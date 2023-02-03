Какие болезни позвоночника освобождают от службы в армии — перечень

Непригодны к мобилизации: с какими болезнями позвоночника освобождают от службы в армии
Каждый украинский военнообязанный перед мобилизацией должен пройти военно-врачебную комиссию, которая устанавливает годен ли человек к службе в армии. Именно законодательством определен ряд болезней, при наличии которых могут быть признанными непригодными как в мирное, так и в военное время.
Об этом говорится в приказе №402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".
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Существует определенный перечень заболеваний, в частности, болезней позвоночника, с которыми человека не могут мобилизовать даже во время действия военного положения. О них следует узнать.
Болезни позвоночника, с которыми не мобилизуют — список
Следующие болезни позвоночника являются основанием для освобождения от военной службы:
- болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;
- кифоз и лордоз;
- сколиоз, остеохондроз позвоночника;
- спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;
- травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;
- тяжелые формы артритов и артрозов;
- синдром Фелти;
- ревматоидный васкулит;
- болезнь Стилла;
- ревматоидный бурсит;
- псориатические и энтеропатические артропатии;
- ювенильный артрит, подагра, подагра Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит, вызывающие значительные нарушения функций поврежденных органов;
- переломы позвоночника на любом уровне;
- перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска;
- разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
- прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;
- активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;
- деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;
- фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу;
- деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитическим, каудальным, сосудистым, болевым, после трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта.
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Напомним, мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия и можно ли ее обжаловать и что делать, если сочли годным без должного осмотра. Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить.
Также мы писали о перечне заболеваний, с которыми призывника могут временно или пожизненно освободить от военной службы в мирное время и во время военного положения.