть забезпечити працівників відстрочкою від призову, якщо забронюють їх на певний час для виконання мобілізаційного завдання.

Також ми писали, які обставини не надають права для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.