Мобілізація в Україні 2023 — військовий розповів, які спеціальності потрібні в армії

Військовий розповів, які фахівці потрібні українській армії: для служби на нулі та в тилу
В Україні помітно зросли поточні темпи мобілізації. Це пов'язано з потребою ЗСУ поповнювати особовий склад людьми, які вміють працювати із західною технікою, а також для поповнення втрат.
Про це заявив капітан 103 бригади територіальної оборони ЗСУ Олександр Ганущин в ефірі "Апостроф TV". Він розповів, які фахівці зараз потрібні українській армії.
-
Скільки російських генералів загинуло на війні в Україні: дані розвідки Японії
-
Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо
-
В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись
-
Голова Європарламенту зробила заяву щодо надання Україні літаків: деталі
-
Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт
-
Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян
-
Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці
-
Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі
-
Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі
-
Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція
Ганущин зазначив, наша країна отримує допомогу від партнерів у вигляді нового озброєння та військової техніки, тому армії вкрай потрібні спеціалісти, навчені правильно використовувати цю техніку.
Також за словами військового, людей не вистачає як на нулі, так і в тилу.
"Нам дуже потрібні люди, оскільки до тієї техніки, котра приходить, нам потрібні високонавчені, вмотивовані бійці, які вміють з нею працювати. Нам також потрібні люди, щоб замінити втрати, нам потрібні люди для тилової служби та для служби на нулі. Тому мобілізація однозначно буде продовжена", – сказав Ганущин.
При цьому, Ганущин наголосив, що держава змушена примушувати своїх громадян до мобілізації, подобається їм це чи ні. Бо якщо не вдасться захистити Україну, тоді доведеться жити в окупації.
Він вважає, що влада країни має право на те, щоб примушувати громадян до виконання закону про мобілізацію під час воєнного стану попри те, що не всі погоджуються з таким підходом.
"Інколи сила держави полягає в легальному інституті примусу. Найпростіше — це примус виконувати закони. Закон про мобілізацію під час війни повинен працювати, і саме цим займається апарат держави. Подобається це окремим громадянам чи ні, мобілізаційний план має виконуватися. Інакше ті, хто не хоче, не дай Бог, продовжать жити в іншій країні. Темпи мобілізації, які ми бачимо зараз, вони очевидно є вищими, ніж були пів року тому, але вони пов'язані з тим, що путін довів до величезних цифр плани з мобілізації з того боку", — пояснив Ганущин.
Інші новини за темою
Раніше Новини.LIVE писали, що таке резерв особового складу, як формується система резервістів та кого призиватимуть на військову службу в першу чергу.
Нагадаємо, начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач пояснив, в якому разі мобілізовані відразу направляються на фронт, хто має пройти навчання, а також ― кого призивають в першу чергу.
Також військовий експерт Олег Жданов розповів, як відбирають українських чоловіків до піхоти та які головні умови.