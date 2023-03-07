Військовозобов'язані українці можуть обирати місце служби — яка умова

Є категорія громадян, які мають право вирішити, де нести військову службу

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років. Як правило призовників направляють на військову службу у підрозділи, які потребують доукомплектування. Проте є можливість самостійно обирати місце служби.

Про це розповів військовий експерт, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Як пояснив військовик, якщо військовозобов'язана особа вже має бойовий досвід та військову спеціальність, її можуть одразу направити в підрозділ, де потрібен відповідний фахівець.

У випадку, коли людина не має потрібного досвіду, її відразу направляють до навчальної частини, а тільки потім до бойової. Але обрати місце служби й колектив вона не може.

Хто може самостійно обирати місце служби

Військовий експерт зазначив, ті військовозобов'язані, які добровільно приходять до ТЦК, не чекаючи повістки, можуть обирати, де вони хотіли б нести службу. Це головна умова, що дає таке право.

"Якщо ти сам підписуєш контракт, то ти можеш обрати конкретну бригаду та військову частину. Тобто можна не чекати, поки тобі дадуть повістку. Добровольців дуже цінують та забирають з руками та ногами", — каже Дикий.

Служба за контрактом ― хто може піти служити

Контракт можуть підписати громадяни України та іноземці. Серед військових це рядові, сержанти та офіцери, які відслужили строкову службу і не досягли 60 років.

Крім того, контракт можуть підписати іноземці, які пройшли перевірки та придатні за станом здоров’я та віком.

Випускники вищих військових навчальних закладів та особи які закінчили військову кафедру з присвоєнням початкового офіцерського звання.

Які умови укладення контракту

Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:

придатність до військової служби за медичними показниками;

фізична підготовка та психологічна стійкість кандидата;

базова загальна освіта;

вік від 18 до 45 років (у мирний час), від 18 до 60 років (в особливий період);

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан пояснив, хто найкраще підходить для призову під час війни та кого треба мобілізувати до ЗСУ наступними.

Раніше ми повідомляли, що у Раді запропонували внести нові правила для мобілізованих без досвіду ― їх хочуть відправляти на фронт за добровільної письмової згоди після не менше, ніж трьох місяців підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.