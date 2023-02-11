Как получить отсрочку от мобилизации отцу-одиночке — инструкция

Для получения права на отсрочку от мобилизации отец-одиночка должен иметь соответствующий пакет документов

В Украине есть определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, среди них мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка.

Об этом сообщил адвокат Андрей Карпенко.

По его словам, женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет имеют право на отсрочку от мобилизации по абзацу 5 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Какие документы необходимо иметь отцу-одиночке, чтобы получить отсрочку от мобилизации

Как отметил адвокат, чтобы получить отсрочку от мобилизации, отец-одиночка должен иметь в наличии один из следующих документов:

свидетельство о смерти матери ребенка;

решение суда о лишении матери родительских прав;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;

решение суда о признании матери без вести пропавшей;

решение суда об объявлении матери умершей.

Право на отсрочку от мобилизации для многодетного отца

Стоит отметить, что право на отсрочку от мобилизации на законных основаниях имеет и многодетный отец.

Как сообщил начальник Печерского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) города Киева полковник Сергей Калугин в комментарии Укринформу, это касается тех граждан, у которых трое и более детей до 18 лет.

"Граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку от призыва. В то же время они могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению военно-врачебной комиссии", — пояснил Калугин.

Для получения отсрочки многодетному отцу необходимо иметь свидетельство о рождении детей с указанием отцовства или решение суда об установлении отцовства.

Как получить отсрочку от мобилизации

Чтобы получить отсрочку от призыва во время мобилизации, необходимо подать заявление об отсрочке и добавить к нему документы, подтверждающие, что вы действительно не подлежите призыву. В случае с отцом-одиночкой это будет один из вышеупомянутых документов.

Заявление следует подать в ТЦК и СП по месту военного учета или призыва. Вы можете подать заявление об отсрочке при получении повестки или когда нужно получить отметку в военно-учетных документах для выезда за границу.

Важно: получить отсрочку от призыва на основании статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" можно только до получения статуса военнослужащего. После зачисления в личный состав воинской части вы не сможете подать заявление об отсрочке, даже если у вас есть основания для этого.

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