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Посилення мобілізації в Україні: в ЗСУ відповіли, чому повісток стало більше

15 лютого 2023 16:55
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Посилення мобілізації в Україні — в ЗСУ назвали головну причину
Українським збройним силам потрібні люди, які будуть навчатися воювати на новій техніці
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації до 20 травня 2023 року. Відповідно зросли й темпи мобілізації. Військовозобов'язаним українцям стали частіше вручати повістки. 

Майор ЗСУ Олександр Мельничук розповів, чому наразі так відбувається.

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За його словами, основною причиною є одна важлива обставина — потрібно навчати людей використовувати нову військову техніку, яку отримують ЗСУ від союзників.

І звичайно, поки одні навчаються, інші мають продовжувати боронити країну, пояснює військовий. 

"Ми всі радіємо тому, що колективний Захід постачає нам нові зразки озброєння. Зараз танки. Говоримо про літаки, засоби ППО, різні інші. Відповідно, треба навчати людей, які на них будуть виконувати бойові завдання. Країни ЄС розширюють можливості для підготовки українців тобто збільшується кількість особового складу, який вони готові підготувати", — пояснив Мельник.

У свою чергу сержант ЗСУ Інна Лаіна зазначила, що навчання тривають місяцями, а тих людей, які вже знаходяться на фронті просто неможливо відірвати та відправити на навчання. Тому потрібні нові люди. 

Ще одна не менш важлива причина — Україна також зазнає втрат, адже йде жорстока війна. Тож треба поповнювати втрати. 

Проте Олександр Мельник запевнив, що є багато інших об'єктивних причин для продовження мобілізації та комплектування.

Формування нових бригад 

За словами Мельника, в Україні за останній час уже сформували три бригади, які здатні стати на захист країни від російських окупантів. 

 

Нагадаємо, начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач розповів, за якої умови військовозобов'язаним припинять роздавати повістки на вулиці, блокпостах та громадських місцях. Також Горбач пояснив, в якому разі мобілізовані відразу направляються на фронт, хто має пройти навчання, а також ― кого призивають в першу чергу.

Раніше Новини.LIVE писали, що таке резерв особового складу, як формується система резервістів та кого призиватимуть на військову службу в першу чергу. 

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