Рекордные 86% украинцев поддерживают вступление страны в НАТО

Все больше украинцев поддерживают вступление в НАТО

За последние месяцы все больше украинцев стали поддерживать вопрос вступления страны в НАТО. В январе около 90% граждан заявили, что хотели, чтобы Украина стала членом Альянса.

Об этом говорится в результатах опроса группы "Рейтинг".

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Поддержка вступления в НАТО за последние месяцы выросла до рекордной цифры — на референдуме эту инициативу поддержали бы 86% украинцев. Против вступления в НАТО выступили бы всего 3% респондентов, не проголосовали бы 8%.

Кроме того, 87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума, против 3%, не проголосовали бы 8%. Поддержка вступления в ЕС и НАТО практически единодушна среди представителей всех макрорегионов, возрастных и имущественных групп.

Так, к примеру, в октябре "Рейтинг" уже проводил подобный опрос, тогда за членство в НАТО свой голос отдали 83% респондентов.

Известно, что опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Добавим, в конце сентября Президент Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

Напомним, накануне министерство иностранных дел Турции обвинило Швецию в нарушении обязательств, взятых перед Анкарой по процессу членства в НАТО. Эти условия были указаны в тексте меморандума, подписанного на последнем саммите Североатлантического альянса в Мадриде.