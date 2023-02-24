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На фронт после обучения: в Раде предложили новые правила для мобилизованных

24 февраля 2023 14:25
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант
Мобилизированных будут отправлять на фронт после обучения — что говорит новый законопроект
Депутаты предлагают утвердить законом минимальный срок подготовки для отправки на фронт
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант

В Украине уже год идет общая мобилизация из-за полномасштабной войны. На передовой защищают нашу страну как люди с большим боевым опытом, так и те, кто до вторжения не имел никакого отношения к армии. При этом подготовка военных проходит по сокращенным срокам и иногда не превышает 7 дней. Но в ближайшее время это может измениться.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №9050 О внесении изменений в статью 39 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе относительно минимального срока военной подготовки военных, который предусматривает установление минимального обязательного срока подготовки военных после мобилизации перед отправкой на фронт.

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Инициатором этого законопроекта стал народный депутат от фракции Слуга народа Георгий Мазураш.

В Раде предложили новые правила для мобилизованных

Законопроект № 9050 — цель введения изменений

Поводом для введения подобных изменений стала смерть мобилизованного из Тернополя Богдана Покотко, не имея военного опыта, почти сразу попал в зону боевых действий. Парень погиб спустя месяц после вручения повестки.

"После этого резонансного трагического случая, случившегося с Богданом Покотко (он никогда не служил в армии, его мобилизовали "с улицы" и отправили в бой без должной подготовки, где он сразу погиб) уместно внести изменения в законодательство и предусмотреть минимальный срок подготовки для мобилизованных, не служивших в армии, а также отдельное ограничение для тех, кто не служил в армии за последние 5 лет", ― отметили авторы документа в пояснительной записке.

Напомним историю Богдана Покотко. Житель Тернополя после месяца пребывания во роте охраны Тернопольского военкомата оказался на Донбассе. Там спустя несколько дней, без боевой подготовки, он погиб в бою под Бахмутом.

Кто будет проходить обучение перед отправкой на фронт

Кто будет проходить обучение перед отправкой на фронт

Как уже было сказано выше, изменения предлагают внести в первую часть после абзаца третьего статьи 39 Закона.

Они касаются военнообязанных, не имеющих опыта службы:

  • мобилизованные, которые к призыву не имели опыта прохождения военной службы или учебного собрания по соответствующей военно-учетной специальности;
  • мобилизованные, которые за последние пять лет до мобилизации не имели опыта прохождения военной службы или учебного собрания по соответствующей военно-учетной специальности.

Сколько будет продолжаться обучение мобилизованных без опыта

Сколько будет продолжаться обучение мобилизованных без опыта

Депутаты предлагают направлять в зону боевых действий и допускать к выполнению боевых задач:

  • военных без опыта после не менее трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности (или скорее — при добровольном письменном согласии мобилизованного);
  • военные, которые в течение последних 5 лет не служили и не проходили собрание, могут быть направлены в зону боевых действий и допущены к выполнению боевых заданий после не менее одного месяца подготовки по соответствующей военно-учетной специальности (или скорее — при добровольном письменном согласии мобилизованного).

Следует отметить, что действующим законодательством не определен срок прохождения такого обучения. Подготовка перед отправкой на фронт зависит от командиров, у которых в подчинении оказывается новый военный, поэтому это может быть меньше месяца или более двух.

Ранее Новини.LIVE писали, что такое резерв личного состава как формируется система резервистов и кого будут призывать на военную службу в первую очередь.

Также начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач объяснил, в каком случае мобилизованные сразу направляются на фронт, кто должен пройти обучение, а также — кого призывают в первую очередь.

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