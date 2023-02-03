Где будут служить ограниченно годные и могут ли попасть на фронт — объяснение юриста

Военно-врачебная комиссия должна определить, какие виды службы или работы противопоказаны лицу

В Украине во время военного положения также подлежат мобилизации ограниченно годные к службе. Однако существует список ограничений по здоровью, которые необходимо выполнять при назначении этого лица на место службы.

Юрист Дмитрий Дончак рассказал, могут ли перевести ограниченно пригодное лицо служить на фронт, и какие условия для службы должны соблюдаться для таких людей.

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По результату медосмотра военнообязанного определяют:

пригодным к военной службе (полностью или частично);

временно непригодным к военной службе — предоставляется отсрочка на срок до 2 месяцев, и указывается дата повторного осмотра (отсрочка может предоставляться еще 2 раза в срок не более 2 месяцев, вместе не более 6 месяцев; после этого принимается окончательное решение);

непригодным к военной службе с исключением из военного учета. Если человек непригоден к военной службе, повторный осмотр происходит через 6-12 месяцев.

Ограниченно годен к военной службе — что значит

Определение ограниченно годного лица есть в Положении о военно-врачебной экспертизе, утвержденном Приказом Минобороны Украины от 14.08.2008 № 402. В пункте Г 20.3 раздела II (Медицинское освидетельствование) определено, чем характеризуется категория "ограниченно пригодный".

Лица с ограниченной годностью могут служить в условиях военного положения, поэтому их могут мобилизовать.

Ограниченная пригодность означает, что должны быть определены виды службы и работы, противопоказанные этому лицу.

Ограниченно пригодное лицо не может проходить службу в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях.

Где могут служить ограниченно подходящие лица

Военно-врачебная комиссия должна в индивидуальном порядке указывать какие виды службы или работы противопоказаны лицу с учетом военной специальности, занимаемой должности, возраста, фактически выполняемой работы и приспособленности к ней.

Так, лица, признанные ограниченно пригодными, могут служить:

в частях (подразделениях) обеспечения;

военных комиссариатах;

учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Юрист отмечает, что в вышеупомянутом положении нет прямого запрета на направление ограниченно пригодного военнослужащего в ту часть, которая выполняет поставленные задачи на нулевой позиции фронта или близко к ней.

"Это связано с тем, что в законодательстве нет четкого определения "боевая часть"", — объясняет Дончак.

Однако в случае такого направления должны выполняться следующие условия:

военнослужащий с ограниченной годностью не может быть направлен на службу в морскую пехоту и в десантно-штурмовые войска;

в постановлении ВЛК, которым была установлена ограниченная пригодность, должно быть четко указано: какие виды службы, какие должности противопоказаны такому военнослужащему с учетом состояния его здоровья;

должность и вид службы должны быть связаны с деятельностью именно обеспечения воинской части. То есть не может быть должность стрелок, гранатометчик и т.д. При этом не могут направить на выполнение работ, связанных с физическим трудом: обустройство блиндажей, окопов и т.д.

"Если все три условия выполняются, это означает, что в действиях вашего руководства нет признаков нарушения законодательства. Если хоть одно из условий не выполняется — подавайте письменный рапорт на имя командира части и просите перевести вас на должность, соответствующую состоянию вашего здоровья", — объясняет юрист.

Дончак также посоветовал, если рапорт будет проигнорирован, военнослужащий может с жалобой позвонить на горячую линию Минобороны: 0-800-500-42. Также можно написать жалобу в ОК или сразу в Министерство обороны Украины.

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