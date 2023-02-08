Коли можуть анулювати бронювання працівника — вичерпний перелік підстав

Кабмін оновив правила бронювання працівників

Нещодавно Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка затверджує новий порядок бронювання військовозобов’язаних. Згідно з оновленими правилами за певних обставин бронювання може бути анульоване.

Про це йдеться в постанові № 76 від 27 січня "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час. Посилаючись на документ постанови Кабміну розповідаємо, у яких випадках це може відбутись.

Коли можуть анулювати бронювання працівників

Бронювання працівника буде анульованим за наступних обставин:

закінчення строку дії бронювання;

завершення підприємством, установою чи організацією виконання мобілізаційного завдання (державного замовлення), або ж через його скасування;

завершення підприємством, установою чи організацією виробництва товарів, виконання робіт і послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи й організації статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації;

звільнення військовозобов’язаного громадянина з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, які його бронювали.

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