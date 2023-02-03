Які хвороби хребта звільняють від служби в армії — перелік

Не всі хвороби хребта дозволяють військовозобов'язаному звільнитися від служби в армії

Кожен український військовозобов'язаний перед мобілізацією має пройти військово-лікарську комісію, яка встановлює, чи придатна людина до служби в армії. Саме законодавством визначено низку хвороб, за наявності яких можуть визнати непридатними — як у мирний, так і воєнний час.

Про це йдеться у наказі № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Існує певний перелік захворювань, зокрема хвороб хребта, з якими людину не можуть мобілізувати навіть під час дії воєнного стану. Про них варто дізнатися.

Хвороби хребта, з якими не мобілізують — список

Наступні хвороби хребта є підставою для звільнення від військової служби:

хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки М40-М54;

кіфоз та лордоз;

сколіоз, остеохондроз хребта;

спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії;

травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;

важкі форми артритів та артрозів;

синдром Фелті;

ревматоїдний васкуліт;

хвороба Стілла;

ревматоїдний бурсит;

псоріатичні та ентеропатичні артропатії;

ювенільний артрит, подагра, подагра Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що спричиняють значні порушення функцій пошкоджених органів;

переломи хребта на будь-якому рівні;

перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;

розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку;

прогресуючий туберкульоз хребта, кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;

активний обмежений туберкульоз хребта, кісток та суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць;

деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців більш як 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю;

фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом;

деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітичним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше трьох місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту.

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