Мобилизированных будут отправлять на фронт после обучения — что говорит новый законопроект

Депутаты предлагают утвердить законом минимальный срок подготовки для отправки на фронт

В Украине уже год идет общая мобилизация из-за полномасштабной войны. На передовой защищают нашу страну как люди с большим боевым опытом, так и те, кто до вторжения не имел никакого отношения к армии. При этом подготовка военных проходит по сокращенным срокам и иногда не превышает 7 дней. Но в ближайшее время это может измениться.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №9050 О внесении изменений в статью 39 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе относительно минимального срока военной подготовки военных, который предусматривает установление минимального обязательного срока подготовки военных после мобилизации перед отправкой на фронт.

Инициатором этого законопроекта стал народный депутат от фракции Слуга народа Георгий Мазураш.

Законопроект № 9050 — цель введения изменений

Поводом для введения подобных изменений стала смерть мобилизованного из Тернополя Богдана Покотко, не имея военного опыта, почти сразу попал в зону боевых действий. Парень погиб спустя месяц после вручения повестки.

"После этого резонансного трагического случая, случившегося с Богданом Покотко (он никогда не служил в армии, его мобилизовали "с улицы" и отправили в бой без должной подготовки, где он сразу погиб) уместно внести изменения в законодательство и предусмотреть минимальный срок подготовки для мобилизованных, не служивших в армии, а также отдельное ограничение для тех, кто не служил в армии за последние 5 лет", ― отметили авторы документа в пояснительной записке.

Напомним историю Богдана Покотко. Житель Тернополя после месяца пребывания во роте охраны Тернопольского военкомата оказался на Донбассе. Там спустя несколько дней, без боевой подготовки, он погиб в бою под Бахмутом.

Кто будет проходить обучение перед отправкой на фронт

Как уже было сказано выше, изменения предлагают внести в первую часть после абзаца третьего статьи 39 Закона.

Они касаются военнообязанных, не имеющих опыта службы:

мобилизованные, которые к призыву не имели опыта прохождения военной службы или учебного собрания по соответствующей военно-учетной специальности;

мобилизованные, которые за последние пять лет до мобилизации не имели опыта прохождения военной службы или учебного собрания по соответствующей военно-учетной специальности.

Сколько будет продолжаться обучение мобилизованных без опыта

Депутаты предлагают направлять в зону боевых действий и допускать к выполнению боевых задач:

военных без опыта после не менее трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности (или скорее — при добровольном письменном согласии мобилизованного);

военные, которые в течение последних 5 лет не служили и не проходили собрание, могут быть направлены в зону боевых действий и допущены к выполнению боевых заданий после не менее одного месяца подготовки по соответствующей военно-учетной специальности (или скорее — при добровольном письменном согласии мобилизованного).

Следует отметить, что действующим законодательством не определен срок прохождения такого обучения. Подготовка перед отправкой на фронт зависит от командиров, у которых в подчинении оказывается новый военный, поэтому это может быть меньше месяца или более двух.

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Также начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач объяснил, в каком случае мобилизованные сразу направляются на фронт, кто должен пройти обучение, а также — кого призывают в первую очередь.