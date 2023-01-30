Як відбирають в українську піхоту — експерт дав відповідь

Особа повинна мати хороше здоров'я і фізичну підготовку

Під час загальної мобілізації усі військовозобов'язані повинні пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Саме вона визначає, чи придатна людина до служби. Якщо ж людина здорова, то як знати куди саме візьмуть? На це можуть впливати не тільки висновки медкомісії, а й особливості, навички та підготовка.

Докладніше про вимоги під час набору військових до піхоти розповів військовий експерт Олег Жданов у своєму Youtube-каналі.

Що таке піхота і хто такі піхотинці

Піхота — це основа Збройних сил України та найголовніший рід суходільного війська.

Українські піхотинці — це військовослужбовці механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів, що складають основу бойової могутності Сухопутних військ Збройних Сил України.

Як показує досвід АТО, ООС та повномасштабна війна в Україні, піхота і надалі відіграє одну з ключових ролей під час ведення бойових дій. Саме піхотинці штурмують та зачищають від противника визначені райони або об’єкти, закріплюються й утримують їх. Оборонні, наступальні, рейдові операції, які проводить українська піхота, вже нині вивчають у найкращих військових навчальних закладах світу.

Відбір до піхоти — які вимоги

За словами Олега Жданова, головна вимога — фізична підготовка. Експерт відзначив, що при наборі до піхоти не звертають уваги на вік, значно важливіше мати хороше здоров'я та витривалість.

"Вік може бути й 40+. Але людина повинна мати хороше здоров'я і фізичну підготовку. Всі інші навички здобудуться", — зазначив Жданов.

Також він наголосив на важливості стійкої психіки у військових. За словами Жданова, тренінги щодо стійкості у стресовій ситуації включені в програму бойової підготовки штурмовиків будь-якої армії світу.

Тож, спираючись на слова військового експерта, можна зробити висновок, щоб стати піхотинцем необхідно мати:

міцне здоров'я;

гарну фізичну підготовку;

витривалість;

стійку психіку.

У свою чергу правовий аналітик благодійного фонду "Право на захист" Руслан Романів в коментарі "Українській правді" назвав важливі критерії потрапляння саме до морської піхоти.

"Наприклад, військовослужбовці морської піхоти, повітряно-десантних підрозділів повинні мати зріст не менше 170 сантиметрів та вагу не більше 90 кг та не менше 57 кг", — каже правовий аналітик.

Зазначимо, під час ухвалення рішення, у яких родах військ, частинах, підрозділах може служити людина, комісія керується Додатком 3 до Положення №402.

Окрім цього, Додаток 3 визначає перелік хвороб та статті Розкладу хвороб, через які людина може бути непридатна до служби у тих чи інших військах. У документі зазначені статті – стани здоров’я, які може мати військовослужбовець, і які можуть завадити йому служити у певних родах військ.

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