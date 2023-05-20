Адвокат пояснив, чи потрібен військовий квиток у РАГСі та на роботі

Український військовий квиток. Фото: УНІАН/Олексій Іванов

В Україні не обов’язково мати при собі військовий квиток при реєстрації шлюбу чи перереєстрації місця проживання. Але на роботу в держструктуру неможливо влаштуватися без цього документу.

Про це адвокат Роман Сімутін розповів на своєму YouTube-каналі.

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Юрист наголосив, що останнім часом йому задають багато питань про те, чи законним є вимагати від чоловіків призовного віку військовий квиток при реєстрації шлюбу чи працевлаштуванні.

"Медіа та соцмережі настільки перенасичені цими інфовкидами, що я вже сам починаю в це вірити", — заявив Сімутін, пояснивши, наскільки законною є така міра.

Необов’язково, але можливо

Адвокат заявив, що подібна практика існує, і при вступі до вишу, реєстрації шлюбу, працевлаштуванні та в інших ситуаціях у чоловіка можуть попросити надати інформацію про військовий облік.

Але, додав Роман Сімутін, це не є обов’язковим, тож людина може сама обирати — надавати таку інформацію чи ні.

"Пам'ятайте: у вас не можуть вимагати те, що не передбачено законом! Висновки: влаштуватися на роботу до держустанови без військового квитка ви точно не зможете, хоч це і дискримінація. Але зареєструвати шлюб, провести перереєстрацію місця проживання, вступити до вишу зможете, бо такі вимоги незаконні", — зазначив юрист.

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