Чи можуть відправити на фронт без підготовки — керівництво ЗСУ дали роз'яснення

Деякі категорії мобілізованих можуть одразу відправлятися до бойових військових частин

Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Відомо, що насамперед ТЦК закликають особовий склад за певними обліково-військовими спеціальностями. Інших громадян викликають з метою уточнення військово-облікових даних.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач пояснив, в якому разі мобілізовані відразу направляються на фронт, хто має пройти навчання, а також ― кого призивають в першу чергу. Інформує медійний майданчик Сил оборони та безпеки Military Media Center.

Так, Горбач нагадав, що рішення про мобілізацію громадянина приймається після висновку військово-лікарської комісії про придатність до військової служби.

Кого призивають в першу чергу

Горбач зазначив, що за законом призову підлягають усі чоловіки віком від 18 до 60 років, придатні за станом здоров’я та які не мають право на відстрочку або звільнення від служби.

Куди відправляють осіб, що не проходили службу

Горбач наголосив, особовий склад, який раніше не проходив служби, призивається до навчальних центрів, де відбувається навчання за визначеними спеціальностями. Після чого військовослужбовці прибувають до військових частин на конкретні посади.

Варто зазначити, що наразі підготовка відбувається за скороченими термінами та становить від 7 до 20 діб, залежно від складності спеціальності.

Також варто знати, що загальновійськова підготовка поділяється на початкову і базову.

Початкова підготовка здійснюється з метою формування у громадян первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей.

Базова підготовка здійснюється з метою підготовки громадянина, здатного виконувати завдання як у мирний, так і у воєнний час, у бойових умовах, і посприяти йому в набутті первинних знань, умінь і навичок поводження зі зброєю та її застосування; дій на полі бою (пересування та орієнтування на місцевості); надання домедичної допомоги, а також первинної психологічної допомоги (самодопомоги); поводження з саморобними вибуховими пристроями та формування стійких морально-психологічних якостей, необхідних для захисту України.

Кого відразу відправляють на фронт

На передову відправляють:

чоловіків з досвідом військової служби;

чоловіків з нетривалою перервою у проходженні служби.

"Громадяни, які мобілізуються з досвідом військової служби та нетривалою перервою у проходженні служби, можуть відправлятися одразу до бойових військових частин. Нам сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат. У першу чергу мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями", — зауважив полковник.

Що робити, якщо відправили воювати без навичок та підготовки

Якщо людина вважає, що вона не підготовлена, але її готували від 7 до 20 днів, то бійця законно можуть відправити на фронт.

В іншому випадку, зателефонуйте на гарячі лінії:

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

Необхідно назвати прізвище, ім’я, по батькові та номер військової частини, у яку вас направили.

Також можна звернутися зі скаргою до начальника своєї військової частини. Якщо командир не вживатиме заходів, можна звернутися до військової адміністрації та Генштабу.

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