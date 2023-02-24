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На фронт після навчання: у Раді запропонували нові правила для мобілізованих

24 лютого 2023 14:25
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант
Мобілізованих відправлятимуть на фронт після навчання — що каже новий законопроєкт
Депутати пропонують затвердити законом мінімальний строк підготовки для відправки на фронт
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант

В Україні вже рік триває загальна мобілізація через повномасштабну війну. На передовій захищають нашу країну як люди з великим бойовим досвідом, так і ті, хто до вторгнення не мав жодного відношення до армії. При цьому підготовка військових відбувається за скороченими термінами й інколи не перевищує 7 днів. Та найближчим часом це може змінитися. 

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 9050 Про внесення змін до статті 39 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу щодо мінімального терміну військової підготовки військових, який передбачає встановлення мінімального обов’язкового терміну підготовки військових після мобілізації перед відправкою на фронт.

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Ініціатором цього законопроєкту став народний депутат від фракції Слуга народу Георгій Мазурашу.

У Раді запропонували нові правила для мобілізованих

Законопроєкт № 9050 — мета запровадження змін 

Приводом для введення подібних змін стала смерть мобілізованого з Тернополя Богдана Покітка, який, не маючи військового досвіду, майже одразу потрапив у зону бойових дій. Хлопець загинув через місяць після вручення повістки. 

"Після цього резонансного трагічного випадку, що трапився з Богданом Покітком (він ніколи не служив в армії, його мобілізували "з вулиці" і відправили в бій без належної підготовки, де він одразу загинув) доречно внести зміни до законодавства і передбачити мінімальний термін підготовки для мобілізованих, що не служили в армії, а також окреме обмеження для тих, хто не служив в армії протягом останніх 5 років", ― зазначили автори документу у пояснювальній записці.

Нагадаємо історію Богдана Покітка. Мешканець Тернополя після місяця перебування у роті охорони Тернопільського військкомату опинився на Донбасі. Там через кілька днів, без бойової підготовки, він загинув у бою під Бахмутом.

Хто буде проходити навчання перед відправкою на фронт

Хто буде проходити навчання перед відправкою на фронт

Як вже було зазначено вище, зміни пропонують внести у частину першу після абзацу третього статті 39 Закону.

Вони стосуються військовозобов'язаних, які не мають досвіду служби:

  • мобілізовані, які до призову не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю;
  • мобілізовані, які протягом останніх п’яти років до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Скільки триватиме навчання мобілізованих без досвіду

Скільки триватиме навчання мобілізованих без досвіду 

Депутати пропонують направляти у зону бойових дій та допускати до виконання бойових завдань:

  • військових без досвіду після не менше, ніж трьох місяців підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю (або швидше — за добровільної письмової згоди мобілізованого);
  • військові, які протягом останніх 5 років не служили та не проходили збори, можуть бути направлені у зону бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менше ніж одного місяця підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю (або швидше — за добровільної письмової згоди мобілізованого).

Варто зауважити, що чинним законодавством не визначено строк проходження такого навчання. Підготовка перед відправленням на фронт залежить від командирів, у яких в підпорядкуванні опиняється новий військовий, тому це може бути менше місяця, або більше двох.

Раніше Новини.LIVE писали, що таке резерв особового складу, як формується система резервістів та кого призиватимуть на військову службу в першу чергу. 

Також начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач пояснив, в якому разі мобілізовані відразу направляються на фронт, хто має пройти навчання, а також ― кого призивають в першу чергу.

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