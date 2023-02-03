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Непригодны к мобилизации: с какими болезнями позвоночника освобождают от службы в армии

3 февраля 2023 06:35
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Какие болезни позвоночника освобождают от службы в армии — перечень
Не все болезни позвоночника позволяют военнообязанному освободиться от службы в армии
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Каждый украинский военнообязанный перед мобилизацией должен пройти военно-врачебную комиссию, которая устанавливает годен ли человек к службе в армии. Именно законодательством определен ряд болезней, при наличии которых могут быть признанными непригодными как в мирное, так и в военное время.

Об этом говорится в приказе №402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

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Существует определенный перечень заболеваний, в частности, болезней позвоночника, с которыми человека не могут мобилизовать даже во время действия военного положения. О них следует узнать.

Болезни позвоночника, с которыми не мобилизуют — список

Болезни позвоночника, с которыми не мобилизуют — список

Следующие болезни позвоночника являются основанием для освобождения от военной службы:

  • болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;
  • кифоз и лордоз; 
  • сколиоз, остеохондроз позвоночника;
  • спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;
  • травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;
  • тяжелые формы артритов и артрозов;
  • синдром Фелти;
  • ревматоидный васкулит;
  • болезнь Стилла;
  • ревматоидный бурсит;
  • псориатические и энтеропатические артропатии;
  • ювенильный артрит, подагра, подагра Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит, вызывающие значительные нарушения функций поврежденных органов;
  • переломы позвоночника на любом уровне;
  • перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска;
  • разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
  • прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;
  • активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;
  • деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;
  • фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу;
  • деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитическим, каудальным, сосудистым, болевым, после трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта.

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Напомним, мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия и можно ли ее обжаловать и что делать, если сочли годным без должного осмотра. Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить.

Также мы писали о перечне заболеваний, с которыми призывника могут временно или пожизненно освободить от военной службы в мирное время и во время военного положения.

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