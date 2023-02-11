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Мобилизация в Украине: как отцу-одиночке получить отсрочку

11 февраля 2023 07:45
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как получить отсрочку от мобилизации отцу-одиночке — инструкция
Для получения права на отсрочку от мобилизации отец-одиночка должен иметь соответствующий пакет документов
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В Украине есть определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, среди них мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка.

Об этом сообщил адвокат Андрей Карпенко.

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По его словам, женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет имеют право на отсрочку от мобилизации по абзацу 5 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Какие документы необходимо иметь отцу-одиночке, чтобы получить отсрочку от мобилизации

Как отметил адвокат, чтобы получить отсрочку от мобилизации, отец-одиночка должен иметь в наличии один из следующих документов:

  • свидетельство о смерти матери ребенка;
  • решение суда о лишении матери родительских прав;
  • решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;
  • решение суда о признании матери без вести пропавшей;
  • решение суда об объявлении матери умершей.

Как получить отсрочку от мобилизации отцу-одиночке — инструкция

Право на отсрочку от мобилизации для многодетного отца

Стоит отметить, что право на отсрочку от мобилизации на законных основаниях имеет и многодетный отец.

Как сообщил начальник Печерского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) города Киева полковник Сергей Калугин в комментарии Укринформу, это касается тех граждан, у которых трое и более детей до 18 лет.

"Граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку от призыва. В то же время они могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению военно-врачебной комиссии", — пояснил Калугин.

Для получения отсрочки многодетному отцу необходимо иметь свидетельство о рождении детей с указанием отцовства или решение суда об установлении отцовства.

Как получить отсрочку от мобилизации

Как получить отсрочку от мобилизации

Чтобы получить отсрочку от призыва во время мобилизации, необходимо подать заявление об отсрочке и добавить к нему документы, подтверждающие, что вы действительно не подлежите призыву. В случае с отцом-одиночкой это будет один из вышеупомянутых документов.

Заявление следует подать в ТЦК и СП по месту военного учета или призыва. Вы можете подать заявление об отсрочке при получении повестки или когда нужно получить отметку в военно-учетных документах для выезда за границу.

Важно: получить отсрочку от призыва на основании статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" можно только до получения статуса военнослужащего. После зачисления в личный состав воинской части вы не сможете подать заявление об отсрочке, даже если у вас есть основания для этого.

Напомним, мы рассказывали, какие обстоятельства не дают права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Предлагаем узнать по каким причинам можно уволиться с военной службы и что необходимо указать в рапорте обязательно.

Также мы писали, кто из педагогов имеет право на отсрочку и при каких условиях она возможна.

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