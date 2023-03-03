Які три категорії чоловіків можуть бути мобілізовані зараз — офіцер ЗСУ дав пояснення

На думку експерта, саме ці категорії чоловіків найбільше потрібні армії, щоб виграти затяжну війну

В Україні понад рік діє загальна мобілізація, а з січня 2023 року повістки активно роздають на вулицях і в публічних місцях. До армії активно призивають й обмежено придатних. Та ЗСУ потребують бійців, що мають мотивацію або профпридатність і таких в нашій країні більше мільйона осіб.

Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі Radio NV та пояснив, хто найкраще підходить для призову під час війни та кого треба мобілізувати до ЗСУ наступними.

Які категорії чоловіків потрібно мобілізувати

Світан перерахував три категорії військовозобов'язаних, які зараз найбільше потрібні армії і їх бажано мобілізувати в першу чергу:

1. Чоловіки віком від 18 до 27 років

За словами експерта, вони навіть за власним бажанням не завжди можуть потрапити на контракт ― багато вимог, занадто жорсткі умови і є нюанси.

"Можливо, наше військово-політичне керівництво залишає їх як певний запас або може бути просто не знає, як правильно діяти. У нас зараз зупинено призов на строкову службу. Це люди, імовірні військовослужбовці, так би мовити, від 18 до 27 років, які не можуть брати участь у бойових діях. Ні під мобілізацію вони не підпадають, і вони не підпадають під термінову службу, оскільки зараз зупинено термінову службу" — повідомив Світан.

Тому велика кількість придатних і змотивованих чоловіків не мають можливості служити, каже військовий. Він впевнений, що варто скасувати заборони на строкову службу, провести призов та впровадити регулярну ротацію строковиків.

2. Силовики, які мають великий досвід

"Це стосується Міністерства внутрішніх справ, СБУ, МНС, охоронці. Цілий пласт зараз є, який стоїть на спецобліку. ТЦК призвати їх не можуть. Це сотні тисяч людей, сотні тисяч молодих людей. Вони мотивовані, оскільки отримують грошове утримання держави, і вони профпридатні, оскільки проходили певні фільтри профпридатності під час вступу на ці посади. Вони вміють поводитися зі зброєю, підкорятися", ― наголосив експерт.

3. Заброньовані працівники, держслужбовці

Полковник підкреслив, що компанії та держоргани зловживають бронюванням працівників ― на його думку, держслужбовці, які отримують зарплатню з податків українців ― вже змотивовані люди, які можуть захищати державу.

"Заброньовано, напевно, всі й усе, що тільки можна забронювати. Це теж сотні тисяч людей, які можуть виконувати бойові дії, але вони потрапляють під бронь. І це стосується держслужбовців, усіх держслужбовців, це мерії, які одержують гроші від держави. Це як мінімум люди вмотивовані. Вони отримували гроші від держави, отже, вони собі всередині вже розуміють, що працюють на саму державу, на держмашину", ― нагадав полковник запасу ЗСУ.

Як відомо, у Раді запропонували внести нові правила для мобілізованих без досвіду ― їх хочуть відправляти на фронт за добровільної письмової згоди після не менше, ніж трьох місяців підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, як відбирають українських чоловіків до піхоти та які головні умови.

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