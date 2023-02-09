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Отменить отсрочку и отправить на фронт: в Украине предлагают мобилизовать одну категорию граждан

9 февраля 2023 13:55
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
В Украине предлагают отменить отсрочку для одной категории граждан
Право на отсрочку дается по медицинским показаниям, по семейному и служебному положению
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В Украине продолжается общая мобилизация, во время которой в ряды ВСУ могут быть призваны мужчины от 18 до 60 лет. Определенные категории военнообязанных имеют право на отсрочку от мобилизации, в том числе представители властей, занимающих ключевые должности. Ведь их работа важна для государства.

Однако украинцы выступили с петицией, в которой предлагают отменить отсрочку от призыва чиновникам. Соответствующий документ появился на сайте президента Украины.

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Отменить отсрочку и отправить на фронт депутатов — детали петиции

Документ зарегистрирован на сайте электронных петиций 2 февраля. Для того чтобы его рассмотрели, необходимо набрать 25 тысяч голосов.

Автор петиции предлагает отменить некоторым народным депутатам отсрочку от призыва и отправить на фронт. Для этого необходимо внести изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Внести изменения в закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в частности, в статью 23, а именно дать зеленый свет на мобилизацию народных депутатов Украины в Вооруженные силы Украины на период объявления мобилизации в Украине", — говорится в петиции.

В Украине хотят отменить отсрочку от призыва для одной категории граждан

Такое предложение обосновано. Женщина считает, что во время военного положения количество депутатов слишком большое в Верховной Раде и не конвертируется в эффективность и качество их работы.

Поскольку даже в трудное для государства время депутаты принимают законы об увеличении материального обеспечения себе и в то же время держат под сукном законопроекты, крайне важные для общества.

Автор петиции объяснила это на примере законов, принимаемых во время войны в стране.

"Во-первых, количество депутатов очень большое, особенно в период военного положения в Украине. Во-вторых, к сожалению, их деятельность сомнительна и не может быть отнесена к объектам критической инфраструктуры. Учитывая то, какие законопроекты принимаются в стране — (такие, как повышение выплат и надбавок — 7651) и не принимаемые законопроекты, а критически важные для общества (такие, как 8150,7438 и другие)", — аргументирует свою позицию автор.

Петиция об отмене отсрочки от мобилизации для депутатов

Справка

Упомянутые автором петиции законопроекты 7651, 8150 и 7438 имеют следующие названия:

  • 7651 — О внесении изменений в Закон Украины "О внутреннем водном транспорте", касающиеся судоходства при введении военного или чрезвычайного положения;
  • 8150 — О внесении изменений в некоторые законы Украины по совершенствованию требований законодательства о пищевых продуктах, кормах, ветеринарной медицине и благополучии животных;
  • 7438 — О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования и обращения пиротехнических изделий.

Стоит отметить, что в прошлом году на одном из заседаний Верховной Рады народные депутаты Украины подняли себе выплаты и надбавки до довоенного уровня. Согласно постановлению, оклад нардепов увеличится с 28 810 гривен до 49 620 гривен — то есть на 20 810 гривен.

Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину нардепы увеличили надбавки и зарплаты. Об этом говорится в законопроекте № 7002 о внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины", одобренный Верховной Радой за основу и в целом как закон.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины принял постановление, утверждающее новый порядок бронирования военнообязанных. Согласно обновленным правилам при определенных обстоятельствах бронирование может быть аннулировано.

Раньше мы рассказывали о новых правилах бронирования работников от мобилизации. При общей мобилизации руководители предприятий могут обеспечить работников отсрочкой от призыва, если забронируют их на время для выполнения мобилизационного задания.

Также мы писали про обстоятельства, которые не дают права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

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