Военнообязанные украинцы могут выбирать место службы — какое условие

Есть категория граждан, имеющих право решить, где нести военную службу

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Как правило, призывников направляют на военную службу в подразделения, требующие доукомплектования. Однако есть возможность самостоятельно выбирать место службы.

Об этом рассказал военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Как пояснил военный, если военнообязанное лицо уже имеет боевой опыт и военную специальность, его могут сразу направить в подразделение, где требуется соответствующий специалист.

В случае, когда у человека нет нужного опыта, его сразу направляют в учебную часть, а только потом в боевую. Но выбрать место службы и коллектив он не может.

Кто может самостоятельно выбирать место службы

Военный эксперт отметил, что военнообязанные, которые добровольно приходят в ТЦК, не дожидаясь повестки, могут выбирать, где они хотели бы нести службу. Это главное условие, дающее такое право.

"Если ты сам подписываешь контракт, то ты можешь выбрать конкретную бригаду и воинскую часть. То есть можно не ждать, пока тебе дадут повестку. Добровольцев очень ценят и забирают с руками и ногами", — говорит Дикий.

Служба по контракту — кто может пойти служить

Контракт могут подписать граждане Украины и иностранцы. Среди военных это рядовые, сержанты и офицеры, отслужившие срочную службу и не достигшие 60 лет.

Кроме того, контракт могут подписать иностранцы, прошедшие проверки и пригодные по состоянию здоровья и возрасту.

Выпускники высших военных учебных заведений и окончившие военную кафедру с присвоением начального офицерского звания.

Какие условия заключения контракта

Основными требованиями при отборе и принятии на военную службу по контракту являются:

пригодность к военной службе по медицинским показателям;

физическая подготовка и психологическая стойкость кандидата;

базовое общее образование;

возраст от 18 до 45 лет (в мирное время); от 18 до 60 лет (в особый период);

Напомним, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил, кто лучше подходит для призыва во время войны и кого нужно мобилизовать в ВСУ следующими.

Ранее мы сообщали, что в Раде предложили внести новые правила для мобилизованных без опыта ― их хотят отправлять на фронт при добровольном письменном согласии после не менее трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности.