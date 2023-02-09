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Военный рассказал, какие специалисты нужны украинской армии: для службы на нуле и в тылу

9 февраля 2023 06:15
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Мобилизация в Украине 2023 — военный рассказал, какие специальности нужны в армии
Военный подчеркнул, что государство вынуждено принуждать своих граждан к мобилизации
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В Украине заметно выросли текущие темпы мобилизации. Это связано с необходимостью ВСУ пополнять личный состав людьми, умеющими работать с западной техникой, а также для пополнения потерь.

Об этом заявил капитан 103 бригады территориальной обороны ВСУ Александр Ганущин в эфире "Апострофа TV". Он рассказал, какие специалисты сейчас нужны украинской армии.

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Ганущин отметил, что наша страна получает помощь от партнеров в виде нового вооружения и военной техники, поэтому армии крайне нужны специалисты, наученные правильно использовать эту технику.

Также, по словам военного, людей не хватает как на нуле, так и в тылу.

"Нам очень нужны люди, поскольку к приходящей технике нам нужны высокообученные, мотивированные бойцы, которые умеют с ней работать. Нам также нужны люди, чтобы заменить потери, нам нужны люди для тыловой службы и для службы на нуле. Поэтому мобилизация однозначно будет продолжена", — сказал Ганущин.

Какие специалисты сейчас нужны в ВСУ — военный рассказал о мобилизации

При этом Ганущин подчеркнул, что государство вынуждено принуждать своих граждан к мобилизации, нравится им это или нет. Потому что, если не удастся защитить Украину, тогда придется жить в оккупации.

Он считает, что власти страны имеют право на то, чтобы принуждать граждан к выполнению закона о мобилизации во время военного положения, несмотря на то, что не все соглашаются с таким подходом.

"Иногда сила государства заключается в легальном институте принуждения. Самое простое — это принуждение выполнять законы. Закон о мобилизации во время войны должен работать, и именно этим занимается аппарат государства. Нравится это отдельным гражданам или нет, мобилизационный план должен выполняться. Иначе те, кто не хочет, не дай Бог, продолжат жить в другой стране. Темпы мобилизации, которые мы видим сейчас, они очевидно выше, чем были пол года назад, но они связаны с тем, что путин довел до огромных цифр планы по мобилизации м той стороны", — объяснил Ганущин.

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