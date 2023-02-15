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Усиление мобилизации в Украине: в ВСУ ответили, почему повесток стало больше

15 февраля 2023 16:55
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Усиление мобилизации в Украине — в ВСУ назвали главную причину
Украинским вооруженным силам нужны люди, которые будут учиться воевать на новой технике
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до 20 мая 2023 года. Соответственно выросли и темпы мобилизации. Военнообязанным украинцам стали чаще вручать повестки.

Майор ВСУ Александр Мельничук рассказал, почему так происходит.

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По его словам, основной причиной является одно важное обстоятельство — нужно учить людей использовать новую военную технику, получаемую ВСУ от союзников.

И, конечно, пока одни учатся, другие должны продолжать защищать страну, объясняет военный.

"Мы все радуемся тому, что коллективный Запад поставляет нам новые образцы вооружения. Сейчас — танки. Говорим о самолетах, средствах ПВО, разных других. Соответственно, надо учить людей, которые на них будут выполнять боевые задачи. Страны ЕС расширяют возможности для подготовки украинцевто есть увеличивается количество личного состава, которое они готовы подготовить", — пояснил Мельник.

В свою очередь сержант ВСУ Инна Лаина отметила, что учения продолжаются месяцами, а тех людей, которые уже находятся на фронте, просто невозможно оторвать и отправить на обучение. Потому нужны новые люди.

Еще одна не менее важная причина — Украина также терпит потери, ведь идет жестокая война. Поэтому нужно восполнять потери.

Однако Александр Мельник заверил, что существует много других объективных причин для продолжения мобилизации и комплектования.

Формирование новых бригад

По словам Мельника, в Украине за последнее время уже сформировали три бригады, способные встать на защиту страны от российских оккупантов.

 

Напомним, начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач рассказал, при каком условии военнообязанным прекратят раздавать повестки на улице, блокпостах и общественных местах. Также Горбач объяснил, в каком случае мобилизованные сразу направляются на фронт, кто должен пройти обучение, а также – кого призывают в первую очередь.

Ранее Новини.LIVE писали, что такое резерв личного состава как формируется система резервистов и кого будут призывать на военную службу в первую очередь.

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