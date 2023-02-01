Як звільнитися з військової служби за сімейними обставинами під час війни

Під час воєнного стану можна звільнитися з військової служби, якщо мати поважну причину

Навіть під час дії воєнного стану українські військовослужбовці мають право звільнитися зі служби. Проте для цього потрібні певні поважні обставини.

За якими причинами можна звільнитися з військової служби та що необхідно зазначити в рапорті обов'язково, розповіла юристка Галина Токмач.

Звільнення з військової служби за сімейними обставинами — список поважних причин

Згідно з підпунктом "г" пунктом 2 ч. 4 ст. 26 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу" військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, добровільно можуть звільнитися зі служби за такими сімейними обставинами:

у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;​

у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

у зв'язку з вихованням дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

військовослужбовці-жінки — у зв’язку з вагітністю;

військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

Звільнення з військової служби — інші поважні причини

Адвокат Юрій Бабенко розповідає, якщо людина проходить військову службу за призовом під час воєнного стану, вона також може звільнитися з армії за наступними підставами:

за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

За станом здоров'я можуть звільнитися як військовослужбовці за призовом, так і "контрактники". Основна умова — наявність висновку або постанови військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Щоб отримати постанову ВЛК, необхідно пройти медичний огляд. Для цього військовослужбовцеві треба скласти відповідний рапорт на ім’я командира з проханням направити його на медогляд.

Алгоритм звільнення з військової служби за станом здоров’я виглядає так:

подання рапорту на проходження ВЛК;

проходження медичного огляду та отримання висновку військово-лікарської комісії;

подання рапорту на звільнення за станом здоров’я разом з висновком ВЛК;

прийняття рішення про звільнення з військової служби та виключення з військового обліку.

Подання рапорту на звільнення — як оформлювати та що обов'язково зазначати

Галина Токмач зазначає, що військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби за однією з вищезгаданих обставин, подають по команді рапорти та документи, які підтверджують підстави звільнення.

Варто зауважити, подання рапорту "по команді" означає направлення його в порядку підпорядкування прямому командиру, який після розгляду та задоволення передає далі своєму безпосередньому командиру з відміткою про власне клопотання з відповідного питання.

У рапорті слід зазначати:

підстави звільнення з військової служби;

думка військовослужбовця щодо його бажання/не бажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю;

погодження на виключення зі списків особового складу військової частини;

районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця.

Розгляд рапорту про звільнення зі служби відбувається за встановленою процедурою, яка включає підготовку подання, перевірку документів, що підтверджують наявність сімейних обставин або інших поважних причин, уточнюються дані про проходження особою військової служби, документально підтверджуються періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги в календарному та пільговому обчисленні, проводиться розрахунок вислуги років військової служби.

Особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язані Служби безпеки України – до Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України) за місцем проживання для взяття на військовий облік.

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