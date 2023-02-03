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Обмежено придатні під час війни: чи відправляють на фронт і де служать

3 лютого 2023 18:45
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Де служитимуть обмежено придатні особи та чи можуть потрапити на фронт — пояснення юриста
Військово-лікарська комісія має визначити, які види служби або роботи протипоказані особі
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

В Україні під час воєнного стану також підлягають мобілізації обмежено придатні до служби особи. Проте існує список обмежень по здоров’ю, які необхідно виконувати при призначенні цієї особи на місце служби.

Юрист Дмитро Дончак розповів, чи можуть перевести обмежено придатну особу служити на фронт, та які умови для служби мають бути дотримані для таких людей.

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За результатом медогляду військовозобов’язаного визначають:

  • придатним до військової служби (повністю або частково);
  • тимчасово непридатним до військової служби надається відстрочка на термін до 2 місяців і вказується дата повторного огляду (відстрочка може надаватися ще 2 рази на термін не більше 2 місяці, разом не більше 6 місяців; після цього приймається остаточне рішення);
  • непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Якщо людина непридатна до військової служби, повторний огляд відбувається за 6-12 місяців.

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Обмежено придатний до військової служби — що означає 

Визначення обмежено придатної особи є в Положенні про військово-лікарську експертизу, затвердженого Наказом Міноборони України від 14.08.2008 № 402. В пункті Г 20.3 розділу II (Медичний огляд) визначено, чим характеризується категорія "обмежено придатний".

Особи з обмеженою придатністю можуть служити в умовах воєнного стану, тому їх можуть мобілізувати.

Обмежена придатність означає, що мають бути визначені види служби та роботи, які протипоказані цій особі.

Обмежено придатна особа не може проходити службу у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах. 

Де можуть служити обмежено придатні особи

Де можуть служити обмежено придатні особи

Військово-лікарська комісія має в індивідуальному порядку вказувати які види служби або роботи протипоказані особі з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, та пристосованості до неї.

Так, особи, які визнані обмежено придатними, можуть служити:

  • у частинах (підрозділах) забезпечення;
  • військових комісаріатах;
  • установах, організаціях, навчальних закладах.

Юрист зазначає, що у вищезгаданому положенні немає прямої заборони щодо направлення обмежено придатного військовослужбовця в ту частину, яка виконує поставленні завдання на нульовій позиції фронту або близько до неї. 

"Це пов'язано з тим, що в законодавстві немає чіткого визначення "бойова частина"", — пояснює Дончак.

Проте в разі такого направлення, повинні виконуватись наступні умови:

  • військовослужбовець з обмеженою придатністю не може бути направлений на службу в морську піхоту та в десантно-штурмові війська;
  • в постанові ВЛК, якою було встановлено обмежену придатність, повинно бути чітко зазначено: які види служби, які посади протипоказані такому військовослужбовцю з урахуванням стану його здоров'я;
  • посада та вид служби повинен бути пов'язаним з діяльністю саме забезпечення військової частини. Тобто не може бути посада стрілок, гранатометник тощо. При цьому не можуть направити на виконання робіт, пов'язаних з фізичною працею: облаштування бліндажів, окопів і т.д.

"Якщо всі три умови виконуються, це означає що в діях вашого керівництва немає ознак порушення законодавства. Якщо хоч одна з умов не виконується — подавайте письмовий рапорт на ім'я командира частини, та просіть перевести вас на посаду, яка відповідає стану вашого здоров'я", — пояснює юрист. 

Дончак також порадив, якщо рапорт буде проігнорований, військовослужбовець може зі скаргою подзвонити на гарячу лінію Міноборони: 0-800-500-42. Також можна написати скаргу в ОК, або одразу в Міністерство оборони України. 

Обмежено придатний до військової служби — що означає

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