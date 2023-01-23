Рекордні 86% українців підтримують вступ країни до НАТО

Все більше українців підтримують вступ до НАТО

За останні місяці дедалі більше українців стали підтримувати питання вступу країни до НАТО. У січні майже 90% громадян заявили, що хотіли, аби Україна стала членом Альянсу.

Про це йдеться в результатах опитування групи "Рейтинг".

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Підтримка вступу до НАТО за останні місяці зросла до рекордної цифри — на референдумі цю ініціативу підтримали б 86% українців. Проти вступу в НАТО виступили б всього 3% респондентів, не проголосували б — 8%.

Окрім того, 87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму, проти — 3%, не проголосували б — 8%. Зазначається, що підтримка вступу до ЄС та НАТО практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп.

Так, до прикладу у жовтні "Рейтинг" вже проводив подібне опитування, тоді за членство у НАТО свій голос віддали 83% респондентів.

Відомо, що опитування проводилось серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Додамо, наприкінці вересня Президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, напередодні міністерство закордонних справ Туреччини звинуватило Швецію у порушенні зобов'язань, взятих перед Анкарою щодо процесу членства в НАТО. Ці умови були вказані у тексті меморандуму, підписаного на останньому саміті Північноатлантичного альянсу в Мадриді.