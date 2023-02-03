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Непридатні до мобілізації: з якими хворобами хребта звільняють від служби в армії

3 лютого 2023 06:35
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Які хвороби хребта звільняють від служби в армії — перелік
Не всі хвороби хребта дозволяють військовозобов'язаному звільнитися від служби в армії
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Кожен український військовозобов'язаний перед мобілізацією має пройти військово-лікарську комісію, яка встановлює, чи придатна людина до служби в армії. Саме законодавством визначено низку хвороб, за наявності яких  можуть визнати непридатними — як у мирний, так і воєнний час. 

Про це йдеться у наказі № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

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Існує певний перелік захворювань, зокрема хвороб хребта, з якими людину не можуть мобілізувати навіть під час дії воєнного стану. Про них варто дізнатися. 

Хвороби хребта, з якими не мобілізують — список

Хвороби хребта, з якими не мобілізують — список 

Наступні хвороби хребта є підставою для звільнення від військової служби: 

  • хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки М40-М54;
  • кіфоз та лордоз;
  • сколіоз, остеохондроз хребта;
  • спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії;
  • травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;
  • важкі форми артритів та артрозів;
  • синдром Фелті;
  • ревматоїдний васкуліт;
  • хвороба Стілла;
  • ревматоїдний бурсит;
  • псоріатичні та ентеропатичні артропатії;
  • ювенільний артрит, подагра, подагра Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що спричиняють значні порушення функцій пошкоджених органів;
  • переломи хребта на будь-якому рівні;
  • перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;
  • розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку;
  • прогресуючий туберкульоз хребта, кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;
  • активний обмежений туберкульоз хребта, кісток та суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць;
  • деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців більш як 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю;
  • фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом;
  • деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітичним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше трьох місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту.

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Нагадаємо, ми розповідали, як має проходити військова медкомісія та чи можна її оскаржити та що робити, якщо визнали придатним без належного огляду. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити.

Також ми писали про перелік захворювань, із якими призовника можуть тимчасово чи довічно звільнити від військової служби у мирний час та під час дії воєнного стану.

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