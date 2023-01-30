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Вік може бути 40+: як відбирають українських чоловіків до піхоти

30 січня 2023 19:15
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як відбирають в українську піхоту — експерт дав відповідь
Особа повинна мати хороше здоров'я і фізичну підготовку
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Під час загальної мобілізації усі військовозобов'язані повинні пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Саме вона визначає, чи придатна людина до служби. Якщо ж людина здорова, то як знати куди саме візьмуть? На це можуть впливати не тільки висновки медкомісії, а й особливості, навички та підготовка. 

Докладніше про вимоги під час набору військових до піхоти розповів військовий експерт Олег Жданов у своєму Youtube-каналі.

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Що таке піхота і хто такі піхотинці 

Піхота — це основа Збройних сил України та найголовніший рід суходільного війська. 

Українські піхотинці — це військовослужбовці механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів, що складають основу бойової могутності Сухопутних військ Збройних Сил України.

Як показує досвід АТО, ООС та повномасштабна війна в Україні, піхота і надалі відіграє одну з ключових ролей під час ведення бойових дій. Саме піхотинці штурмують та зачищають від противника визначені райони або об’єкти, закріплюються й утримують їх. Оборонні, наступальні, рейдові операції, які проводить українська піхота, вже нині вивчають у найкращих військових навчальних закладах світу. 

Що таке піхота і хто такі піхотинці

Відбір до піхоти — які вимоги 

За словами Олега Жданова, головна вимога — фізична підготовка. Експерт відзначив, що при наборі до піхоти не звертають уваги на вік, значно важливіше мати хороше здоров'я та витривалість.  

"Вік може бути й 40+. Але людина повинна мати хороше здоров'я і фізичну підготовку. Всі інші навички здобудуться", — зазначив Жданов.

Також він наголосив на важливості стійкої психіки у військових. За словами Жданова, тренінги щодо стійкості у стресовій ситуації включені в програму бойової підготовки штурмовиків будь-якої армії світу.

Тож, спираючись на слова військового експерта, можна зробити висновок, щоб стати піхотинцем необхідно мати:

  • міцне здоров'я;
  • гарну фізичну підготовку;
  • витривалість;
  • стійку психіку. 

 

У свою чергу правовий аналітик благодійного фонду "Право на захист" Руслан Романів в коментарі "Українській правді" назвав важливі критерії потрапляння саме до морської піхоти. 

"Наприклад, військовослужбовці морської піхоти, повітряно-десантних підрозділів повинні мати зріст не менше 170 сантиметрів та вагу не більше 90 кг та не менше 57 кг", — каже правовий аналітик.

Зазначимо, під час ухвалення рішення, у яких родах військ, частинах, підрозділах може служити людина, комісія керується Додатком 3 до Положення №402. 

Окрім цього, Додаток 3 визначає перелік хвороб та статті Розкладу хвороб, через які людина може бути непридатна до служби у тих чи інших військах. У документі зазначені статті – стани здоров’я, які може мати військовослужбовець, і які можуть завадити йому служити у певних родах військ.

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