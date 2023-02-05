Могут ли отправить на фронт без подготовки — руководство ВСУ дали разъяснение

Некоторые категории мобилизованных могут сразу отправляться в боевые воинские части

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Известно, что, прежде всего, ТЦК призывают личный состав по определенным учетно-военным специальностям. Других граждан вызывают в целях уточнения военно-учетных данных.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач объяснил, в каком случае мобилизованные сразу направляются на фронт, кто должен пройти обучение, а также кого призывают в первую очередь. Информирует медийная площадка Сил обороны и безопасности Military Media Center.

Так, Горбач напомнил, что решение о мобилизации гражданина принимается после заключения военно-врачебной комиссии о пригодности к военной службе.

Кого призывают в первую очередь

Горбач отметил, что по закону призыву подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья и не имеющие права на отсрочку или освобождение от службы.

Куда отправляют лиц, не проходивших службу

Горбач подчеркнул, что личный состав, ранее не проходивший службы, призывается в учебные центры, где проходит обучение по определенным специальностям. После чего военнослужащие прибывают в воинские части на конкретные должности.

Стоит отметить, что подготовка происходит по сокращенным срокам и составляет от 7 до 20 суток, в зависимости от сложности специальности.

Также следует знать, что общевойсковая подготовка делится на начальную и базовую.

Начальная подготовка осуществляется в целях формирования у граждан первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей.

Базовая подготовка осуществляется с целью подготовки гражданина, способного выполнять задачи как в мирное, так и в военное время, в боевых условиях, и помочь ему в приобретении первичных знаний, умений и навыков обращения с оружием и его применения; действий на поле боя (передвижение и ориентировка на местности); оказание к медицинской помощи, а также первичной психологической помощи (самопомощи); обращение с самодельными взрывными устройствами и формирование устойчивых морально-психологических качеств, необходимых для защиты Украины.

Кого сразу отправляют на фронт

На передовую отправляют:

мужчин с опытом военной службы;

мужчин с непродолжительным перерывом в прохождении службы.

"Граждане, которые мобилизуются с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в прохождении службы, могут отправляться сразу в боевые воинские части. Нам сегодня нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав за определенными учетно-военными специальностями", — отметил полковник.

Что делать, если отправили воевать без навыков и подготовки

Если человек считает, что он не подготовлен, но его готовили от 7 до 20 дней, то бойца законно могут отправить на фронт.

В противном случае позвоните по горячим линиям:

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

Необходимо назвать фамилию, имя, отчество и номер воинской части, в которую вас направили.

Также можно обратиться с жалобой к начальнику своей воинской части. Если командир не будет принимать меры, можно обратиться в военную администрацию и Генштаб.

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