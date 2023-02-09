Мобілізація в Україні 2023 — військовий розповів, які спеціальності потрібні в армії

Військовий наголосив, що держава змушена примушувати своїх громадян до мобілізації

В Україні помітно зросли поточні темпи мобілізації. Це пов'язано з потребою ЗСУ поповнювати особовий склад людьми, які вміють працювати із західною технікою, а також для поповнення втрат.

Про це заявив капітан 103 бригади територіальної оборони ЗСУ Олександр Ганущин в ефірі "Апостроф TV". Він розповів, які фахівці зараз потрібні українській армії.

Ганущин зазначив, наша країна отримує допомогу від партнерів у вигляді нового озброєння та військової техніки, тому армії вкрай потрібні спеціалісти, навчені правильно використовувати цю техніку.

Також за словами військового, людей не вистачає як на нулі, так і в тилу.

"Нам дуже потрібні люди, оскільки до тієї техніки, котра приходить, нам потрібні високонавчені, вмотивовані бійці, які вміють з нею працювати. Нам також потрібні люди, щоб замінити втрати, нам потрібні люди для тилової служби та для служби на нулі. Тому мобілізація однозначно буде продовжена", – сказав Ганущин.

При цьому, Ганущин наголосив, що держава змушена примушувати своїх громадян до мобілізації, подобається їм це чи ні. Бо якщо не вдасться захистити Україну, тоді доведеться жити в окупації.

Він вважає, що влада країни має право на те, щоб примушувати громадян до виконання закону про мобілізацію під час воєнного стану попри те, що не всі погоджуються з таким підходом.

"Інколи сила держави полягає в легальному інституті примусу. Найпростіше — це примус виконувати закони. Закон про мобілізацію під час війни повинен працювати, і саме цим займається апарат держави. Подобається це окремим громадянам чи ні, мобілізаційний план має виконуватися. Інакше ті, хто не хоче, не дай Бог, продовжать жити в іншій країні. Темпи мобілізації, які ми бачимо зараз, вони очевидно є вищими, ніж були пів року тому, але вони пов'язані з тим, що путін довів до величезних цифр плани з мобілізації з того боку", — пояснив Ганущин.

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