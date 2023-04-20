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35 книжных интернет-магазинов получили предупреждение: нарушают закон

20 апреля 2023 04:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
35 книжных интернет-магазинов получили предупреждение: нарушают закон
Девушка с книгой. Фото: Depositphotos.
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В 35 книжных интернет-магазинах выявлено нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщает Госкомтелерадио в Facebook.

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Закон об украинском языке как государственном

"В соответствии с действующим законодательством книгораспространители должны обеспечить, чтобы в ассортименте реализуемого ими товара не менее 50 процентов названий книжных изданий было на государственном языке. Также вебсайты интернет-магазинов должны быть выполнены на государственном языке, а при наличии двух или более языковых версий загрузка украинской версии должна быть по умолчанию, с объемом и содержанием информации не меньше, чем в иноязычных версиях", — отмечают в сообщении.

По результатам мониторинга нет отклонений от норм языкового законодательства в деятельности таких книжных магазинов, как "Книжный магазин Е", "Наш формат", "Фолио", Yakaboo, Book24, КМ-Букс, Zlatka и "СМЫС".

Однако обнаружено, что среди следующего перечня интернет-магазинов доля книжных изданий на государственном языке в общем количестве названий книжных изданий, имеющихся в продаже, составляет менее 50%: Grenka, LiderBooks, "Лавка Бабуин", Bookovka, "Книжная Лавка", GoodBooks, Bizlit, "Книгосклад", "Книжный дом". Особо отмечается на интернет-магазине Grenka, где доля книг на украинском языке составляет 5-18%.

Если основные версии сайтов на русском

Отмечается, что версии вебсайтов книжных магазинов "Книгосклад", "Booklya", "Лавка Бабуин", "Balka-Book", "MyBook" для пользователей в Украине загружаются по умолчанию на русском языке, что также является нарушением.

Украиноязычные версии вебсайтов интернет-магазинов "Книгоград", "Лучшие книги", "Лавка Бабуин", "Одиссей", "Книга", LiderBooks, Grenka, GoodBooks, Balka-Book содержат меньше информации за иноязычные версии и представлены не в полном объеме.

Наказание в случае нарушений Закона о языке

Госкомтелерадио посоветовал владельцам всех интернет-представительств книгораспространение как можно быстрее упорядочить их деятельность в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Также сообщается, что в случае повторного выявления нарушений языкового законодательства комитет будет принимать соответствующие меры по защите государственного языка.

Напомним, что в высших учебных заведениях Украины планируется изменение механизмов отчисления, прерывания обучения, возобновления и перевода студентов, а также предоставление им академических отпусков. Соответствующий проект был представлен для общественного обсуждения Министерством образования и науки Украины.

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