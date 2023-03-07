Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Мобилизация студентов в Украине: когда отсрочка не действует arrow

Мобилизация студентов в Украине: когда отсрочка не действует

7 марта 2023 19:45
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Когда студентам могут аннулировать отсрочку от мобилизации — список условий
Есть условия, при которых отсрочка не действует для всех студентов, даже если у них дневная форма обучения
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине во время действия общей мобилизации у студентов, аспирантов и докторантов на время обучения есть отсрочка от мобилизации. Однако есть условия, при которых их могут призвать в армию.

В каких случаях студенты могут лишиться права на отсрочку от военной службы, пишет ТСН.

Читайте также:

Кого не мобилизуют во время учебы

Согласно ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку имеют лица, получающие образование на дневной форме обучения.

Не могут быть мобилизованы:

  • учащиеся и студенты профессионально-технических училищ и колледжей;
  • студенты колледжей, университетов, институтов, академий;
  • аспиранты и докторанты исследовательских учреждений, учреждений высшего образования ІІІ-ІV уровней аккредитации, которые получили право на обучение аспирантов и докторантов;
  • ассистенты-стажеры.

Кого не мобилизуют во время учебы

Кого из студентов могут мобилизовать

Отсрочка для студентов во время мобилизации 2023 касается только тех, кто учится на дневной или дуальной форме обучения.

Таким образом, отсрочку от мобилизации не имеют студенты, которые учатся на заочной форме.

Но кроме этого случая есть условия, при которых отсрочка не действует для всех студентов, даже если у них дневная форма обучения.

Таким образом мобилизовать студентов могут:

  • после окончания колледжа перед поступлением в университет;
  • после окончания бакалавриата перед поступлением на магистратуру;
  • после окончания вуза перед поступлением на аспирантуру и соответственно перед поступлением на докторантуру.

Лица, которые проходят обучение на заочной форме или получили повестки в вышеуказанный период и были доставлены в ТЦК, могут быть мобилизованы по законам Украины.

Кого из студентов могут мобилизовать

Может ли студент записаться в ВСУ добровольцем

Стоит отметить, что в Украине не мобилизуют лиц от 18 до 27 лет, а повестки вручают только для уточнения данных.

Однако даже те студенты, которые имеют отсрочку от мобилизации, могут по собственному желанию прийти в ТЦК и заключить контракт с ВСУ.

После написания заявления студентом ТЦК посылает сообщение в его учебное заведение, и ему автоматически, без заявления студента, предоставляют академический отпуск на время службы.

Как известно, добровольцы, выбирающие военную службу по контракту, могут самостоятельно выбрать конкретную бригаду и воинскую часть, где они хотели бы нести службу.

Может ли студент записаться в ВСУ добровольцем

Также мы писали, кто из педагогов имеет право на отсрочку и при каких условиях она возможна.

Ранее мы рассказывали, какие обстоятельства не дают права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Напомним, мы сообщали, что в Украине есть определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, среди них мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

07:35 В МВД рассказали, чего не хватает Украине для разминирования территорий

07:30 Синоптики прогнозируют температурный скачок: погода в Одесской области

07:23 Курс доллара достиг минимума за полгода: Гетманцев рассказал, что будет с валютой в дальнейшем

07:17 Поддержка Украины и вызовы Китая: Макрон и Байден провели телефонный разговор

07:17 На Запорожье оккупанты грабят фермеров под видом покупки зерна, — Генштаб

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:16 Весна смело заявит о себе: прогноз погоды в Украине на сегодня

07:12 ”​Иначе прольется американская кровь”: Белый дом объяснил, почему США должны поддерживать Украину

06:58 ​​​​​​​​ISW объяснил, чего не хватает россиянам для продвижения к западу от Бахмута

06:56 "Вы бы видели, что творилось в раздевалке": тренер Мудрика рассказал о победе над "Боруссией"

06:53 За сутки ВСУ уничтожили российские ЗРК и радиолокационный комплекс "Зоопарк", — Генштаб

Новина з відео

06:35 Яремчук и "Брюгге" потерпели крупное поражение в Лиссабоне от "Бенфики"

Новина з відео

22:29Полиция разгоняет людей с митингов: президент Грузии срочно обратилась к гражданам

Эксклюзив

20:00Море закрыто — минная опасность: почему одесситов тянет к морю

Новина з відео

19:45Топовые пародии Юрия Великого из "Квартала 95" за год полномасштабной войны

Новина з відео

19:25Зеленский рассказал о герое Украины с позывным "Да Винчи", который погиб в бою

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:18 Москва в огне: в столице рф пылает здание управления МВД

Новина з відео

17:16Обмен пленными: Украина вернула 130 военных

Новина з відео

15:20 В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила, зачем рф делает такие маневры

Новина з відео

15:05 Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

13:37 Полякова, Тринчер и Позитив представили клип песню "Шлях до перемоги"

06:23Украинцы за время войны потратили за границей безумную сумму денег: данные НБУ

Эксклюзив

06:10Как преодолеть коррупцию в ходе послевоенного восстановления Украины

Новина з фото

21:32 Два ирландца, два американца и британец: кто претендует на "Оскар" за лучшую мужскую роль

Эксклюзив

20:00Море закрыто — минная опасность: почему одесситов тянет к морю

Новина з відео

19:45Топовые пародии Юрия Великого из "Квартала 95" за год полномасштабной войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:05Эксперт предположил, по каким целям россия может нанести новый ракетный удар

Эксклюзив

18:05Отдых в Египте: стоит ли ехать, как добраться, сколько стоит

Эксклюзив

12:00Получат ли украинцы компенсации за разрушенное во время войны жилье

Новина з відео

06:35 Интересные факты о культовом аниме Сейлор Мун: вы будете удивлены

06:23 Украинцам "обновили" зарплаты во время войны: у кого меньше 10 тысяч

Актуальное по теме

None 8 Март 07:35

В МВД рассказали, чего не хватает Украине для разминирования территорий

None 7 Март 22:22

Синоптики прогнозируют температурный скачок: погода в Одесской области

None 8 Март 00:56

Курс доллара достиг минимума за полгода: Гетманцев рассказал, что будет с валютой в дальнейшем

None 8 Март 07:17

Поддержка Украины и вызовы Китая: Макрон и Байден провели телефонный разговор

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB