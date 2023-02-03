Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Ограниченно пригодны во время войны: отправляют ли на фронт и где служат arrow

Ограниченно пригодны во время войны: отправляют ли на фронт и где служат

3 февраля 2023 18:45
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Где будут служить ограниченно годные и могут ли попасть на фронт — объяснение юриста
Военно-врачебная комиссия должна определить, какие виды службы или работы противопоказаны лицу
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В Украине во время военного положения также подлежат мобилизации ограниченно годные к службе. Однако существует список ограничений по здоровью, которые необходимо выполнять при назначении этого лица на место службы.

Юрист Дмитрий Дончак рассказал, могут ли перевести ограниченно пригодное лицо служить на фронт, и какие условия для службы должны соблюдаться для таких людей.

Читайте также:

Какие выводы ВВК могут получить военнообязанные

По результату медосмотра военнообязанного определяют:

  • пригодным к военной службе (полностью или частично);
  • временно непригодным к военной службе — предоставляется отсрочка на срок до 2 месяцев, и указывается дата повторного осмотра (отсрочка может предоставляться еще 2 раза в срок не более 2 месяцев, вместе не более 6 месяцев; после этого принимается окончательное решение);
  • непригодным к военной службе с исключением из военного учета. Если человек непригоден к военной службе, повторный осмотр происходит через 6-12 месяцев.

Какие выводы ВЛК могут получить военнообязанные

Ограниченно годен к военной службе — что значит

Определение ограниченно годного лица есть в Положении о военно-врачебной экспертизе, утвержденном Приказом Минобороны Украины от 14.08.2008 № 402. В пункте Г 20.3 раздела II (Медицинское освидетельствование) определено, чем характеризуется категория "ограниченно пригодный".

Лица с ограниченной годностью могут служить в условиях военного положения, поэтому их могут мобилизовать.

Ограниченная пригодность означает, что должны быть определены виды службы и работы, противопоказанные этому лицу.

Ограниченно пригодное лицо не может проходить службу в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях.

Где могут служить ограниченно подходящие лица

Где могут служить ограниченно подходящие лица

Военно-врачебная комиссия должна в индивидуальном порядке указывать какие виды службы или работы противопоказаны лицу с учетом военной специальности, занимаемой должности, возраста, фактически выполняемой работы и приспособленности к ней.

Так, лица, признанные ограниченно пригодными, могут служить:

  • в частях (подразделениях) обеспечения;
  • военных комиссариатах;
  • учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Юрист отмечает, что в вышеупомянутом положении нет прямого запрета на направление ограниченно пригодного военнослужащего в ту часть, которая выполняет поставленные задачи на нулевой позиции фронта или близко к ней.

"Это связано с тем, что в законодательстве нет четкого определения "боевая часть"", — объясняет Дончак.

Однако в случае такого направления должны выполняться следующие условия:

  • военнослужащий с ограниченной годностью не может быть направлен на службу в морскую пехоту и в десантно-штурмовые войска;
  • в постановлении ВЛК, которым была установлена ограниченная пригодность, должно быть четко указано: какие виды службы, какие должности противопоказаны такому военнослужащему с учетом состояния его здоровья;
  • должность и вид службы должны быть связаны с деятельностью именно обеспечения воинской части. То есть не может быть должность стрелок, гранатометчик и т.д. При этом не могут направить на выполнение работ, связанных с физическим трудом: обустройство блиндажей, окопов и т.д.

"Если все три условия выполняются, это означает, что в действиях вашего руководства нет признаков нарушения законодательства. Если хоть одно из условий не выполняется — подавайте письменный рапорт на имя командира части и просите перевести вас на должность, соответствующую состоянию вашего здоровья", — объясняет юрист.

Дончак также посоветовал, если рапорт будет проигнорирован, военнослужащий может с жалобой позвонить на горячую линию Минобороны: 0-800-500-42. Также можно написать жалобу в ОК или сразу в Министерство обороны Украины.

Ограниченно пригодный к военной службе — что означает

Другие новости по теме

Напомним, мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия, можно ли ее обжаловать и что делать, если сочли пригодным без должного осмотра.

Предлагаем узнать перечень заболеваний, с которыми призывника могут временно или пожизненно освободить от военной службы в мирное время и во время действия военного положения.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как отбирают украинских мужчин в пехоту и какие главные условия.

Также мы писали, по каким причинам можно уволиться с военной службы и что необходимо указать в рапорте обязательно

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

20:10 Народный синоптик предупредил украинцев о сильном похолодании

19:51 Судья из Колумбии вынес приговор с помощью чат-бота

19:30 Польша планирует сократить импорт российской нефти более чем вдвое

19:22 США объявили о пакете военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что в него войдет

Эксклюзив

19:20 Расслабленная и романтичная: Одесса глазами фотографа Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:16 Когда будут выключать свет в Харькове. Новый график почасовых отключений электричества

19:15 Мистическая Костлявая Луна: какие неприятности принесет полнолуние в феврале 2023

19:12 Одноклубник Мудрика может перейти в "Манчестер Сити": на трансфере настаивает Пеп Гвардиола

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

19:00 Какой праздник отмечают 4 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

Эксклюзив

18:30 Актуально или нет: как одесситы относятся к дерусификации

Новина з відео

17:14 В Одесской области разоблачили коррупционную схему оформления документов моряков: подробности

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 4 февраля: Близнецам — уединение и отдых, Девам — встать на путь перемен

Новина з відео

15:51 СБУ поймала на взятке чиновников таможни в Черновицкой области

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:55 Враг не пройдет: на севере усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры от диверсантов

Новина з відео

11:20 Одесса технически готова к переходу на графики отключения света

Новина з відео

09:49 В оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль: росСМИ сообщают о смерти коллаборанта

Новина з відео

06:57 В Германии поезд наехал на детей: есть погибшие

Новина з відео

23:20 Диктатор пути угрожает Западу "не только бронетехникой"

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

Актуальное по теме

None 3 Февраль 12:51

Народный синоптик предупредил украинцев о сильном похолодании

None 3 Февраль 19:41

Судья из Колумбии вынес приговор с помощью чат-бота

None 3 Февраль 19:30

Польша планирует сократить импорт российской нефти более чем вдвое

None 3 Февраль 20:15

США объявили о пакете военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что в него войдет

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB