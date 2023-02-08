Когда могут аннулировать бронирование работника — полный перечень оснований

Мобилизация в Украине 2023: при каких условиях могут аннулировать бронирование работника
Недавно Кабинет министров Украины принял постановление, утверждающее новый порядок бронирования военнообязанных. Согласно обновленным правилам при определенных обстоятельствах бронирование может быть аннулировано.
Об этом говорится в постановлении № 76 от 27 января "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время. Ссылаясь на документ постановления Кабмина, рассказываем, в каких случаях это может произойти.
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Когда могут аннулировать бронирование работников
Бронирование работника будет аннулировано при следующих обстоятельствах:
- истечение срока действия бронирования;
- завершение предприятием, учреждением или организацией выполнения мобилизационного задания (государственного заказа), или же из-за его отмены;
- завершение предприятием, учреждением или организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения нужд Вооруженных сил, других военных формирований;
- лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период;
- ликвидации органа госвласти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, компании, учреждения и организации;
- увольнение военнообязанного гражданина из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, которые его бронировали.
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