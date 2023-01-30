Как отбирают в украинскую пехоту — эксперт ответил

Мужчина должен иметь хорошее здоровье и физическую подготовку

Во время всеобщей мобилизации все военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Именно она определяет, пригоден ли человек к службе. Если же человек здоров, то как знать, куда именно возьмут? На это могут влиять не только выводы медкомиссии, но и особенности, навыки и подготовка.

Более подробно о требованиях во время набора военных в пехоту рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем Youtube-канале.

Что такое пехота и кто такие пехотинцы

Пехота — это основа Вооруженных сил Украины и самый главный род сухопутного войска.

Украинские пехотинцы — это военнослужащие механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений, составляющих основу боевого могущества Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Как показывает опыт АТО, ООС и полномасштабная война в Украине, пехота и дальше играет одну из ключевых ролей во время ведения боевых действий. Именно пехотинцы штурмуют и зачищают от противника определенные районы или объекты, закрепляются и удерживают их. Оборонительные, наступательные, рейдовые операции, проводимые украинской пехотой, уже сейчас изучаются в лучших военных учебных заведениях мира.

Отбор в пехоту — какие требования

По словам Олега Жданова, главное требование — физическая подготовка. Эксперт отметил, что при наборе в пехоту не обращают внимания на возраст, гораздо важнее иметь хорошее здоровье и выносливость.

"Возраст может быть и 40+. Но человек должен иметь хорошее здоровье и физическую подготовку. Все остальные навыки добудутся", — сказал Жданов.

Также он отметил важность стойкой психики в военных. По словам Жданова, тренинги по устойчивости в стрессовой ситуации включены в программу боевой подготовки штурмовиков любой армии мира.

Поэтому, опираясь на слова военного эксперта, можно сделать вывод, чтобы стать пехотинцем необходимо иметь:

крепкое здоровье;

хорошую физическую подготовку;

выносливость;

стойкую психику.

В свою очередь правовой аналитик благотворительного фонда "Право на защиту" Руслан Романов в комментарии "Украинской правде" назвал важные критерии попадания именно в морскую пехоту.

"Например, военнослужащие морской пехоты, воздушно-десантных подразделений должны иметь рост не менее 170 сантиметров и вес не более 90 кг и не менее 57 кг", — говорит правовой аналитик.

Отметим, что при принятии решения, в каких родах войск, частях, подразделениях может служить человек, комиссия руководствуется Дополнением 3 к Положению №402.

Кроме того, Дополнение 3 определяет перечень болезней и статьи Расписания болезней, по которым человек может быть непригоден к службе в тех или иных войсках. В документе указаны статьи — состояния здоровья, которое может иметь военнослужащий и которое может помешать ему служить в определенных родах войск.

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