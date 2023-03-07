Когда студентам могут аннулировать отсрочку от мобилизации — список условий

Есть условия, при которых отсрочка не действует для всех студентов, даже если у них дневная форма обучения

В Украине во время действия общей мобилизации у студентов, аспирантов и докторантов на время обучения есть отсрочка от мобилизации. Однако есть условия, при которых их могут призвать в армию.

В каких случаях студенты могут лишиться права на отсрочку от военной службы, пишет ТСН.

Кого не мобилизуют во время учебы

Согласно ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку имеют лица, получающие образование на дневной форме обучения.

Не могут быть мобилизованы:

учащиеся и студенты профессионально-технических училищ и колледжей;

студенты колледжей, университетов, институтов, академий;

аспиранты и докторанты исследовательских учреждений, учреждений высшего образования ІІІ-ІV уровней аккредитации, которые получили право на обучение аспирантов и докторантов;

ассистенты-стажеры.

Кого из студентов могут мобилизовать

Отсрочка для студентов во время мобилизации 2023 касается только тех, кто учится на дневной или дуальной форме обучения.

Таким образом, отсрочку от мобилизации не имеют студенты, которые учатся на заочной форме.

Но кроме этого случая есть условия, при которых отсрочка не действует для всех студентов, даже если у них дневная форма обучения.

Таким образом мобилизовать студентов могут:

после окончания колледжа перед поступлением в университет;

после окончания бакалавриата перед поступлением на магистратуру;

после окончания вуза перед поступлением на аспирантуру и соответственно перед поступлением на докторантуру.

Лица, которые проходят обучение на заочной форме или получили повестки в вышеуказанный период и были доставлены в ТЦК, могут быть мобилизованы по законам Украины.

Может ли студент записаться в ВСУ добровольцем

Стоит отметить, что в Украине не мобилизуют лиц от 18 до 27 лет, а повестки вручают только для уточнения данных.

Однако даже те студенты, которые имеют отсрочку от мобилизации, могут по собственному желанию прийти в ТЦК и заключить контракт с ВСУ.

После написания заявления студентом ТЦК посылает сообщение в его учебное заведение, и ему автоматически, без заявления студента, предоставляют академический отпуск на время службы.

Как известно, добровольцы, выбирающие военную службу по контракту, могут самостоятельно выбрать конкретную бригаду и воинскую часть, где они хотели бы нести службу.

Также мы писали, кто из педагогов имеет право на отсрочку и при каких условиях она возможна.

Ранее мы рассказывали, какие обстоятельства не дают права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Напомним, мы сообщали, что в Украине есть определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, среди них мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка.