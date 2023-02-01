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Как уволиться с военной службы во время войны: основания и порядок

1 февраля 2023 13:35
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как уволиться с военной службы по семейным обстоятельствам во время войны
Во время военного положения можно уволиться с военной службы, если иметь уважительную причину
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Даже во время действия военного положения украинские военнослужащие имеют право уволиться со службы. Однако для этого нужны определенные обстоятельства.

По каким причинам можно уволиться с военной службы и что необходимо отметить в рапорте обязательно, рассказала юрист Галина Токмач.

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Увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам — список уважительных причин

Согласно подпункту "г" пункта 2 ч. 4 ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, добровольно могут уволиться со службы по семейным обстоятельствами:

  • в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени;
  • в связи с воспитанием ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, подтверждаемой документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения, но которой не установлена ​​инвалидность;
  • в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;
  • в связи с наличием жены (супруга) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;
  • в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;
  • в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;
  • в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
  • военнослужащие-женщины — в связи с беременностью;
  • военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;
  • один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • пребывания на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.

Увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам — список уважительных причин

Увольнение с военной службы — другие уважительные причины

Адвокат Юрий Бабенко рассказывает, если человек проходит военную службу по призыву во время военного положения, он также может уволиться из армии по следующим основаниям:

  • по возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;
  • по состоянию здоровья — на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;
  • в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.

По состоянию здоровья могут уволиться как военнослужащие по призыву, так и "контрактники". Основное условие — наличие заключения или постановления военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета. Чтобы получить постановление ВВК, необходимо пройти медицинское освидетельствование. Для этого военнослужащему нужно составить соответствующий рапорт на имя командира с просьбой направить его на медосмотр.

Алгоритм увольнения с военной службы по состоянию здоровья выглядит так:

  • представление рапорта на прохождение ВВК;
  • прохождение медицинского осмотра и получение заключения военно-врачебной комиссии;
  • представление рапорта на увольнение по состоянию здоровья вместе с заключением ВВК;
  • принятие решения об увольнении с военной службы и исключении из военного учета.

Представление рапорта — как оформлять и что обязательно указывать

Представление рапорта на увольнение — как оформлять и что обязательно указывать

Галина Токмач отмечает, что военнослужащие, желающие уволиться с военной службы по одному из вышеупомянутых обстоятельств, представляют по команде рапорты и документы, подтверждающие основания увольнения.

Следует заметить, что представление рапорта "по команде" означает направление его в порядке подчинения прямому командиру, который после рассмотрения и удовлетворения передает дальше своему непосредственному командиру с отметкой о собственном ходатайстве по соответствующему вопросу.

В рапорте следует указывать:

  • основания увольнения с военной службы;
  • мнение военнослужащего о его желании/нежелании проходить службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;
  • согласование на исключение из списков личного состава воинской части;
  • районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в который должно быть направлено личное дело военнослужащего.

Рассмотрение рапорта об увольнении со службы происходит по установленной процедуре, включающей подготовку представления, проверку документов, подтверждающих наличие семейных обстоятельств или других уважительных причин, уточняются данные о прохождении лицом военной службы, документально подтверждаются периоды службы, подлежащие причислению к выслуге в календарном и льготном исчислении, производится расчет выслуги лет военной службы.

Лица, освобожденные от военной службы, обязаны в пятидневный срок прибыть в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военнообязанные Службы безопасности Украины — в Центральное управление или региональные органы Службы безопасности Украины) по месту жительства для взятия на военный учет.

Как уволиться с ВСУ во время войны

Напомним, мы писали, могут ли уехать из Украины за границу исключенные из воинского учета.

Также мы писали о перечне заболеваний, с которыми призывника могут временно или пожизненно освободить от военной службы в мирное время и во время военного положения.

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