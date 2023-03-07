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Военнообязанные украинцы могут самостоятельно выбирать место службы: какие условия

7 марта 2023 06:15
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Военнообязанные украинцы могут выбирать место службы — какое условие
Есть категория граждан, имеющих право решить, где нести военную службу
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Как правило, призывников направляют на военную службу в подразделения, требующие доукомплектования. Однако есть возможность самостоятельно выбирать место службы.

Об этом рассказал военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

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Как пояснил военный, если военнообязанное лицо уже имеет боевой опыт и военную специальность, его могут сразу направить в подразделение, где требуется соответствующий специалист.

В случае, когда у человека нет нужного опыта, его сразу направляют в учебную часть, а только потом в боевую. Но выбрать место службы и коллектив он не может.

Кто может самостоятельно выбирать место службы

Кто может самостоятельно выбирать место службы

Военный эксперт отметил, что военнообязанные, которые добровольно приходят в ТЦК, не дожидаясь повестки, могут выбирать, где они хотели бы нести службу. Это главное условие, дающее такое право.

"Если ты сам подписываешь контракт, то ты можешь выбрать конкретную бригаду и воинскую часть. То есть можно не ждать, пока тебе дадут повестку. Добровольцев очень ценят и забирают с руками и ногами", — говорит Дикий.

Служба по контракту кто может пойти служить

Контракт могут подписать граждане Украины и иностранцы. Среди военных это рядовые, сержанты и офицеры, отслужившие срочную службу и не достигшие 60 лет.

Кроме того, контракт могут подписать иностранцы, прошедшие проверки и пригодные по состоянию здоровья и возрасту.

Выпускники высших военных учебных заведений и окончившие военную кафедру с присвоением начального офицерского звания.

Служба по контракту – кто может пойти служить

Какие условия заключения контракта

Основными требованиями при отборе и принятии на военную службу по контракту являются:

  • пригодность к военной службе по медицинским показателям;
  • физическая подготовка и психологическая стойкость кандидата;
  • базовое общее образование;
  • возраст от 18 до 45 лет (в мирное время); от 18 до 60 лет (в особый период);

Напомним, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил, кто лучше подходит для призыва во время войны и кого нужно мобилизовать в ВСУ следующими.

Ранее мы сообщали, что в Раде предложили внести новые правила для мобилизованных без опыта ― их хотят отправлять на фронт при добровольном письменном согласии после не менее трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности.

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